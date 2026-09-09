Tras los cambios aplicados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), miles de familias de Nueva York perdieron o vieron reducidos los beneficios que utilizaban para comprar alimentos. Ante esta situación, muchas personas enfrentan dificultades para llevar comida a sus hogares. Si tus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos, existen al menos tres recursos de ayuda alimentaria en la ciudad de Nueva York que podrían servirte. A continuación, te explicamos cuáles son y cómo acceder a ellos.

Estos programas de NYC pueden aumentar el poder de compra de quienes usan SNAP/EBT en mercados de agricultores y supermercados participantes (Foto: Magnific)

TRES ALTERNATIVAS DE APOYO ALIMENTARIO QUE PODRÍAN AYUDARTE EN NYC

En Nueva York hay programas de asistencia alimentaria financiados por la ciudad que pueden ser aprovechados por los residentes. Estos otorgan subsidios e incentivos para la compra de alimentos saludables. Ellos son:

1. HEALTH BUCKS

Los Health Bucks son cupones de 2 dólares que se pueden usar para comprar frutas y verduras frescas cultivadas localmente en todos los mercados de agricultores y puestos de venta de productos agrícolas de la ciudad de Nueva York.

Visita el Mapa de Salud de la Ciudad de Nueva York para consultar los días y horarios de apertura. Para encontrar un mercado de agricultores o puesto de venta cerca de ti, envía un mensaje de texto con la palabra “So Good” al 55676 (o “Muy Rico” en español).

¿Cómo obtener cupones de salud?

“Por cada 2 dólares que gastes en mercados de agricultores y puestos de venta de productos agrícolas utilizando SNAP con una tarjeta EBT, puedes obtener 2 dólares en Health Bucks, hasta un máximo de 10 dólares por día”, se lee en su sitio web.

2. GET THE GOOD STUFF

Si participas en SNAP/EBT puedes obtener frutas, verduras y legumbres gratis en ciertos supermercados de la ciudad de Nueva York a través de Get the Good Stuff, un programa del Departamento de Salud de la ciudad.

“Por cada dólar que gastes con SNAP/EBT en frutas, verduras y legumbres elegibles, recibirás un dólar adicional (hasta 10 dólares por día) que podrás usar en tu próxima compra de alimentos elegibles. Este dólar adicional se agrega a una tarjeta rosa de Get the Good Stuff que se escanea en la caja antes de pagar”, señala su sitio web.

Ubicaciones e inscripción

Para empezar a recibir frutas, verduras y legumbres gratis en los supermercados participantes que te mencionamos a continuación, debes dirigirte a su mostrador de atención al cliente o decirle a un cajero que deseas solicitar una tarjeta rosa.

Bronx

Supermercado Dirección y condado Food Fair Fresh Market 2467 Jerome Avenue, Bronx Food Universe 675 Morris Avenue, Bronx Super Fresh Supermarket 459 East 149th Street, Bronx Fine Fare Supermarket 3550 White Plains Road, Bronx Shop Fair 228 Brook Avenue, Bronx Food Universe Marketplace 3470 Third Avenue, Bronx Ideal Food Basket 1136 Ogden Avenue, Bronx Key Food 656 Castle Hill Avenue, Bronx Key Food Supermarket 2044 Boston Road, Bronx Cherry Valley Marketplace 2852 Webster Avenue, Bronx

Brooklyn

Supermercado Dirección y condado 3 Guys From Brooklyn 6502 Fort Hamilton Parkway, Brooklyn Pure Farmers Market 1242 Liberty Avenue, Brooklyn Sea Town Fish and Meat Market 328 Linden Street, Brooklyn Green Corner Fish and Farmers Market 801 Flushing Avenue, Brooklyn

Manhattan

Supermercado Dirección y condado Shop Fair 3871 Broadway, Manhattan Shop Fair 1331 St. Nicholas Avenue, Manhattan Super Gigante Foods 3815 Ninth Avenue, Manhattan Bravo Supermarket 1588 Madison Avenue, Manhattan

Queens

Supermercado Dirección y condado Fine Fare Supermarket 8945 163rd Street, Jamaica, Queens Sea Town Fish and Farmers Market 3924 104th Street, Corona, Queens Shop Fair 245 Beach 20th Street, Far Rockaway, Queens

3. GROCERIES TO GO

Groceries to Go ofrece a los neoyorquinos que cumplen los requisitos créditos mensuales para comprar comestibles con entrega a domicilio o recogida en tienda. Estos créditos se pueden usar para comprar alimentos y bebidas elegibles para SNAP a través de una plataforma en línea que conecta con cientos de supermercados en toda la ciudad de Nueva York. Los créditos también se pueden usar para pagar cargos por servicio, propinas y el envío.

Los participantes del programa Groceries to Go reciben un 50% de descuento en la compra de frutas y verduras frescas utilizando sus créditos. Con este descuento, pueden ahorrar hasta 30 dólares al mes.

Para poder optar al programa Groceries to Go, debes ser residente de la ciudad de Nueva York, miembro de Health + Hospitals NYC Care y cumplir con los demás requisitos de elegibilidad. Si tienes alguna pregunta sobre el programa o su elegibilidad, llama al 347-665-0175, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:30, o envía un correo electrónico a groceriestogo@health.nyc.gov.

Cabe precisar que por el momento, este programa se ha suspendido temporalmente y no está inscribiendo a nuevos participantes. Conviene revisar su sitio web para conocer si ya recibe nuevos beneficiarios.

La ciudad cuenta con programas que ofrecen cupones, crédito extra y descuentos para adquirir alimentos saludables (Foto: Magnific)