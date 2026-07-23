Los controles de seguridad en algunos aeropuertos de Estados Unidos están a punto de cambiar. Los aeropuertos Tampa International (Florida), Charleston International (Carolina del Sur) y Des Moines International (Iowa) serán los primeros en adoptar el programa TSA Gold+, un modelo que permitirá que empresas privadas sustituyan a los agentes federales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los puntos de inspección.

La iniciativa forma parte de una alianza público-privada anunciada por la TSA para modernizar los controles de seguridad mediante servicios adaptados a las necesidades de cada aeropuerto.

Aunque las inspecciones estarán a cargo de contratistas privados, la agencia federal continuará supervisando todas las operaciones y asegura que el objetivo es incorporar nuevas tecnologías para ofrecer un proceso de revisión más rápido y eficiente para los pasajeros.

¿Qué es el programa TSA Gold+?

Según el New York Times, el nuevo modelo amplía el actual Screening Partnership Program, mediante el cual compañías privadas ya gestionan los controles de seguridad en 20 aeropuertos del país, incluidos San Francisco International Airport y Kansas City International Airport.

La TSA señala que el programa Gold+ permitirá desplegar con mayor rapidez tecnologías avanzadas y adaptar la infraestructura de cada terminal para agilizar el paso de los viajeros por los controles.

El Aeropuerto Internacional de Tampa confirmó a People que participará en el programa y explicó que la decisión busca reducir las interrupciones provocadas por posibles cierres del gobierno federal, además de facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en los puntos de control.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Des Moines afirmó que el nuevo modelo también contribuirá a ofrecer una mayor estabilidad laboral durante futuras interrupciones del gobierno.

TSA Gold+ permitirá que contratistas privados reemplacen a los agentes federales en los controles de seguridad, aunque la TSA seguirá supervisando las operaciones. (Foto: DANIEL SLIM / AFP)

Autoridades aseguran que los pasajeros seguirán recibiendo el mismo servicio

El director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Des Moines, Brian Mulcahy, defendió la iniciativa y aseguró que los viajeros no notarán cambios negativos durante el proceso de inspección.

“TSA Gold+ se alinea con nuestro principal objetivo, que es hacer que viajar sea fácil. Los pasajeros seguirán experimentando el mismo proceso de control profesional y seguro al que están acostumbrados, pero con tecnologías más modernas que ayudarán a que las personas pasen por los puntos de inspección de forma más eficiente”, afirmó.

Además, el directivo explicó que uno de los aspectos más importantes del programa es que los actuales agentes de seguridad de la TSA tendrán la primera oportunidad de continuar trabajando una vez que el aeropuerto seleccione a la empresa privada encargada de las inspecciones.

Además, señaló que la legislación federal exige que los contratistas ofrezcan salarios y beneficios comparables a los de los empleados federales.

El sindicato de la TSA rechaza el nuevo modelo

La decisión fue duramente criticada por la American Federation of Government Employees (AFGE), sindicato que representa a unos 47.000 agentes de la TSA. Su presidente, Everett Kelley, advirtió que el cambio representa un retroceso para la seguridad aérea en Estados Unidos.

“No se equivoquen: este es un cambio importante y un paso atrás respecto al sistema de control de seguridad aérea que el Congreso creó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001”, declaró Kelley en un comunicado.

“Cambios de esta magnitud no deberían realizarse a puerta cerrada sin la participación del Congreso, los viajeros, las autoridades aeroportuarias locales y los propios empleados de la TSA”, agregó.

El sindicato que representa a los agentes de la TSA considera que la medida supone un retroceso para la seguridad aérea. (Foto: AFP)

Otros aeropuertos podrían sumarse al programa

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial para la implementación del programa, el New York Times informó que Des Moines comenzaría la transición en enero de 2027, Charleston en febrero de 2027 y Tampa en mayo de 2027.

Además, el Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en Estados Unidos, ya analiza la posibilidad de incorporarse al modelo, lo que podría ampliar significativamente el uso de seguridad privada en los controles aeroportuarios del país.