Durante dos décadas, esta pareja guatemalteca construyó en Washington una vida marcada por el esfuerzo, los sueños y la esperanza de salir adelante. Sin embargo, el miedo a las políticas migratorias y el constante temor a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) los llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: empacar todo y regresar a Guatemala.

“La mayoría de mi familia está aquí, entonces es bastante difícil”, confesó ella a Noticias Telemundo. Por años, esta emprendedora luchó incansablemente junto a su esposo, levantando un pequeño negocio de comida que se convirtió en su fuente principal de ingresos. Pero la incertidumbre pudo más.

“En mi mente no estaba la idea de volver, pero es una decisión que tomamos ambos. Él se siente un poco más frustrado por la situación que estamos pasando. Entonces ha sido muy difícil y para mí todavía no lo asimilo, pero queremos seguir trabajando en nuestro país”, relató.

Durante meses, vivieron con la incertidumbre de posibles redadas de ICE, lo que los llevó a poner en venta su negocio. | Crédito: Noticias Telemundo

La pareja cuenta que sus planes de abrir un restaurante y comprar una casa se fueron desvaneciendo poco a poco. “Trabajamos por muchos años para ver este sueño realizado y que por las cosas que están pasando nuestros sueños se vayan a la basura”, expresó con tristeza.

La situación, dicen, se volvió insostenible. La pérdida de clientes y el temor a ser blanco de operativos migratorios terminaron por quebrar no solo su estabilidad económica, sino también su ánimo.

Hoy, se ven obligados a vender sus camiones de comida, su principal herramienta de trabajo durante varios años y en la que invirtieron todos sus ahorros.

“Asciende a 110 mil, pero por los motivos que le estoy comentando creemos que es mejor regresar a nuestro país. Estamos negociándolos a un buen precio, la verdad”, explicó la mujer, con voz de resignación.

La decisión de autodeportarse surgió tras sentirse cada vez más inseguros ante las políticas migratorias reforzadas por ICE. | Crédito: Noticias Telemundo

Desde la Casa Blanca, un portavoz respondió a Noticias Telemundo sobre el posible impacto de las políticas migratorias en negocios locales: “No comentamos políticas migratorias con objetivos específicos. Nuestro enfoque, bajo el liderazgo del presidente Trump, es proteger la seguridad y remover a criminales de nuestras comunidades”.

Pese a todo, la pareja intenta mirar hacia adelante. Saben que el regreso no será sencillo, pero lo ven como una oportunidad para empezar de nuevo.

