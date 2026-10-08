Después de 30 años en el corredor de la muerte, el caso de Christa Pike quedó en un limbo luego de que su ejecución fallara. La condenada sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee y ahora permanece bajo atención médica, mientras las autoridades deben determinar cuál será el siguiente paso en un caso que todavía no tiene un desenlace definido.

Pike había sido condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. La sentencia original contemplaba la silla eléctrica, pero décadas después el estado intentó ejecutar la pena mediante una inyección letal. Para ello recibió dos dosis de pentobarbital, aunque el procedimiento no terminó con su muerte.

Tres caminos posibles para Christa Pike

La situación abre ahora tres posibles escenarios: un nuevo intento de ejecución con otro método, otra inyección letal o la conmutación de la pena. El abogado defensor de Tennessee Stephen Ross Johnson explicó a la BBC que cualquiera de estas alternativas podría desencadenar nuevas disputas legales.

Una de las posibilidades sería recurrir a un método de ejecución diferente. Debido a que Pike fue condenada originalmente cuando todavía se contemplaba la silla eléctrica para su caso, algunos políticos de Tennessee plantearon métodos alternativos.

El congresista Tim Burchett dijo que presentó un proyecto para “traer de vuelta la horca”, mientras que la senadora Marsha Blackburn pidió “traer de vuelta la silla eléctrica”; sin embargo, cambiar el método tampoco sería sencillo.

Según Johnson, probablemente se necesitaría la aprobación de la oficina del gobernador e incluso de la legislatura estatal. Además, Pike tendría que renunciar a su derecho legal a morir mediante inyección letal y no está claro si podría hacerlo después del procedimiento que ya se intentó.

Tennessee podría intentar ejecutarla nuevamente, utilizar otro método o conmutar su pena. (Foto: EFE / Correccionales De Tennessee) / HANDOUT

¿Podrían intentarlo nuevamente con una inyección?

Otra opción sería que el Departamento de Corrección de Tennessee volviera a utilizar la inyección letal, pero esta alternativa también presenta importantes dificultades.

“Para que el estado intente ejecutarla nuevamente utilizando el mismo método, enfrentaría graves obstáculos legales”, afirmó Johnson.

El abogado señaló además que el caso de Pike constituye la segunda ejecución fallida en Tennessee en un año, circunstancia que podría dar a sus abogados argumentos para cuestionar tanto la legalidad como la forma en que el estado aplica la inyección letal. A esto se suma la situación médica de Pike, ya que sus pequeñas venas y la trombocitosis habrían complicado la administración del procedimiento.

Precisamente esa combinación entre sus condiciones médicas y el intento fallido podría ser el centro de futuras impugnaciones. Entre los argumentos que podrían plantearse estaría incluso la prohibición de los castigos crueles e inusuales, lo que complicaría todavía más un segundo intento mediante el mismo método.

La tercera posibilidad: cambiar la condena

El tercer escenario sería conmutar la pena de muerte, una posibilidad que cobra relevancia después de que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, negara previamente la petición de Pike y posteriormente ordenara una pausa en las ejecuciones del estado. Lee también dispuso una investigación sobre los procedimientos utilizados en las ejecuciones de Tennessee.

Para Johnson, cualquier nuevo movimiento podría tardar considerablemente. “Como mínimo, habrá un retraso significativo mientras el estado estudia este asunto”, señaló.

La investigación, las consecuencias del procedimiento fallido y las dudas relacionadas con la salud de Pike podrían retrasar durante un tiempo cualquier decisión sobre una nueva ejecución.

Existe también un antecedente en Estados Unidos que podría ser relevante. El condenado a muerte de Alabama Doyle Hamm sobrevivió a un procedimiento en el que los ejecutores pasaron más de dos horas intentando encontrar una vena. Posteriormente, su sentencia fue conmutada y murió por causas naturales.

El caso de Pike queda ahora en una situación compleja, con su futuro todavía pendiente de una decisión de las autoridades y de los tribunales.