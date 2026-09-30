Más de 950,000 estadounidenses comenzaron a recibir desde este miércoles 30 de septiembre cheques de $500 vinculados al programa Obamacare. Los pagos son enviados por el Departamento del Tesoro y llegarán acompañados de una carta firmada por el presidente Donald Trump, según reportes publicados este miércoles. La administración Trump sostiene que estos pagos corresponden a dinero cobrado en exceso mediante las tarifas de uso del mercado federal de seguros de salud.

Según la Casa Blanca, esas tarifas fueron cobradas durante la administración de Joe Biden y terminaron trasladándose a los consumidores mediante primas de seguro más elevadas.

¿Quiénes recibirán el cheque de $500?

Los beneficiarios son personas inscritas en planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, en 30 estados que utilizan el mercado federal HealthCare.gov. La información difundida por la administración indica que los principales beneficiarios son quienes pagaron sus primas sin recibir subsidios federales.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por USA TODAY, muchos de los beneficiarios tienen ingresos cercanos al 400% del nivel federal de pobreza, equivalente a unos $64,000 para una persona o $132,000 para una familia de cuatro integrantes.

El Gobierno ya determinó quiénes son los destinatarios, por lo que los pagos no corresponden a una convocatoria general para solicitar el dinero.

El programa alcanza a residentes de 30 estados que utilizan el mercado federal de seguros de salud. (Foto: AFP / Freepik)

Estos son los 30 estados incluidos

La lista comprende Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

En cambio, California, Nueva York y Pensilvania no forman parte del programa porque cuentan con mercados estatales independientes para sus seguros de salud.

¿Por qué Trump dice que está devolviendo este dinero?

En la carta enviada junto con el cheque, Trump atribuye el origen de los pagos a supuestos cobros excesivos realizados durante la administración Biden. El presidente escribió: “Durante años, la administración Biden les cobró de más para financiar la operación de HealthCare.gov. Ese dinero pertenece a los estadounidenses trabajadores, no al Gobierno, ¡y ahora se lo estoy devolviendo!”.

“Me enorgullece devolverles su dinero y nunca dejaré de luchar para poner al pueblo estadounidense PRIMERO, restaurar la asequibilidad, proteger el dinero que tanto les costó ganar y reducir el costo de la atención médica”, agregó Trump. “Ustedes han pagado a este Sistema defectuoso y ahora finalmente están recibiendo algo a cambio”.

Cabe agregar que la explicación sobre el origen de los fondos es una afirmación del actual gobierno. En septiembre, expertos citados por The Washington Post señalaron que parte de los fondos podría estar relacionada con tarifas recaudadas durante la primera administración Trump, mientras que también se indicó que no estaba claro si los $500 representaban exactamente lo que cada beneficiario había pagado de más.

El programa fue anunciado originalmente por Trump el 10 de septiembre, cuando la Casa Blanca informó que casi 1 millón de personas recibirían reembolsos de $500.