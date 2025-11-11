La semana comenzó con un panorama invernal extremo en Chicago y otras zonas de Illinois. Una intensa tormenta de nieve sorprendió a los residentes durante la madrugada, cubriendo calles, autopistas y viviendas bajo una gruesa capa blanca. El fenómeno, conocido como nevada por efecto lago, está afectando las actividades diarias de los ciudadanos y obligó a las autoridades a tomar medidas de emergencia.

Las operaciones aéreas fueron las más afectadas. En solo 24 horas, más de 450 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos O’Hare y Midway, según datos del Departamento de Aviación de Chicago.

Hasta las 8 de la mañana del lunes, O’Hare registraba 287 cancelaciones y demoras promedio de 29 minutos, mientras que Midway contabilizaba 132 suspensiones y retrasos de 15 minutos.

Las autoridades advirtieron que los problemas podrían extenderse más allá del fin de la nevada, debido a la limpieza de pistas y la reorganización de vuelos.

El fenómeno, conocido como efecto lago, dejó acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve y ráfagas de viento que superaron los 90 km/h. (Foto referencial: Freepik)

El impacto no se limitó a los aeropuertos. Numerosos distritos escolares del área metropolitana suspendieron las clases presenciales o pasaron temporalmente a la enseñanza virtual, según informó Fox News.

Las autoridades educativas explicaron que la decisión busca proteger la seguridad de estudiantes y docentes ante las peligrosas condiciones de desplazamiento.

A esta situación se suma la escasez de personal en 40 aeropuertos del país, producto del cierre parcial del gobierno federal, lo que ha agravado las demoras en terminales como O’Hare y Midway.

Pese al esfuerzo de las cuadrillas de limpieza, que desplegaron más de 250 camiones esparcidores de sal durante la noche, la rápida acumulación de nieve dificultó su labor.

Las autoridades suspendieron las clases presenciales y desplegaron más de 250 camiones de limpieza para despejar las rutas. (Foto referencial: Freepik)

“Los equipos tendrán problemas para mantenerse al día con la velocidad de la tormenta”, advirtieron las autoridades locales, recomendando evitar los viajes no esenciales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la nieve llegó a caer a un ritmo de hasta cinco centímetros por hora, lo que convirtió las carreteras en rutas de alto riesgo. Aunque los reportes de acumulación aún eran parciales, un residente al norte de Valparaíso informó que hasta la medianoche se habían acumulado 24 centímetros de nieve.

En algunas zonas también se observaron ráfagas de graupel, una forma de precipitación granulada típica de las tormentas más intensas.

Aunque el clima mejorará en los próximos días, los meteorólogos advierten que las demoras y el hielo persistirán en las próximas horas. (Foto referencial: Freepik)

El viento intenso complicó aún más el panorama, con ráfagas que alcanzaron 93 km/h en áreas costeras. Para media mañana, las estimaciones señalaban entre 15 y 30 centímetros de nieve en buena parte de la región, con menores acumulaciones hacia el oeste.

Ante la disminución del ritmo de la tormenta, el NWS redujo la advertencia de tormenta invernal a un aviso de clima invernal para el condado de Cook, aunque mantuvo la alerta en el noroeste de Indiana y los condados de Kankakee y Lake, en Illinois.

Los meteorólogos anticipan que el panorama comenzará a mejorar en las próximas horas. En las próximas horas, se espera un cielo mayormente nublado con algunas nevadas leves y temperaturas cercanas a los 4 °C. Hacia mitad de semana regresará el sol, con máximas de 7 °C el miércoles y 10 °C el jueves, mientras que el fin de semana traerá un ascenso térmico con posibles lluvias y valores que podrían superar los 15 °C el domingo.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

