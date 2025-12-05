Una masa de aire ártico se ha precipitado sobre el centro y el este de Estados Unidos, trayendo consigo temperaturas gélidas que amenaza con alcanzar marcas de frío históricas. Lo preocupante, según lo indicado por expertos en meteorología, sería la presencia de una serie de tres irrupciones consecutivas, provocado por un vórtice polar que mantendrá a este país en condiciones frías durante las primeras semanas de diciembre.

El primer vórtice polar ya se hizo presente en distintas ciudades del Medio Oeste. Por ejemplo, en Iowa, más de una docena de localidades registraron temperaturas que descienden bajo cero y, en el norte Atlántico medio y gran parte de Nueva Inglaterra, sus ciudadanos sintieron aire helado.

Durante esta semana, se ha registrado el primer vórtice polar en distintas localidades de Estados Unidos. (Foto: Mandel NGAN / AFP)

De qué trata el triple vórtice polar

La causa de este fenómeno está relacionada con el desplazamiento del vórtice polar, un sistema de aire helado y baja presión que gira de manera constante sobre las regiones del Polo.

Para el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este comportamiento ocasiona que las corrientes de origen ártico se trasladen hacia el sur, lo cual provoca intensas irrupciones de aire frío en distintas localidades de Estados Unidos, tal como se registró durante en esta semana.

Según Paul Pastelok, especialista en pronósticos de largo alcance, las irrupciones de este semana serán “la primera de tres”, ya que el segundo se presenciará la próxima semana y el tercero arribará a mediados del presente mes.

El mapa de temperaturas mínimas que se esperan en las próximas 24 horas. (Crédito: NWS)

Zonas de EE.UU. que quedarán afectadas por el frío ártico este fin de semana

Una masa de aire gélido se dirige hacia el interior de Estados Unidos, impulsada por un vórtice polar situado sobre la Bahía de Hudson, en Canadá. Esta amenaza meteorológica será severa, especialmente en aquellas áreas que ya sufrieron condiciones adversas. Se espera una nueva llegada de nieve, fuertes vientos y niveles de frío extremadamente peligrosos.

Según AccuWeather, estas son las zonas que serían afectadas por este evento climático durante este fin de semana:

Región de los Grandes Lagos y el Valle del Ohio: amaneceres con cifras bajo cero.

amaneceres con cifras bajo cero. Noreste, incluidos Nueva York, Boston y Washington D.C.: las temperaturas descendieron hasta los 19°F.

las temperaturas descendieron hasta los 19°F. Montañas Adirondack, en el norte del estado de Nueva York: sectores que cayeron hasta -20°F.

sectores que cayeron hasta -20°F. Planicies del Norte y Medio Oeste: se espera una nueva nevada y con posibilidades de formación de tormentas invernales.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!