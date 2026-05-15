La expansión de la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, más conocida como LA Metro, ya empezó a transformar la movilidad en una de las zonas más congestionadas del sur de California. Desde el 8 de mayo de 2026, cuando se inauguró oficialmente la primera sección de la extensión de la Línea D, miles de pasajeros —vecinos que van a trabajar, estudiantes de la UCLA, comerciantes del Original Farmers Market y familias que asisten a eventos en Museum Row— ya usan las nuevas estaciones que conectan sectores estratégicos de Los Ángeles sin depender completamente del automóvil. En una ciudad donde el tráfico en Wilshire o la 405 puede arruinar una tarde en el centro comercial o convertir una salida al cine en Westwood en un plan que hay que calcular con tiempo, esta alternativa subterránea promete trayectos más previsibles y menos estrés. Para muchos residentes de Koreatown, Miracle Mile, Hancock Park y Fairfax, la extensión supone no solo minutos ahorrados sino también mejor acceso a empleos, citas médicas y actividades culturales —algo que impacta directamente a las familias hispanas que trabajan en restaurantes, comercios y servicios locales—. Aunque la Sección 1 ya está en operación, la comunidad quiere saber qué falta abrir, cuándo será y cómo mejorará la conexión hacia Beverly Hills, Century City y Westwood; la entidad apunta a 2027 para las siguientes fases, aunque aún no ha publicado un calendario con meses específicos.

Pasajeros durante la inauguración de la extensión de la línea D de LA Metro (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

LA PRIMERA SECCIÓN YA ESTÁ FUNCIONANDO

La llamada Sección 1 de la extensión de la Línea D comenzó operaciones el 8 de mayo de 2026. Este tramo extiende el metro desde Wilshire/Western hasta Wilshire/La Cienega e incorpora tres nuevas estaciones subterráneas sobre Wilshire Boulevard, uno de los corredores más transitados de California.

Estas son las estaciones que ya están operativas:

Estaciones abiertas desde mayo de 2026 Wilshire/La Brea Wilshire/Fairfax Wilshire/La Cienega

La nueva conexión beneficia directamente a sectores como Koreatown, Miracle Mile, Hancock Park, Carthay Circle y el distrito Fairfax, además de mejorar el acceso hacia la entrada este de Beverly Hills.

¿CUÁNTO TARDA EL RECORRIDO DESDE DOWNTOWN LOS ANGELES?

Uno de los cambios más importantes para quienes usan diariamente el sistema Metro es la reducción de tiempos de viaje desde el centro de la ciudad.

Según las estimaciones oficiales, estos son los tiempos aproximados desde Union Station:

Destino Tiempo estimado Wilshire/La Brea 14 minutos Wilshire/Fairfax 17 minutos Wilshire/La Cienega 21 minutos

En una ciudad donde un recorrido en automóvil puede duplicar fácilmente esos tiempos durante las horas pico, la diferencia ya empieza a sentirse para trabajadores, estudiantes y turistas.

¿QUÉ ESTACIONES FALTAN ABRIR EN LA EXTENSIÓN DE LA LÍNEA D?

Aunque la primera fase ya está funcionando, todavía faltan las Secciones 2 y 3, que completarán la conexión hacia el oeste de Los Ángeles.

Sección 2: rumbo a Century City

Estación Zona Beverly Drive Beverly Hills Century City Distrito financiero y comercial

La estación Century City es una de las más esperadas porque conectará directamente con centros empresariales y comerciales; facilitará el acceso para empleados de estudios, oficinas y centros comerciales.

Sección 3: conexión hasta Westwood

Estación Zona Westwood/VA Hospital Hospital de veteranos Westwood/UCLA Área de UCLA

Esta estación será la terminal oeste de la Línea D y será clave para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 por su cercanía a UCLA y al corredor cultural de Westwood.

Mapa de la extensión de la Línea D de LA Metro (Foto: Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles)

¿CUÁNDO ABRIRÁN LAS ESTACIONES PENDIENTES?

Por ahora, LA Metro mantiene una sola referencia oficial para las próximas etapas del proyecto: 2027. Tanto la Sección 2 como la Sección 3 siguen en construcción y no cuentan con fechas exactas de inauguración.

Este es el panorama actualizado del proyecto:

Sección Estado actual Fecha prevista Sección 1 Ya operativa 8 de mayo de 2026 Sección 2 En construcción 2027 Sección 3 En construcción 2027

Hasta ahora, Metro no ha publicado un calendario más específico con meses o trimestres de apertura para las estaciones restantes.

¿POR QUÉ ESTA EXPANSIÓN ES TAN IMPORTANTE PARA LOS ÁNGELES?

La ampliación de la Línea D forma parte del programa “Twenty-eight by ’28”, impulsado por Metro para modernizar el transporte público antes de grandes eventos internacionales. La Sección 1 es el proyecto número 11 completado dentro de esa iniciativa.

Entre los beneficios que destaca Metro aparecen

Reducción de tiempos de viaje sobre Wilshire Boulevard.

Alternativa libre de tráfico frente al automóvil.

Mejora en la calidad del aire.

Mayor acceso a empleos, escuelas y zonas culturales.

Mejor preparación para eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028.

LUGARES DESTACADOS CONECTADOS POR LA NUEVA LÍNEA D

Destinos conectados Museum Row The Original Farmers Market The Grove Marciano Art Foundation Ebell Theater Restaurant Row Beverly Center

También existe conexión directa con otros puntos importantes del sistema Metro mediante estaciones como 7th St/Metro Center y Union Station.

SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y APOYO A NEGOCIOS LOCALES

Metro ha reforzado la experiencia dentro de las nuevas estaciones. Todas cuentan con accesibilidad completa bajo estándares ADA: elevadores, escaleras mecánicas, señalización moderna y nuevos torniquetes de acceso.

En materia de seguridad, el sistema incorpora:

Vigilancia las 24 horas.

Oficiales de seguridad y equipos móviles dentro de los trenes.

Cámaras de monitoreo en estaciones.

Puertas de acceso más altas con sensores de movimiento.

Además, durante la construcción de la Sección 1, Metro implementó programas de apoyo económico para pequeños negocios afectados por las obras.

Programa Resultado Business Interruption Fund Más de US$14 millones entregados Eat Shop Play Program Apoyo promocional para 52 negocios locales

Estos apoyos ayudaron a restaurantes y comercios en corredores afectados —lugares donde muchos angelinos hispanos trabajan y hacen vida— a mantener clientes y comunicar ofertas especiales cuando las obras alteraron el tránsito peatonal.

Un tren de la Línea D del Metro de Los Ángeles (Foto: ROTRANSIT)

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