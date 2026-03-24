El panorama climático en Estados Unidos para este martes estará dominado por un calor inusual que seguirá ganando fuerza en gran parte del país, especialmente en el oeste y la zona central. Al mismo tiempo, el sureste presentará condiciones más variables, con posibilidad de tormentas aisladas. Hacia el final de la semana, se anticipa un cambio importante con la llegada de un frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas continuarán aumentando durante la jornada, impulsadas por una ola de calor poco común para esta época del año. Este fenómeno afectará primero a regiones del interior y luego se expandirá hacia otras áreas.

El incremento del calor será gradual. Durante este martes impactará con mayor intensidad en las Altas Llanuras y, con el paso de los días, avanzará hacia el valle del Mississippi, donde se hará sentir con más fuerza hacia el jueves.

Se espera que el punto más alto de este episodio ocurra el miércoles, cuando los valores térmicos estarán entre 14 y 19 grados Celsius por encima de lo normal. Esto podría provocar que varias ciudades igualen o incluso superen récords tanto diarios como mensuales.

El fenómeno alcanzará su punto máximo a mitad de semana y podría romper récords en distintas ciudades. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Según AccuWeather, este evento no será breve. Por el contrario, ya acumula varios días consecutivos y podría extenderse hasta el viernes. En el suroeste, el calor persistente será uno de los rasgos más destacados de la semana.

En lugares como Phoenix, los termómetros podrían alcanzar o superar los 38 grados Celsius durante varios días seguidos, algo muy poco habitual para marzo. De mantenerse esta tendencia, se trataría de una racha extraordinaria para inicios de primavera.

Además, distintas ciudades desde California hasta Texas ya han registrado temperaturas récord. Entre ellas destacan San Francisco, Las Vegas y Albuquerque, donde los valores superaron ampliamente los promedios históricos.

Mientras tanto, el calor seguirá desplazándose hacia el este, específicamente en regiones como el valle del Mississippi. Este comportamiento está relacionado con un sistema atmosférico que favorece cielos despejados y temperaturas elevadas en amplias zonas.

Para el final de la semana, un frente frío provocará un cambio drástico con lluvias, nevadas y tormentas más intensas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En contraste, el sureste del país tendrá un escenario diferente. Aunque no se esperan tormentas severas generalizadas, sí podrían formarse lluvias y tormentas aisladas en Florida debido a la combinación de un frente estacionario, la brisa marina y cierta inestabilidad en la atmósfera.

Sin embargo, este patrón no durará mucho. Un sistema de baja presión que ingresará desde el Pacífico impulsará un frente frío que avanzará por el país a mitad de semana. Este traerá lluvias, posibles nevadas en el norte y un descenso marcado de las temperaturas.

A partir del jueves, el choque entre el aire cálido y húmedo del sur con aire más frío del norte favorecerá el desarrollo de tormentas más intensas en el este.

Millones de personas podrían verse afectadas por vientos fuertes, granizo y precipitaciones abundantes, marcando un cambio significativo en el clima.

Por qué sigue haciendo frío en algunas regiones de EE. UU. si ya es primavera

El frío persiste en algunas zonas de Estados Unidos durante la primavera porque el cambio entre estaciones no es inmediato. Aún pueden descender masas de aire frío desde el Ártico hacia el sur, especialmente cuando el jet stream (corriente en chorro) se ondula y permite que ese aire polar llegue a regiones más templadas.

Además, sistemas como frentes fríos y tormentas pueden reforzar esas condiciones. Incluso en marzo y abril es normal ver nevadas tardías o heladas en el norte y el centro del país.

En general, el frío comienza a retirarse de forma más estable hacia finales de abril y mayo, aunque pueden darse episodios aislados después. Puedes consultar pronósticos oficiales y tendencias estacionales en el Servicio Meteorológico Nacional.

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