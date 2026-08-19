La administración de Donald Trump anunció nuevas medidas para impedir que los inmigrantes indocumentados reciban la parte reembolsable de cuatro importantes créditos fiscales federales. El Departamento del Tesoro y el IRS presentaron nuevas reglas que endurecen los requisitos para acceder a estos beneficios y que, según estimaciones del gobierno, podrían generar un ahorro de aproximadamente $3,000 millones para los contribuyentes.

Las modificaciones afectan al crédito por adopción, el crédito tributario por hijos, el American Opportunity Tax Credit y el Earned Income Tax Credit (EITC). Bajo las nuevas disposiciones, únicamente los ciudadanos estadounidenses, nacionales de Estados Unidos y extranjeros que cumplan con los requisitos legales podrán recibir la parte reembolsable de estos créditos.

En un comunicado de prensa, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida y aseguró: “Bajo el presidente Trump, los días de los extranjeros ilegales que reciben beneficios financiados por los contribuyentes han terminado. La ley federal es clara y el Tesoro la está haciendo cumplir”.

Bessent agregó: “Los contribuyentes estadounidenses no deberían verse obligados a pagar la factura de beneficios destinados a quienes tienen prohibido por ley recibirlos. Estas regulaciones propuestas ponen fin al abuso, protegen la integridad del sistema tributario y ponen a los estadounidenses primero”.

Los cambios anunciados por el Gobierno afectan al crédito por adopción, el crédito tributario por hijos, el American Opportunity Tax Credit y el EITC. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

¿Qué cambiará para quienes solicitan estos créditos?

La nueva normativa se enfoca específicamente en la parte reembolsable de los créditos. Esto significa que las personas que no cumplan con los nuevos requisitos todavía podrían utilizar determinados créditos para reducir el monto de impuestos federales que deben pagar, pero no recibirían un reembolso cuando el crédito supere su obligación tributaria.

Según el New York Post, la administración Trump calcula que cerca de 1 millón de personas dejarían de ser elegibles para recibir la parte reembolsable de los créditos fiscales individuales afectados por el cambio.

El gobierno sostiene que la medida busca garantizar que los fondos federales lleguen únicamente a contribuyentes que cumplen con las condiciones establecidas por la ley.

El gobierno estima que cerca de un millón de personas quedarían excluidas de los reembolsos y calcula un ahorro de $3,000 millones para los contribuyentes. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

El argumento del IRS

Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, señaló que estos créditos fueron creados para apoyar principalmente a trabajadores y familias de ingresos bajos y medios.

“Los créditos fiscales reembolsables, como el Earned Income Tax Credit (EITC), fueron promulgados para ayudar a las familias y trabajadores estadounidenses de ingresos bajos y medios a recibir un apoyo financiero fundamental”, afirmó.

“Las regulaciones propuestas hoy garantizan que los beneficios financiados por el gobierno federal estén reservados para los contribuyentes elegibles y protegen la integridad de cada dólar de los contribuyentes”, añadió.

La administración presenta estas modificaciones como parte de su política para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a beneficios financiados con dinero público.