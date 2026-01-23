Una tormenta invernal mantiene en alerta a Estados Unidos. Cerca de 160 millones de personas podrían verse afectadas por un escenario que combina nieve intensa, lluvia helada y temperaturas polares en casi 30 estados. Pero cuando el frente frío se disipa y las calles quedan cubiertas por más de un pie de nieve, aparece un riesgo del que se habla poco: el momento de palear. Lejos de ser una tarea inofensiva, retirar la nieve puede convertirse en una emergencia médica, especialmente para quienes llevan meses con poca actividad física. Por eso, tras la tormenta, denominada como Fern, llega otro peligro: expertos advierten qué NO debes hacer al palear nieve.

“En muchas ocasiones mueren más personas luego de un evento meteorológico que cuando realmente está ocurriendo”, advierte Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, al alertar sobre el esfuerzo que implica limpiar accesos, aceras y carreteras.

Un riesgo real, con cifras que preocupan

De acuerdo con la National Safety Council, el palear nieve provoca miles de lesiones y hasta 100 muertes cada año en todo el país. Además, más de mil personas terminan hospitalizadas, principalmente por ataques cardíacos y lesiones en la espalda.

¿Por qué ocurre? La American Heart Association explica que el esfuerzo repentino, mover cientos de kilos de nieve tras meses de sedentarismo, puede sobrecargar el corazón. A eso se suma el frío, que eleva la presión arterial, acelera el ritmo cardíaco y favorece la coagulación, incluso en personas aparentemente sanas. El riesgo es mayor en mayores de 40 años o en quienes están poco activos.

La tormenta invernal que afecta a EE.UU. deja un riesgo oculto: el esfuerzo al palear nieve tras la nevada. | Crédito: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Lo que NO debes hacer al palear nieve

Para reducir el peligro, los especialistas coinciden en evitar estas prácticas:

No palear después de comer ni mientras fumas.

No empezar en frío : evita hacerlo sin calentar y estirarte antes.

: evita hacerlo sin calentar y estirarte antes. No levantar la nieve : empújala; levantarla exige mucho más al corazón y la espalda.

: empújala; levantarla exige mucho más al corazón y la espalda. No usar palas grandes o llenarlas en exceso .

. No trabajar hasta el agotamiento ni competir contra el tiempo.

ni competir contra el tiempo. No ignorar señales de alarma (dolor en el pecho, mareos, falta de aire): detente y llama al 911 de inmediato.

(dolor en el pecho, mareos, falta de aire): detente y llama al de inmediato. No palear sin autorización médica si tienes antecedentes cardíacos.

Luego de la tormenta invernal en EE.UU., autoridades alertan sobre muertes y lesiones vinculadas a palear nieve. | Crédito: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Recomendaciones clave para hacerlo con seguridad

Si debes retirar nieve, la National Safety Council sugiere:

Tómalo con calma y avanza por tramos cortos.

y avanza por tramos cortos. Palear nieve fresca y suelta , que pesa menos.

, que pesa menos. Levanta con las piernas, no con la espalda .

. Usa una pala pequeña o carga solo parcialmente.

o carga solo parcialmente. Descansa con frecuencia y mantente abrigado.

“El palear nieve es hacer ejercicio y, si estamos fuera de forma, puede tener repercusiones en nuestra salud. Así que prevenidos”, insiste Carlos Robles, subrayando que el peligro aparece cuando se subestima el esfuerzo.

Ojo con los quitanieves

Además del esfuerzo cardíaco por empujarlos, sigue estas reglas básicas:

Apaga el equipo si se atasca ; nunca metas las manos.

; nunca metas las manos. Mantén distancia de las partes móviles .

. Evita espacios cerrados por el riesgo de monóxido de carbono .

por el riesgo de . Carga combustible al aire libre , antes de encender, y nunca con el motor en marcha.

, antes de encender, y nunca con el motor en marcha. No lo dejes desatendido mientras funciona.

Tras una gran nevada, despejar el camino parece urgente, pero ninguna entrada limpia vale más que tu salud. La clave es simple: informarte, bajar el ritmo y recordar que, después de la tormenta, el mayor riesgo puede estar en la pala.

