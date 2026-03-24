En cuestión de días, Estados Unidos fue escenario de varios fenómenos inusuales en el cielo. En menos de una semana, se reportaron tres eventos con meteoros en distintos estados, lo que llamó la atención tanto de científicos como de testigos. El episodio más reciente ocurrió la noche del domingo 22 de marzo de 2026 en California. Personas en la zona de Chowchilla aseguraron haber visto una intensa bola de fuego atravesando el cielo, generando sorpresa y múltiples reportes.

De acuerdo con información de la NASA, este objeto se desplazaba a una velocidad cercana a las 35 mil millas por hora. A pesar de su brillo e intensidad, terminó desintegrándose completamente antes de llegar al suelo, por lo que no se registraron impactos.

Un día antes, el sábado 21 de marzo, se produjo otro evento similar en Texas, específicamente cerca de Houston. En ese caso, el meteoro era más grande, con un tamaño aproximado de un metro de diámetro y un peso cercano a una tonelada.

Los eventos ocurrieron en California, Texas y Ohio/Pensilvania. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Al ingresar a la atmósfera a gran velocidad, también alrededor de 35 mil millas por hora, el objeto se fragmentó a gran altura. Esto provocó una onda de presión comparable a la explosión de 26 toneladas de trinitrotolueno, lo que generó fuertes estruendos que fueron escuchados por residentes de la zona.

Según datos científicos, este meteoro comenzó a ser visible a unos 79 kilómetros de altura y terminó desintegrándose a unos 46 kilómetros sobre el área de Bammel, al noroeste de Houston. Además, se detectaron posibles fragmentos que habrían caído en sectores del norte de la ciudad.

Días antes, el 17 de marzo, se registró otro fenómeno aún mayor sobre los estados de Ohio y Pensilvania. En ese caso, el objeto tenía aproximadamente seis pies de diámetro y un peso estimado de siete toneladas, generando un estallido en la atmósfera visible desde varios estados.

Según la NASA, estos objetos viajaban a gran velocidad y se desintegraron en la atmósfera. (Foto: @NWSCLE / X)

Según Univision, especialistas señalaron que, en los dos primeros casos del mes, existe la posibilidad de que algunos restos hayan sobrevivido al paso por la atmósfera y hayan llegado al suelo como meteoritos, aunque su localización depende de investigaciones en terreno.

La NASA explicó que estos eventos forman parte de la actividad normal de objetos espaciales que ingresan constantemente a la atmósfera terrestre. Al viajar a velocidades extremadamente altas, producen bolas de fuego y, en la mayoría de situaciones, se desintegran antes de impactar debido a la fricción y la presión.

Aunque su coincidencia en pocos días sorprendió, los expertos aseguran que no representan un riesgo para la población. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Además, la agencia aclaró que no hay relación entre los tres fenómenos registrados, ya que se trata de eventos aislados y no de fragmentos de un mismo objeto ni de una lluvia de meteoros específica.

Aunque ver varios casos en tan poco tiempo puede parecer inusual, los expertos indican que este tipo de eventos ocurre con relativa frecuencia y rara vez representa un peligro para las personas.

¿Representa un peligro el impacto de un meteorito? Lo que dice la ciencia

Si un meteorito cae en la Tierra puede ser peligroso, pero la mayoría de las veces no lo es. Según La Voz de Galicia, la razón es que casi todos los objetos que llegan desde el espacio se desintegran al entrar en la atmósfera debido al calor y la fricción, por lo que solo pequeños fragmentos logran llegar al suelo.

Cuando un meteorito pequeño cae a la superficie, normalmente solo provoca un pequeño cráter o daños muy limitados y en muchos casos ocurre en el mar o en zonas deshabitadas; sin embargo, si el objeto es grande (de varios metros o más) podría generar una fuerte explosión o daños en una región, como ha ocurrido en algunos eventos registrados por científicos.

En general, los impactos peligrosos son extremadamente raros y agencias espaciales como la NASA y otras organizaciones monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra para detectar cualquier posible amenaza con anticipación.

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