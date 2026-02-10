Un sistema invernal se desplazará por la región entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, dejando nieve ligera y una mezcla de precipitaciones en algunas zonas del área triestatal (NY, NJ, CT). Mientras tanto, los meteorólogos también siguen de cerca otro sistema más grande que podría afectar partes del país durante el fin de semana del Día de los Presidentes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un área de baja presión débil provocará un episodio de nieve ligera y precipitación invernal a partir de la tarde del martes y durante la noche.

Fox 5 Nueva York señala que el fenómeno será de corta duración, pero podría generar complicaciones puntuales en el tránsito. La previsión indica que la mayor parte de la ciudad de Nueva York, Long Island y la costa de Nueva Jersey recibirán principalmente lluvia.

Sin embargo, las zonas más alejadas de la costa podrían registrar nieve o una combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada. En esos sectores, las acumulaciones serían leves, con hasta unos 2,5 centímetros en los puntos más interiores, y no se descarta una fina capa de hielo.

La mayor parte de la ciudad de Nueva York y las zonas costeras verán principalmente lluvia, mientras que regiones interiores podrían registrar nieve y hielo. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

En la ciudad de Nueva York no se esperan acumulaciones significativas, aunque las temperaturas cercanas al punto de congelación podrían favorecer episodios breves de aguanieve o la formación de superficies resbaladizas, especialmente durante la noche y a primera hora del miércoles.

Las áreas del norte y oeste de Nueva Jersey, así como el interior de Connecticut, tienen mayores probabilidades de registrar nieve ligera o hielo, sobre todo lejos de la costa. Por ese motivo, el NWS emitió un aviso de clima invernal desde las 6 p.m. del martes hasta las 6 a.m. del miércoles para zonas del interior, advirtiendo sobre carreteras resbaladizas.

De acuerdo con el pronóstico, se espera hasta una pulgada de nieve en áreas interiores, una leve acumulación de hielo y precipitaciones concentradas entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles. Los meteorólogos advierten que el área bajo aviso podría ampliarse si aumenta el riesgo de lluvia helada.

Los meteorólogos también vigilan una posible tormenta invernal de mayor impacto hacia el fin de semana. (Foto: Kena Betancur / AFP)

Más adelante, los expertos también vigilan un sistema de tormenta más potente que podría desarrollarse hacia el fin de semana. Aunque aún hay mucha incertidumbre, algunos modelos sugieren que el sistema podría desplazarse más al sur, mientras que un escenario menos probable lo llevaría hacia el noreste, lo que aumentaría el riesgo de un evento invernal más amplio en la región.

Por otra parte, este sistema invernal podría ser el último obstáculo antes de empezar a ver cambios en el termómetro.

Pese a las alertas, Nueva York empieza a salir del frío extremo

Nueva York comenzará a dejar atrás el frío extremo, aunque el alivio será gradual. Según los pronósticos, las temperaturas empezarán a subir a partir del martes, luego de que los neoyorquinos enfrenten una última noche de frío intenso antes del esperado cambio de tendencia.

Para el miércoles, la ciudad registraría máximas en torno a los 40 grados Fahrenheit (4.4 °C) por primera vez en varias semanas.

“Las próximas 24 horas muestran una tendencia hacia temperaturas más cálidas”, dijo Chad Merrill, meteorólogo de AccuWeather, al New York Post. “El clima más frío de la temporada se está retirando en este momento”.

Nueva York comenzará a dejar atrás el frío extremo, aunque el alivio será gradual. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

El miércoles podría ser el día más templado de la semana, con una máxima cercana a los 41 grados, antes de un leve descenso el jueves y viernes, cuando las temperaturas rondarían los 34 y 35 grados. De acuerdo con los meteorólogos, durante la mayor parte de la próxima semana las máximas volverán a ubicarse en los 40 grados.

El cambio contrasta fuertemente con las duras condiciones del fin de semana pasado, cuando el termómetro cayó hasta los 3 grados y la sensación térmica descendió a 14 grados bajo cero.

Durante esa histórica ola de frío, el número de muertes al aire libre aumentó a 18 tras el hallazgo de una persona sin vida en el Bronx, mientras que cientos de residentes de Brooklyn permanecieron sin electricidad hasta la mañana del lunes debido a un apagón en pleno frío récord.

