Miles de pasajeros en Nueva York comenzaron la semana enfrentando cancelaciones, retrasos y mucha incertidumbre por la huelga que paralizó al Metropolitan Transportation Authority y especialmente al Long Island Rail Road, conocido popularmente como LIRR. El conflicto laboral no solo afectó la movilidad diaria de unas 300,000 personas que viajan entre Long Island y Manhattan, también abrió un debate mucho más delicado: quién terminará pagando el costo del acuerdo salarial que exigen los sindicatos. En barrios latinos como Jackson Heights, Corona, Sunset Park y East Harlem, donde muchas familias dependen del tren para trabajar en la ciudad y enviar remesas, cualquier aumento en las tarifas repercute de inmediato en el presupuesto familiar y en pequeños comercios que atienden a los commuters.

Y aquí es donde el tema empieza a preocupar a los usuarios del sistema de transporte. Funcionarios de la MTA habían advertido antes de llegar a un acuerdo que, si se aceptan todas las demandas económicas planteadas por los trabajadores ferroviarios, los pasajes podrían subir hasta un 8% adicional. Para muchos viajeros frecuentes, eso significaría gastar bastante más dinero cada mes solo para llegar al trabajo o regresar a casa.

Los trabajadores del LIRR comenzaron una huelga en la madrugada del sábado 16 de mayo de 2026 (Foto: AFP)

EL FINAL DE LA HUELGA

Primero lo primero. El día lunes 18 de mayo, en horas de la noche, la gobernadora Kathy Hochul recurrió a las redes sociales para informarles a todos los neoyorquinos y estadounidenses en general que se había logrado un principio de acuerdo con los 5 grupos sindicales del LIRR. Eso quería decir que la huelga llegaba a su final, aunque no había que cantar victoria del todo.

De acuerdo con las palabras de la gobernadora, debido a la hora el servicio no se iba a restaurar del todo para la primera hora pico del martes 19, por lo que los ciudadanos tenían que seguir optando por los servicios alternos. Recién desde el mediodía en adelante, y de forma gradual, todo iba a regresar a la normalidad.

En medio de toda la “celebración” hay algo que a cualquier ciudadano de Nueva York le estaría preocupando: ¿cuáles son los acuerdos que se alcanzaron finalmente? Pues la respuesta, al menos para nosotros, sigue siendo incierta, pues no se hicieron públicos y se prevé que aún no salgan a la luz, pues hay detalles para pulir.

Esto evidentemente genera una enorme preocupación en la opinión pública, ya que desde antes se estuvo diciendo que las exigencias de los sindicatos podrían causar un incremento en las tarifas. Esto, en una ciudad tan costosa como Nueva York, desequilibra el bolsillo de miles.

LOS POSIBLES ACUERDOS ENTRE AMBAS PARTES

Según Fox5, los negociadores llegaron a un acuerdo tras días de tensión por el salario: los líderes sindicales pedían un aumento del 5% mientras que la autoridad de transporte (MTA) advertía que esa subida podría forzar alzas en las tarifas o desbalancear su presupuesto. La gobernadora Kathy Hochul informó la noche del lunes que se alcanzó un “compromiso justo” que, según dijo, protege a los usuarios de mayores costos y al mismo tiempo concede aumentos a los trabajadores. La falta de detalles concretos mantiene la incertidumbre entre viajeros y trabajadores, justo cuando contaban ya con el impacto del paro en estaciones como Jamaica, donde la espera y los retrasos marcaron la jornada.

Los representantes sindicales reclamaron tiempo para informar a sus bases antes de revelar los pormenores del convenio. “Necesitamos tiempo para divulgar los detalles con nuestros respectivos miembros”, aseguró un portavoz, advirtiendo que filtraciones parciales a los medios podrían condicionar la ratificación. Esa votación de los afiliados será decisiva, porque el acuerdo no entrará en vigor hasta que lo aprueben las mayorías internas; por ahora, la promesa de aumentos queda en espera de ese visto bueno.

