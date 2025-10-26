El huracán Melissa mantiene su paso firme por el mar Caribe, alcanzando la categoría 4 con vientos máximos sostenidos de más de 200 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El sistema se desplaza hacia el noroeste y se prevé que afecte directamente a Jamaica y el oriente de Cuba durante las próximas horas.

Melissa es ya el decimotercer ciclón tropical con nombre del Atlántico en 2025, dentro de una temporada más activa de lo habitual. La NOAA había pronosticado entre 13 y 19 tormentas nombradas, y los pronósticos se cumplen con este poderoso huracán que amenaza con dejar lluvias torrenciales, vientos destructivos y fuerte oleaje en el Caribe.

El rápido fortalecimiento del sistema se atribuye al calentamiento de las aguas del Atlántico, un factor que favorece su intensificación. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas de huracán y tormenta tropical para varias zonas del Caribe central, incluyendo Jamaica, Haití y Cuba oriental, ante la posibilidad de impactos severos.

Mapa de la trayectoria del huracán Melissa

Trayectoria del huracán Melissa, mostrando su desplazamiento y las zonas de posible impacto en el Caribe. (Imagen: NOAA/NWS/NCEP)

¿Cuándo pasará el huracán Melissa por Cuba, Jamaica y República Dominicana?

El último informe del Centro Nacional de Huracanes, publicado este domingo 26 de octubre a las 8:00 a. m. (hora del este), indica que los primeros efectos del ciclón ya se sienten en Jamaica. En Montego Bay, se esperan vientos dañinos desde el lunes 27 de octubre a las 5:00 p. m. (hora del este), alcanzando su punto más fuerte durante la madrugada del martes 28 a las 2:00 a. m.

En Kingston y Spanish Town, los vientos más intensos llegarán entre el lunes 27 a las 8:00 p. m. y el martes 28 a las 4:00 a. m. (hora del este). En Cuba, las provincias orientales de Santiago de Cuba y Guantánamo registrarán ráfagas superiores a los 90 km/h desde el martes 28 a las 3:00 p. m. (hora local), con condiciones adversas que se prolongarán hasta la noche.

En República Dominicana, los modelos de previsión estiman lluvias intensas desde la noche del lunes 27 de octubre, sobre todo en el suroeste y zonas fronterizas con Haití. Aunque el centro del huracán no tocaría directamente territorio dominicano, las bandas exteriores podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos en áreas montañosas.

¿Qué riesgos adicionales genera el huracán Melissa?

El huracán Melissa traerá lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y el riesgo de corrientes de resaca a lo largo de las costas del Caribe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían superar los 250 milímetros entre el 27 y 29 de octubre, especialmente en Jamaica y el oriente de Cuba.

Las imágenes satelitales muestran un ojo bien definido, indicio de que el sistema mantiene su fuerza estructural. Sin embargo, los pronósticos apuntan a que podría debilitarse a categoría 3 hacia el miércoles 29 de octubre, mientras se desplaza al norte del Caribe. Aun así, seguirá generando condiciones peligrosas en el mar y fuertes oleajes en la región.

El huracán Melissa, de categoría 4 y vientos de 140 mph, avanza lentamente hacia el noroeste con posible impacto en Jamaica, Haití y Cuba. (Fuente: ChamanweatherES)

La temporada de huracanes del Atlántico 2025 termina el 30 de noviembre, pero Melissa ya se posiciona como uno de los fenómenos más intensos del año. Las autoridades de Cuba, Jamaica y República Dominicana recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y prepararse ante posibles cortes eléctricos, inundaciones y deslizamientos de tierra.