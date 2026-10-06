Nueva York se prepara para celebrar Halloween con una nueva edición de Trick-or-Streets, un programa que este año será más grande que nunca. El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Transporte de la ciudad anunciaron que durante octubre 160 calles y plazas sin autos de los cinco distritos acogerán celebraciones de Halloween y otoño.

Las vías y espacios públicos serán transformados por grupos comunitarios y escuelas para ofrecer actividades como recolección de dulces, juegos, espectáculos interactivos y otras propuestas para las familias. La iniciativa busca brindar a los neoyorquinos una manera divertida y segura de disfrutar Halloween en sus propios vecindarios.

“Estamos abriendo 160 calles y plazas para pedir dulces, jugar, escuchar música y divertirnos mucho. Y los únicos autos que deberían ver en Trick-or-Streets son los hechos de cartón, impulsados por dos piernas y alimentados con mucho azúcar”, dijo Mamdani.

Las actividades incluirán recolección de dulces, juegos, música, espectáculos y propuestas para niños. (Foto: Pixabay)

Fechas y lugares de los principales eventos

Aunque las actividades se extenderán durante todo octubre, cinco de los eventos principales ya tienen fecha, horario y ubicación definidos. Habrá celebraciones en Brooklyn, Staten Island, Queens, Manhattan y el Bronx.

Lugar Distrito Fecha y horario Hillel Plaza Brooklyn 22 de octubre, 2 p. m. a 6 p. m. Water Street Staten Island 25 de octubre, 2 p. m. a 7 p. m. Austin Street Queens 25 de octubre, 2 p. m. a 7 p. m. Canal Street Manhattan 28 de octubre, 3 p. m. a 7 p. m. James Baldwin Plaza Bronx 31 de octubre, 10 a. m. a 3 p. m.

En concreto, el evento de Hillel Plaza se realizará en Hillel Place, entre Kenilworth Place y Flatbush Avenue; Water Street estará habilitada entre Canal Street y Beach Street; Austin Street tendrá actividades entre 71 Avenue y 71 Road; Canal Street las concentrará entre Orchard Street y Essex Street; y James Baldwin Plaza estará ubicada en Goulden Avenue, en Mosholu Parkway.

También habrá actividades en escuelas

La celebración no se limitará a las calles y plazas. Varias escuelas públicas de Nueva York tendrán actividades relacionadas con Halloween, propuestas creativas y programación dirigida a los niños.

Entre ellas están PS 59 The Community School of Technology, PS 28 Mount Hope Centennial School y PS 159 Luis Munoz Marin, en el Bronx; además de PS 18 Edward Bush, PS 137 y Dock Street School for STEAM Studies, en Brooklyn.

Varias escuelas ofrecerán actividades temáticas y habrá recorridos guiados sobre historia, arquitectura y espacios públicos. (Foto: Pixabay)

También participarán Community Health Academy of the Heights, PS 102 Jacques Cartier y PS 95Q The Eastwood School, en Manhattan y Queens, respectivamente.

A estas actividades se sumará una colaboración entre el Departamento de Transporte y la Municipal Art Society of New York, que ofrecerá recorridos guiados para explorar la historia, la arquitectura y los espacios públicos de la ciudad. Los detalles de estos tours todavía no han sido anunciados.