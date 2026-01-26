Nueva York sigue lidiando este lunes con las consecuencias de una poderosa tormenta invernal que azotó la ciudad y la región durante el fin de semana, dejando importantes acumulaciones de nieve y despliegue de equipos de limpieza. Aunque las nevadas intensas del domingo han disminuido su fuerza, aún se registran nieve residual e intensas condiciones de frío extremo, lo que mantiene las condiciones de las calles y carreteras resbaladizas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y reportes actuales del clima en Nueva York, las temperaturas este lunes se mantienen bajo cero durante casi todo el día, con máximas alrededor de -9 °C y mínimas que podrían descender aún más por la noche.

Lo anterior da lugar a un ambiente peligroso, con nieve ligera intermitente y superficies heladas que dificultan tanto caminar como conducir.

Según los pronósticos, el frío persistente seguirá durante varios días con temperaturas muy bajas, posibilidad de nieve ligera en la tarde y condiciones invernales firmes al menos hasta el miércoles.

La gente caminando por la Sexta Avenida mientras cae nieve en la ciudad de Nueva York el 25 de enero de 2026. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Las autoridades meteorológicas señalan que no se esperan grandes nevadas adicionales inmediatamente, pero el frío y el hielo en las calles continuarán siendo un riesgo para residentes y viajeros.

Los expertos también advierten que las ráfagas de viento y el peso de la nieve acumulada en árboles y cables eléctricos podrían provocar problemas adicionales en algunos sectores. En ese contexto, existe riesgo de interrupciones aisladas del suministro eléctrico, especialmente en zonas con infraestructura más expuesta.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las condiciones actuales pueden complicar los desplazamientos durante varios días. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Debido a estas condiciones, el NWS y medios locales como abc7 recomiendan evitar viajes no esenciales durante los próximos días y tomar medidas de seguridad si hay que desplazarse, incluyendo mantenimiento de distancia al conducir, uso de ropa adecuada, y precaución al caminar sobre superficies heladas.

Se espera que la ciudad y el área metropolitana sigan en fase de recuperación del impacto de la tormenta durante el resto de la semana.

¿Hasta cuándo durará la tormenta invernal en Estados Unidos?

La tormenta invernal que está afectando a gran parte de Estados Unidos seguirá generando nevadas, lluvia helada y frío al menos hasta el lunes 26 de enero de 2026, según pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Weather Prediction Center (WPC).

Aunque el núcleo más fuerte del sistema podría moverse hacia el océano ese día, los efectos peligrosos como carreteras heladas, acumulación de hielo y temperaturas extremadamente bajas no desaparecerán de inmediato y podrían permanecer varios días después.

El NWS indica que la nieve persistirá en partes del noreste y el Valle de Ohio, la lluvia helada seguirá en el sur y sureste, y las temperaturas muy bajas llegarán tras el paso del sistema, lo que extiende las condiciones peligrosas más allá del lunes.

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y tomar precauciones al conducir o caminar. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

