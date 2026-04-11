Metro de Los Ángeles ya puso fecha a uno de los cambios más esperados por miles de usuarios que se mueven cada día entre el centro y el lado oeste de la ciudad. Después de años de obras, cierres, desvíos y la paciencia que ya se volvió parte del paisaje angelino, la ampliación de la Línea D por fin empieza a tomar forma concreta. La novedad llega en un momento clave para Los Ángeles, una ciudad que sigue afinando su infraestructura mientras mira de frente a retos como la movilidad, el tráfico y la preparación para eventos globales como los Juegos Olímpicos de 2028. Para muchas familias hispanas que viven en zonas como Koreatown, Mid-City, West Hollywood o cerca de Wilshire Boulevard, esta apertura no es solo una noticia de transporte: es una mejora que puede cambiar rutinas, ahorrar tiempo y abrir más opciones para llegar al trabajo, a la universidad, al médico o incluso a una tarde en museos, restaurantes o reuniones familiares.

El sistema de transporte Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority dará un paso decisivo con la apertura de una parte clave de la extensión de la Línea D, acercando mucho más el centro de la ciudad con el lado oeste.

LA ESPERADA INAUGURACIÓN: 8 DE MAYO DE 2026

A partir del viernes 8 de mayo de 2026, los usuarios podrán utilizar el primer tramo de esta ampliación. Se trata de un avance importante dentro de un proyecto que no solo busca mejorar los tiempos de traslado, sino también cambiar la forma en que se conectan zonas estratégicas de Los Ángeles.

Para entender mejor el alcance del proyecto, aquí te lo resumo de forma clara:

Fase Estaciones Fecha estimada Fase 1 Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax, Wilshire/La Cienega 8 de mayo de 2026 Fase 2 Beverly Drive, Century City Primavera de 2027 Fase 3 Westwood/UCLA, Westwood/Veterans Hospital Otoño de 2027

Cuando todo esté terminado, esta ampliación sumará siete nuevas estaciones a lo largo de aproximadamente 9 millas, permitiendo un viaje de alrededor de 30 minutos entre DTLA y Westwood. No es un detalle menor: esa conexión será clave para la futura Villa Olímpica en UCLA y para una ciudad que sigue apostando por un transporte más accesible y menos dependiente del carro.

Mapa de la extensión de la Línea D de LA Metro (Foto: Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles)

LAS TRES ESTACIONES QUE ABREN EN MAYO

Este primer tramo cubre cerca de 3.9 millas entre Wilshire/Western y Wilshire/La Cienega. Y aunque puede parecer solo el comienzo, en la práctica ya cambia bastante la accesibilidad en zonas muy concurridas del corazón de la ciudad.

Wilshire/La Brea: conexión con cultura y entretenimiento

Esta estación será una puerta de entrada a áreas como Koreatown y Hancock Park, dos zonas donde conviven restaurantes, oficinas, espacios culturales y una vida urbana muy activa.

Datos clave:

Tiempo desde Union Station: aproximadamente 14 minutos.

Principales puntos cercanos:

El Rey Theatre. Ebell of Los Angeles. SAG-AFTRA. Korean Cultural Center Los Angeles. Marciano Art Foundation. République.

Aquí se nota claramente cómo el Metro no solo conecta puntos geográficos, sino también espacios culturales y creativos que forman parte del día a día angelino, desde una salida al teatro hasta una cena después del trabajo.

Así se ve uno de los ingresos a la estación Wilshire/La Brea de LA Metro (Foto: Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles)

Wilshire/Fairfax: acceso directo a Museum Row

Si alguna vez has visitado esta zona, sabes que es uno de los corredores culturales más importantes de la ciudad. Muchos hispanos de Los Ángeles la conocen por visitas al LACMA, por paseos en familia o por planes de fin de semana que mezclan arte, historia y comida.

Datos clave:

Tiempo desde Union Station: aproximadamente 17 minutos.

Lugares destacados:

Los Angeles County Museum of Art. Academy Museum of Motion Pictures. La Brea Tar Pits. Petersen Automotive Museum. Original Farmers Market. Little Ethiopia Los Angeles.

En términos prácticos, esta estación acerca muchísimo la oferta cultural tanto a residentes como a turistas, y le da más sentido a una ciudad donde moverse sin carro ya no suena tan complicado como antes.

Ingreso a la nueva estación Wilshire/Fairfax de la Línea D de LA Metro (Foto: Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles)

Wilshire/La Cienega: la antesala de Beverly Hills

La tercera estación de esta fase se ubica en una zona estratégica, con conexión a áreas comerciales, gastronómicas y de salud muy relevantes, algo que para muchos trabajadores y pacientes representa una diferencia real en el día a día.

Datos clave:

Tiempo desde Union Station: aproximadamente 21 minutos.

Puntos cercanos:

Beverly Center. Cedars-Sinai Medical Center. Lawry’s The Prime Rib. West Hollywood. Beverly Hills.

Esta estación, en particular, marca un avance claro hacia la conexión con el lado oeste, uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto.

Así se ve la estación Wilshire/La Cienega de LA Metro (Foto: Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles)

UN PROYECTO CON IMPACTO A LARGO PLAZO

Si lo miras con perspectiva, esta ampliación no es solo una mejora puntual. Es una inversión pensada para décadas, que busca reducir el uso del automóvil, mejorar tiempos de traslado y preparar a la ciudad para eventos globales.

Como señaló Fernando Dutra, esta conexión entre el centro y el oeste no solo facilitará la movilidad diaria, sino que también dejará un legado duradero para los habitantes de la ciudad.

Y aunque el 8 de mayo solo abre el primer tramo, lo cierto es que ya empieza a sentirse como el inicio de una nueva etapa para el transporte en Los Ángeles, una ciudad donde cada minuto ahorrado en el tráfico vale oro.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!