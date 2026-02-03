Nueva York atraviesa uno de los episodios de frío más intensos y prolongados de las últimas décadas, con temperaturas que no logran superar el punto de congelación y una sensación térmica que vuelve cada jornada especialmente dura para quienes viven y trabajan en la ciudad. Desde el 24 de enero, los termómetros se han mantenido en 32 grados Fahrenheit o menos, y todo indica que este patrón se extenderá durante varios días más, convirtiéndose en uno de los períodos de frío continuo más largos en casi 65 años. Sin embargo, aunque el invierno sigue mostrando su cara más cruda, los pronósticos ya marcan un punto de inflexión: el cambio de patrón que permitirá que el clima empiece a mejorar llegaría a comienzos de la próxima semana, según coinciden los principales servicios meteorológicos.

Un congelamiento que roza récords históricos

De acuerdo con meteorólogos de AccuWeather, Nueva York podría registrar hasta 15 días consecutivos con temperaturas máximas iguales o inferiores a 32 grados, una cifra poco común que quedaría apenas por debajo del récord absoluto de 16 días establecido en 1961.

Tras la ola de frío histórica, el clima en Nueva York muestra señales de mejora a partir de la próxima semana. | Crédito: kena betancur / AFP

Chad Merrill, meteorólogo de AccuWeather, explicó que “esperamos que la temperatura máxima esté en o por debajo de los 32 grados hasta el próximo sábado, lo que colocaría a esta racha como la segunda más larga en años”, en declaraciones recogidas por New York Post. Un episodio similar se remonta a 1881, lo que subraya la magnitud del frío actual en la ciudad.

El impacto del aire ártico en EE.UU.

Aunque el epicentro del frío extremo está en Nueva York, este evento forma parte de un patrón más amplio que afecta a gran parte del este de Estados Unidos. Sistemas de alta presión ubicados cerca de Groenlandia y del oeste del país están canalizando aire ártico directamente hacia la Costa Este, alimentando no solo el congelamiento prolongado, sino también nevadas intensas y fuertes vientos.

Este mismo patrón ha estado vinculado a una bomba ciclónica que provocó condiciones meteorológicas severas en varias regiones, con un saldo de al menos 100 muertes relacionadas con tormentas y accidentes climáticos, según confirmó CBS News.

Día a día: así seguirá el clima en Nueva York

Según el pronóstico de siete días del National Weather Service (NWS), las condiciones seguirán siendo duras durante la semana. El lunes se espera un día soleado con una máxima cercana a los 31 grados, aunque la sensación térmica podría caer hasta valores cercanos a cero.

Aunque el frío extremo persiste, el clima en Nueva York se prepara para dejar atrás el congelamiento más largo en décadas. | Crédito: kena betancur / AFP

El martes podría rozar los 33 grados, con probabilidad de nieve hacia la noche. Entre miércoles y viernes, las máximas oscilarán entre los altos 20 y los 30 grados, con otra posible nevada el viernes. El fin de semana será el punto más frío, con máximas cercanas a 17 grados el sábado y 19 el domingo, y mínimas nocturnas en un solo dígito.

¿Cuándo empieza a mejorar el clima?

La buena noticia es que los meteorólogos anticipan un cambio de patrón atmosférico a comienzos de la próxima semana, lo que permitiría que las temperaturas vuelvan a situarse por encima del punto de congelación. Aunque no se trata de un retorno inmediato al clima templado, sí marcaría el final de esta racha histórica de frío extremo en Nueva York.

Un frío que ya deja consecuencias

El impacto humano de este congelamiento prolongado es serio. Al menos 14 personas habrían muerto en Nueva York por exposición al frío, una situación que pone el foco en la vulnerabilidad de las personas sin hogar y en la presión adicional sobre los servicios de emergencia.

Además, las temperaturas extremas aumentan el riesgo de cortes de energía, rotura de tuberías y problemas en el transporte. Este episodio refuerza la importancia de mantenerse informado a través de fuentes oficiales como el National Weather Service, y de extremar las medidas de prevención mientras el invierno sigue marcando el pulso en la ciudad.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el NWS permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