Para la comunidad hispana de la ciudad, que depende en gran medida del tren para ir a trabajar y estudiar, la prioridad es clara: evitar que el costo del viaje suba mientras se mejoran los sueldos. Autoridades y sindicatos coinciden en la necesidad de equilibrar finanzas y justicia salarial, pero la cercanía de la información y la claridad en los términos serán claves para la aceptación. Estaremos siguiendo la publicación oficial del contrato y la convocatoria a las votaciones sindicales para informar a los usuarios sobre cómo avanzará el proceso y qué implicaciones tendrá en tarifas y servicios.

EL POSIBLE AUMENTO QUE ANALIZABA LA MTA

De acuerdo con Gerard Bringmann, integrante de la junta directiva de la MTA, el organismo tendría que aplicar un incremento de aproximadamente 8% en las tarifas del LIRR para cubrir el costo salarial que estában exigiendo los cinco sindicatos que estaban en huelga.

El dato llama la atención porque la agencia ya tenía previsto un aumento del 4% para 2027. Es decir, si finalmente se aprueba esta nueva subida, los pasajeros podrían enfrentar un ajuste mucho más fuerte de lo esperado.

Según explicó Bringmann en una conversación con Pix11, el sistema de transporte depende tanto del dinero de los contribuyentes como de lo que pagan diariamente los usuarios. “La MTA es una organización pública, así que se financia con dinero de los contribuyentes y de los pasajeros”.

Por su parte, el presidente de la MTA, Janno Lieber, aseguró que aceptar completamente las exigencias sindicales podría “destruir el presupuesto” del organismo.

Trabajadores del LIRR protestando en las afueras de Penn Station (Foto: AFP) / DAVID DEE DELGADO

ASÍ QUEDARÍAN ALGUNOS BOLETOS CON EL AUMENTO DEL 8%

Para quienes utilizan el LIRR todos los días, el impacto sería bastante visible. A falta de saber los acuerdos en sí de la negociación, un posible aumento de tarifas podrías perjudicar a miles. La tabla siguiente muestra las tarifas actuales y cómo quedarían con un aumento estimado del 8%.

Tipo de boleto Tarifa actual Con aumento del 8% Boleto Peak One-Way $9.25 - $31.75 $9.99 - $34.29 Boleto Off-Peak One-Way $6.75 - $23.50 $7.29 - $25.38 Pase semanal $65.00 - $166.25 $70.20 - $179.55 Pase mensual $165.00 - $468.00 $178.20 - $505.44 CityTicket Peak $7.25 $7.83 CityTicket Off-Peak $5.25 $5.67 Cargo por compra a bordo $8.00 $8.64

Aunque algunos montos parecen pequeños cuando se miran individualmente, la realidad es que para un trabajador que usa el tren cinco días por semana el impacto mensual puede sentirse bastante rápido.

¿QUÉ ESTÁBAN PIDIENDO LOS SINDICATOS DEL LIRR?

Los sindicatos involucrados aseguran que el conflicto no comenzó de la nada. Organizaciones como International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) y Transportation Communications Union (TCU) sostienen que los empleados llevan años sin aumentos suficientes frente al elevado costo de vida en la región de Nueva York.

Entre las principales exigencias se encuentra:

Un aumento salarial cercano al 5%

Mejores condiciones laborales

Ajustes frente al aumento del costo de vida

Compensaciones tras varios años sin incrementos salariales importantes

Los representantes sindicales insisten en que la MTA los llevó a una situación límite y que la huelga era la única herramienta que les quedaba para presionar.

Plataformas vacías del LIRR en Penn Station (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

EL IMPACTO PARA NUEVA YORK Y LONG ISLAND

La paralización del LIRR representa el primer gran paro laboral del sistema desde 1994, algo que explica por qué la situación ha generado tanta atención en todo Estados Unidos. El ferrocarril conecta diariamente a miles de personas desde Long Island hacia Nueva York, por lo que cualquier interrupción termina afectando oficinas, comercios y hasta el tráfico vehicular.

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