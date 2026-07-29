El presidente Donald Trump presentará un ambicioso plan para transformar el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, considerado el principal centro de vuelos internacionales de la región de Washington D. C. La propuesta contempla una inversión cercana a los 22.000 millones de dólares y busca modernizar por completo las instalaciones, convirtiéndolas en un aeropuerto de clase mundial. El anuncio será realizado desde la Casa Blanca junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, y el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby.

Newsweek informa que el plan incluye la construcción de cuatro nuevos vestíbulos (concourses) y una amplia modernización de las terminales para aumentar la capacidad del aeropuerto y mejorar la experiencia de los pasajeros. La iniciativa también pretende solucionar problemas que durante años han generado críticas, como la falta de puertas de embarque, el envejecimiento de parte de la infraestructura y el uso de los tradicionales vehículos móviles que trasladan a los pasajeros entre las terminales.

Según la Casa Blanca, el proyecto será financiado por la Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) y las aerolíneas que operan en Dulles.

United Airlines, que concentra alrededor del 70% del tráfico de pasajeros en este aeropuerto, será uno de los principales actores del plan de renovación.

Trump busca modernizar uno de los principales aeropuertos del país

Inaugurado en 1962, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles fue concebido como la principal puerta de entrada internacional a Estados Unidos.

En 2025 alcanzó un récord de 29 millones de pasajeros, aunque el crecimiento de la demanda también ha puesto en evidencia la necesidad de ampliar y modernizar sus instalaciones.

Trump ya había criticado anteriormente el estado del aeropuerto. En diciembre aseguró que Dulles tenía “un gran edificio, pero un mal aeropuerto”, insistiendo en que la infraestructura necesitaba una renovación profunda para responder a las necesidades actuales.

La remodelación forma parte de un plan más amplio para cambiar Washington

La renovación de Dulles es solo una de las múltiples iniciativas impulsadas por Trump para transformar la imagen de la capital estadounidense durante su segundo mandato.

Entre ellas destaca la construcción de un nuevo salón de baile de aproximadamente 90.000 pies cuadrados en la Casa Blanca, un proyecto que el mandatario considera necesario para albergar cenas de Estado y reuniones internacionales de gran escala.

La administración también construye un nuevo helipuerto de granito en el jardín sur de la Casa Blanca para recibir los helicópteros presidenciales VH-92A Marine One.

Trump afirmó que las aeronaves actuales generan un impacto mayor sobre el césped, por lo que considera indispensable contar con una plataforma permanente.

La propuesta contempla nuevas terminales y una ampliación de la capacidad del principal aeropuerto internacional de la capital estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

También avanzan obras en edificios históricos

Otro de los proyectos en marcha es la restauración del histórico Pórtico Norte de la Casa Blanca, donde se están reparando columnas, estructuras de piedra y reforzando las medidas de seguridad en la entrada principal de la residencia presidencial.

La administración sostiene que estas obras buscan preservar uno de los edificios más emblemáticos del país, aunque varias organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio cuestionan algunas de las modificaciones propuestas y han iniciado acciones legales.

Monumentos, parques y un nuevo arco monumental

El plan de transformación también incluye la renovación del Reflecting Pool frente al Lincoln Memorial, un proyecto valorado en más de 16 millones de dólares; sin embargo, poco después de finalizar las obras aparecieron problemas como desprendimiento de materiales y crecimiento de algas, lo que obligó a realizar nuevas reparaciones y generó críticas por parte de grupos conservacionistas.

Además, Trump impulsa la remodelación del histórico campo de golf East Potomac Golf Links, la construcción de un arco triunfal de aproximadamente 250 pies de altura cerca del Lincoln Memorial y el desarrollo del National Garden of American Heroes, un parque que albergaría estatuas de 250 figuras destacadas de la historia de Estados Unidos.

Varias iniciativas enfrentan demandas judiciales

Aunque algunos proyectos ya comenzaron a ejecutarse, otros permanecen detenidos o avanzan lentamente debido a demandas presentadas por organizaciones de preservación histórica y grupos ciudadanos.

Los opositores sostienen que varias de las propuestas requieren autorizaciones adicionales del Congreso y revisiones ambientales antes de poder construirse.

La administración, por su parte, mantiene su intención de seguir adelante con las obras y sostiene que estas iniciativas permitirán modernizar la infraestructura federal y preparar la capital para la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El proyecto forma parte de un amplio programa de remodelación de edificios y espacios públicos en Washington. (Foto: EFE/EPA/ Aaron Schwartz)

Un legado que busca transformar la capital

Con la remodelación del aeropuerto Dulles como su proyecto más costoso hasta el momento, Trump continúa impulsando una estrategia para cambiar el aspecto de Washington.

Aeropuertos, parques, monumentos, edificios históricos y espacios públicos forman parte de un programa de renovación que, de concretarse, podría convertirse en una de las mayores transformaciones urbanas promovidas por un presidente estadounidense.

El futuro de estas iniciativas dependerá tanto de su financiamiento como del desenlace de los procesos judiciales que enfrentan varias de ellas. Mientras tanto, la modernización de Dulles se perfila como la pieza central de un plan con el que Trump busca dejar una huella duradera en la capital del país.