La entrada en vigor de una nueva ley en Florida, que fue el 1 de julio de este año, representa un alivio económico importante para miles de residentes que necesitan atención dental y no pueden asumir los costos de un tratamiento. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 253, una medida que ya se aplica y que crea un programa estatal destinado a facilitar el acceso gratuito a servicios odontológicos para ciertos ciudadanos, especialmente veteranos. La iniciativa busca ampliar la cobertura de cuidado bucal en distintas zonas del estado y fortalecer el apoyo a quienes enfrentan barreras económicas para recibir tratamientos esenciales.

El cambio afecta a exmilitares que trabajan en la industria de servicios, la construcción o el transporte —sectores con presencia fuerte de hispanos en Florida— y que antes quedaban fuera por quedar por encima de umbrales de pobreza más bajos. Con la entrada en vigor, las oficinas del Florida Department of Veterans’ Affairs y clínicas asociadas empezarán a aplicar los nuevos criterios y a orientar en español sobre cómo solicitar el beneficio.

Miles de ciudadanos de Florida se beneficiarán con la ampliación del programa dental (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 253?

La HB 253 modifica la sección 295.157 de los Estatutos de Florida para redefinir el propósito del Veterans Dental Care Grant Program, administrado por el Florida Department of Veterans’ Affairs. La novedad clave es la redacción que deja claro que el programa tiene por objeto proporcionar servicios de salud oral a veteranos residentes en Florida cuyos ingresos sean de hasta el 400% del FPL, ampliando así la franja de elegibilidad.

RESUMEN DE LA NUEVA LEY

Aspecto Información Ley HB 253 Firmada por Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Programa beneficiado Veterans Dental Care Grant Program Agencia responsable Florida Department of Veterans’ Affairs Beneficiarios Veteranos residentes en Florida Límite de ingresos Hasta el 400% del nivel federal de pobreza (FPL)

¿QUIÉNES PODRÁN RECIBIR ATENCIÓN DENTAL GRATUITA?

De acuerdo con el texto oficial de la ley, los beneficiarios deberán cumplir estos requisitos generales:

Ser veterano.

Residir en el estado de Florida.

Tener ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza.

Con esta modificación, el programa tiene ahora una autorización legal clara para atender a veteranos en ese rango de ingresos, ampliando el universo de personas que pueden acceder a servicios odontológicos financiados por la iniciativa estatal.

¿QUÉ ES EL VETERANS DENTAL CARE GRANT PROGRAM?

El Veterans Dental Care Grant Program es una iniciativa del Florida Department of Veterans’ Affairs que otorga subvenciones para que clínicas y proveedores ofrezcan atención dental a veteranos. El programa no crea una red nueva de clínicas federales; en cambio financia servicios ofrecidos por proveedores participantes para reducir las barreras económicas a tratamientos como limpiezas, extracciones, empastes y otros procedimientos preventivos y restaurativos.

¿QUÉ SIGNIFICA EL 400% DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA?

El Federal Poverty Level (FPL) es el umbral que el gobierno federal usa para evaluar elegibilidad en numerosos programas sociales. Al fijar el límite en el 400% del FPL, Florida permite que personas con ingresos por encima del umbral tradicional de pobreza sigan siendo elegibles, lo que amplía considerablemente el grupo que puede acceder al beneficio. Esto resulta relevante en áreas metropolitanas del estado donde el costo de vida ha subido y muchos hogares latinos trabajan en empleos con salarios medios que, sin embargo, aún dificultan acceso regular a atención dental privada.

FECHAS Y PUESTA EN MARCHA

Fecha Cambio 1 de julio de 2026 Entra en vigor la HB 253; el Florida Department of Veterans’ Affairs podrá aplicar la nueva redacción.

CÓMO APLICAR Y QUÉ PASOS SEGUIR

Contactar al Florida Department of Veterans’ Affairs: buscar la oficina regional más cercana en Miami, Tampa o Jacksonville; muchas oficinas ofrecen atención en español.

Reunir documentación: comprobante de servicio militar (DD‑214), prueba de residencia en Florida, y comprobantes de ingresos recientes.

Preguntar por clínicas asociadas: el programa opera mediante subvenciones a proveedores; solicita la lista de clínicas participantes en tu condado.

Prepararse para tiempos de espera: aunque la ley amplía elegibilidad, la demanda puede ser alta; pide orientación sobre clínicas comunitarias y días de clínica gratuita en organizaciones latinas y veteranas.

Ron DeSantis firmó esta ley el 25 de junio (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

¿Cuánto es el 400% del FPL en la práctica?

Aunque la HB 253 habla de “hasta el 400% del Federal Poverty Level”, esa cifra puede resultar abstracta para muchos veteranos y sus familias. En la práctica, significa que no solo quienes viven en situación de pobreza extrema califican, sino también hogares con ingresos medios que aún tienen dificultades para pagar atención dental privada.

Por ejemplo, si tomamos las tablas federales de pobreza usadas en programas de salud, el 400% del FPL para una persona sola puede superar fácilmente los 50.000 dólares de ingreso anual, mientras que para una familia de cuatro puede situarse por encima de los 100.000 dólares al año. Las cifras exactas cambian cada año, pero la idea central es que la ley abre la puerta a muchos veteranos que antes quedaban fuera por ganar “demasiado” para programas tradicionales, pero aún no pueden costear tratamientos odontológicos regulares.

Si vives en áreas con altos costos de vivienda como Miami, Fort Lauderdale, Orlando o Tampa, esta ampliación de elegibilidad puede marcar una gran diferencia en tu presupuesto de salud.

Cómo saber si calificas a atención dental gratis

Si eres veterano y resides en Florida, estos pasos te ayudarán a saber rápidamente si puedes acceder a atención dental sin costo bajo la HB 253.

Verifica tu estatus como veterano. Asegúrate de contar con tu formulario DD‑214 u otra documentación oficial que demuestre tu servicio en las Fuerzas Armadas. Confirma que resides en Florida. Ten a mano pruebas de residencia, como licencia de conducir de Florida, contrato de alquiler, factura de servicios públicos o carta oficial enviada a tu dirección en el estado. Calcula tu ingreso anual familiar. Suma los ingresos de todas las personas del hogar que contribuyen al presupuesto familiar. Compáralo con las tablas actualizadas del FPL que puedes consultar en sitios oficiales como el Department of Health and Human Services (HHS) o directamente a través del Florida Department of Veterans’ Affairs. Pregunta en una oficina del Florida Department of Veterans’ Affairs. Llama o visita la oficina regional más cercana en condados como Miami‑Dade, Broward, Hillsborough, Orange o Duval. Muchas sedes cuentan con personal bilingüe que puede orientarte en español y revisar contigo si tu ingreso se encuentra dentro del 400% del FPL.

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