Los sorteos del Mega Millions siempre dan de qué hablar y hoy te comentaré sobre uno en particular: el que se realizó el último viernes 10 de octubre. Y es que la fecha es muy importante para muchas personas de Ohio, Estados Unidos. Todo a raíz de los premios del juego de lotería que fueron ganados en ese estado. Dicho ello, prepárate para la información que leerás aquí.
Primero que nada, ¿sabes cuáles fueron los números ganadores del mencionado sorteo? Si tu respuesta es “no”, tranquilo(a), ya que ahora mismo te informaré que fueron 3, 18, 23, 32, 56 y la Mega Ball 8. Todo esto lo sé porque aparece en la web oficial del Mega Millions.
Ahora, con respecto a los premios ganados en Ohio, para dártelos a conocer voy a tener que compartir una lista, que fue dada a conocer por 10tv.com, el sitio web de WBNS-TV, una estación de televisión afiliada a la CBS en Columbus. Dicho ello, lee con mucha atención lo siguiente.
Lista de premios de Mega Millions ganados en Ohio tras el sorteo del 10 de octubre
- Premio de $20,000: 1 ganador
- Premio de $5,000: 1 ganador
- Premio de $2,500: 1 ganador
- Premio de $2,000: 2 ganadores
- Premio de $1,500: 2 ganadores
- Premio de $1,000: 3 ganadores
- Premio de $800: 5 ganadores
- Premio de $600: 5 ganadores
- Premio de $400: 16 ganadores
- Premio de $100: 50 ganadores
- Premio de $70: 114 ganadores
- Premio de $50: 337 ganadores
- Premio de $40: 185 ganadores
- Premio de $35: 240 ganadores
- Premio de $30: 415 ganadores
- Premio de $28: 457 ganadores
- Premio de $25: 543 ganadores
- Premio de $21: 1,131 ganadores
- Premio de $20: 1,672 ganadores
- Premio de $15: 2,541 ganadores
- Premio de $14: 1,656 ganadores
- Premio de $10 premio: 3.724 ganadores
El próximo sorteo del Mega Millions
Debido a que ya sabes cuáles fueron los premios de Mega Millions ganados en Ohio tras el sorteo del viernes 10 de octubre, te comento que este martes 14 de octubre habrá un nuevo sorteo. Para ese entonces, hay un gran premio estimado de $600 millones, con la opción en efectivo de $277.2 millones. Definitivamente, hay bastante dinero en juego.
