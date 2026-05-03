Si ya tenías un vuelo comprado con Spirit Airlines o estabas planeando viajar en los próximos días, este puede ser un buen momento para conseguir boletos más baratos. Tras confirmarse que la aerolínea dejará de operar, varias compañías lanzaron promociones con tarifas desde $99 para captar a los pasajeros afectados.

Sin embargo, estas ofertas no estarán disponibles por mucho tiempo. En varios casos, las promociones forman parte de una medida temporal coordinada por autoridades estadounidenses y podrían desaparecer en menos de 72 horas. Una vez finalizado ese plazo, algunos trayectos podrían volver a costar más de $600.

Luego del anuncio del cierre de Spirit, el Departamento de Transporte de Estados Unidos trabajó con otras aerolíneas para ofrecer alternativas económicas a los viajeros y evitar un aumento abrupto en los precios. Como parte de esta estrategia, compañías como United, Delta, JetBlue y Southwest activaron tarifas especiales que rondan los $200 por trayecto.

El cierre de operaciones de Spirit Airlines activó una respuesta inmediata de varias aerolíneas en Estados Unidos. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

“En cuestión de horas, activamos a nuestras aerolíneas socias para garantizar que los pasajeros no queden varados, que las comunidades mantengan acceso a rutas, que las tarifas no se disparen y que la fuerza laboral de Spirit sea conectada con nuevas oportunidades de empleo”, dijo el Secretario de Transporte Sean Duffy en un comunicado.

Además, durante una conferencia de prensa realizada en el Aeropuerto Newark Liberty, agregó: “United, Delta, JetBlue y Southwest están poniendo tope a sus precios para los clientes de Spirit. Normalmente será alrededor de $200 por un boleto de ida.”

Cómo conseguir las tarifas a precios rebajados tras el cierre de Spirit Airlines

Cada aerolínea estableció condiciones distintas para acceder a estas promociones.

JetBlue ofrece boletos de rescate desde $99 para pasajeros con reservas válidas de Spirit en rutas iguales o similares, además de límites de hasta $299 en vuelos directos desde y hacia Fort Lauderdale y San Juan. Estas tarifas estarán vigentes por 72 horas y aplican para viajes cercanos.

Para obtener más información, es necesario llamar al 1-800-JETBLUE con número de confirmación de Spirit.

Southwest también habilitó precios especiales, aunque solo pueden adquirirse directamente en los mostradores del aeropuerto hasta el 6 de mayo.

Sus tarifas dependen de la distancia del trayecto: $200 para rutas cortas, $300 para vuelos intermedios y $400 para trayectos de más de 1,000 millas.

Delta, por su parte, ofrece descuentos en rutas nacionales y algunas conexiones entre Estados Unidos y América Latina durante cinco días.

Para obtener más información, ingresa a su sitio web oficial.

United mantendrá su programa hasta el 16 de mayo, con boletos mayormente limitados a $199 y algunos vuelos largos a $299, siempre que el pasajero tenga cuenta MileagePlus y prueba de reservación con Spirit.

Consulta precios y horarios en su sitio web.

American Airlines no anunció fecha límite y señaló que opera en 70 de los 72 aeropuertos donde estaba presente Spirit, además de evaluar más frecuencias y aviones de mayor capacidad.

Otras low cost también lanzaron promociones. Frontier ofrece 50% de descuento en tarifas base con el código SAVENOW hasta el 10 de mayo. Consulta en su sitio web.

Allegiant brinda beneficios de puntos y congelamiento de tarifas hasta el 12 de mayo, mientras que Avelo anunció descuentos de hasta 75% en rutas seleccionadas hasta noviembre con el código TRAVELO.

Lo que debes tener en cuenta

Recuerda que estas tarifas son temporales y podrían desaparecer pronto. Históricamente, cuando Spirit abandona una ruta, el precio promedio de los boletos sube cerca de 23%, unos $60 adicionales por pasajero, mientras disminuye el volumen de viajeros.

Por eso, quienes planeen vuelos al Caribe, Centroamérica o ciudades donde Spirit tenía fuerte presencia podrían enfrentar menos opciones y tarifas más elevadas en las próximas semanas.

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