WASHINGTON.- El presidente Donald Trump hizo comentarios extensos el miércoles, no sobre la debacle electoral republicana en las elecciones de mitad de mandato, sino para justificar la construcción de un enorme salón de baile en la Casa Blanca.

Trump invitó a reporteros al enorme sitio de construcción y habló sobre el proyecto durante casi 20 minutos sin mencionar las derrotas republicanas en todo el país la noche anterior.

“Esta ha sido una estructura como nunca se ha visto en ningún lugar”, manifestó Trump, dirigiéndose a los reporteros desde el sitio de construcción del salón de baile.

El presidente no tenía actos públicos en su agenda originalmente, pero convocó a los reporteros a última hora. También respondió brevemente a preguntas, insistiendo: “Si hubiera estado en la boleta, habría ganado”.

Dijo que una serie de mítines que organizó antes de la elección mostraron mucho cariño de sus seguidores de que “no pudimos transferir amor a los candidatos”.

Trump encabezó la colocación de la última viga, que, según dijo, firmaría.

El enfoque de Trump en el salón de baile se produjo incluso cuando los votantes opinan que se enfoca en los temas equivocados.

Aproximadamente dos tercios de los votantes dijeron que Trump no tiene las prioridades correctas, según la Encuesta de Votantes de The Associated Press, y la abrumadora mayoría de esos votantes apoyó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes. Casi un tercio de los votantes opina que Trump tiene las prioridades correctas.

Tras una ráfaga de mítines en los que imploró a sus simpatizantes que fingieran que él estaba en la boleta, Trump vio a su partido sufrir fuertes pérdidas el día de las elecciones.

Ahora podría trabajar con la misma tenacidad para insistir en que no fue su culpa.

Las derrotas republicanas llevaron a los demócratas a tomar el control del Congreso con una oleada de victorias en el Senado que antes parecían inverosímiles en bastiones del Partido Republicano. Hubo triunfos en Carolina del Sur y Kansas, que no habían elegido a un senador demócrata desde 1932. En Texas, los demócratas habían quedado excluidos de todas las contiendas estatales durante más de tres décadas, hasta el martes.

Trump ya estaba dando marcha atrás incluso antes de que se conociera el alcance total de la derrota de su partido. La noche electoral sonó más humilde de lo habitual, al prometer trabajar con los demócratas y aceptar los resultados. Pero aun así buscaba desviar la responsabilidad.

“No me gusta considerarlo una derrota para mí. Yo no estaba en la boleta”, le dijo a Fox News. A los votantes, sostuvo, simplemente “no les gustaron los candidatos” que estaban en la boleta.

De hecho, la Encuesta de Votantes de AP indica que Trump fue un lastre para los candidatos republicanos. Solo 4 de cada 10 votantes a nivel nacional aprueban la manera en que Trump está manejando la presidencia. En las derrotas en Ohio, Iowa, Maine y Carolina del Norte, mayorías dijeron que los candidatos republicanos al Senado eran “demasiado complacientes” con el impopular presidente.

Yendo más allá, en su red social, el presidente aun así insistió en que si él hubiera estado compitiendo, “¡Habríamos ganado EN AVALANCHA!”.