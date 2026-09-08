Viajar en avión desde Estados Unidos implica conocer las restricciones que aplica la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) a los artículos que pueden pasar por los controles de seguridad. Una de las reglas que más dudas genera involucra a un popular alimento que, aunque tiene una consistencia semisólida, es considerado líquido por las autoridades aeroportuarias. La agencia volvió a aclarar esta norma en redes sociales y recordó a los pasajeros qué deben tener en cuenta antes de llevarlo en su equipaje de mano.

La TSA volvió a llamar la atención sobre este producto el 2 de septiembre de 2026, cuando publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar a los pasajeros que los envases que superen las 3,4 onzas (100 mililitros) no están permitidos en el equipaje de mano.

¿Qué alimento considera líquido la TSA?

Se trata de la mantequilla de maní, un producto habitual en los hogares estadounidenses y que muchos pasajeros podrían considerar un sólido al momento de preparar su equipaje.

“La mantequilla de maní es un líquido… dijimos lo que dijimos… esta vez con pruebas”, publicó la TSA en su cuenta de X. El mensaje estuvo acompañado por una captura de pantalla en la que el organismo detalló cómo se aplica la restricción a este alimento.

La TSA explicó en X por qué la mantequilla de maní es considerada un líquido en los controles de EE.UU. | Crédito: X/@TSA

La aclaración no representa una nueva norma. La mantequilla de maní está sujeta desde hace años a las mismas restricciones que otros productos líquidos, geles y aerosoles cuando se transporta en el equipaje de mano.

Envase permitido en cabina Máximo 100 ml (3,4 oz) Bolsa para líquidos Transparente y con cierre Capacidad de la bolsa 1 cuarto de galón, aproximadamente 1 litro Cantidad de bolsas Una por pasajero Envase de mayor capacidad Debe ir en equipaje facturado Sándwich preparado Puede viajar en cabina sin el límite de tamaño del frasco

¿Por qué la TSA considera la mantequilla de maní un líquido?

La clasificación utilizada por la TSA no depende exclusivamente de si un producto parece líquido, sólido o semisólido. El organismo considera líquido cualquier producto que pueda bombearse, exprimirse, esparcirse, untarse, rociarse o derramarse.

La mantequilla de maní entra en esta categoría porque puede esparcirse y adoptar la forma del recipiente que la contiene. Por ese motivo, un frasco de este alimento está sujeto a las restricciones aplicables a los líquidos durante el control de seguridad.

La publicación de la TSA del 2 de septiembre recordó además tres aspectos: el límite para el equipaje de mano, los requisitos de la bolsa transparente y una excepción importante para los sándwiches ya preparados, que pueden llevarse en la cabina sin el límite de tamaño que se aplica al recipiente de mantequilla de maní.

¿Cuál es la regla 3-1-1 de la TSA?

La restricción forma parte de la denominada regla 3-1-1, que la TSA aplica a los líquidos, geles y aerosoles transportados en el equipaje de mano.

La norma establece que cada recipiente puede tener una capacidad máxima de 3,4 onzas (100 mililitros). Todos los envases deben colocarse juntos en una única bolsa transparente con cierre de aproximadamente un cuarto de galón, equivalente a cerca de un litro.

La regla está vigente en los aeropuertos de Estados Unidos desde 2006 y no establece una excepción general para los alimentos. Por ello, un producto puede ser comestible y, aun así, estar sujeto a la restricción si su consistencia corresponde a la categoría de líquidos o geles.

En el caso de la mantequilla de maní, un frasco convencional de supermercado suele superar ampliamente los 100 mililitros. Si el pasajero pretende llevarlo en una mochila o maleta de cabina, podría tener que dejarlo en el punto de control.

¿Qué criterio utiliza la TSA para clasificar estos alimentos?

El criterio se basa en el comportamiento físico del producto durante el control de seguridad y no en una definición científica universal de lo que constituye un líquido.

El experto en la industria de viajes Gary Leff, radicado en Texas y autor del blog View From the Wing, explicó a Fox News que la mantequilla de maní recibe este tratamiento porque adopta la forma de su recipiente en lugar de mantener una forma propia.

La explicación permite entender por qué la TSA incluye determinados alimentos dentro de las restricciones para líquidos. El organismo evalúa cómo se comporta el producto y las características relevantes para el control de seguridad.

Por esa misma razón, otros productos de consistencia cremosa o untable también pueden estar sujetos al límite de 100 mililitros.

¿Se puede llevar mantequilla de maní en un vuelo de EE.UU.?

Sí. La restricción no significa que esté prohibido viajar con mantequilla de maní. El punto clave es dónde se transporta y qué capacidad tiene el recipiente.

Si el producto se lleva en el equipaje de mano, el recipiente debe cumplir con el límite de 100 mililitros (3,4 onzas) y formar parte de la bolsa transparente destinada a líquidos, geles y aerosoles.

En cambio, un frasco de mayor capacidad puede transportarse en el equipaje facturado, donde no se aplica este límite específico de 100 mililitros para la mantequilla de maní.

¿Qué opciones tienes para llevar mantequilla de maní?

Los pasajeros que quieran viajar con este alimento pueden optar por diferentes alternativas para evitar inconvenientes en el control de seguridad.

Llevar un envase pequeño: puedes utilizar un recipiente cuya capacidad no supere los 100 mililitros. Este debe colocarse dentro de la bolsa transparente para líquidos junto con los demás productos sujetos a la regla 3-1-1.

Guardar el frasco en el equipaje facturado: si quieres llevar un recipiente de tamaño convencional, puedes colocarlo en la maleta que será despachada antes de pasar por el control de seguridad.

Preparar un sándwich: otra posibilidad es preparar el sándwich con mantequilla de maní antes de llegar al aeropuerto. Según la información difundida por la TSA el 2 de septiembre, los sándwiches ya preparados pueden transportarse en la cabina sin el límite de tamaño que se aplica al frasco del producto.

La mantequilla de maní puede viajar en cabina en EE.UU. si el recipiente no supera los 100 mililitros. | Crédito: Magnific

¿Qué ocurre si el frasco grande tiene poca mantequilla de maní?

Vaciar parcialmente un recipiente grande no elimina la restricción. Lo que importa para esta regla es la capacidad del envase, no únicamente la cantidad de producto que queda en su interior.

Por ejemplo, un frasco con capacidad de 350 mililitros seguirá siendo considerado un recipiente de 350 mililitros aunque solo contenga unas cucharadas de mantequilla de maní.

Por ello, pasar parte del contenido a otro recipiente tampoco sirve si el nuevo envase supera el límite permitido. Para llevarlo en el equipaje de mano, el recipiente debe tener una capacidad máxima de 100 mililitros.

¿Qué otros alimentos considera líquidos la TSA?

La mantequilla de maní no es el único alimento que puede sorprender a los viajeros. Otros productos cremosos, untables o con consistencia de gel pueden recibir un tratamiento similar durante el control de seguridad.

Entre ellos se encuentran Nutella, hummus, queso crema, yogur, mermeladas y cremas de avellana, entre otros alimentos de características similares.

Además, los agentes de la TSA pueden pedir a los pasajeros que retiren de sus bolsas determinados alimentos, polvos u objetos que puedan dificultar la visualización de las imágenes durante el escaneo de rayos X.

Por eso, si vas a viajar desde un aeropuerto de Estados Unidos y planeas llevar alimentos en el equipaje de mano, es recomendable revisar previamente las reglas aplicables. La regla 3-1-1 puede alcanzar a productos que, a simple vista, no parecen líquidos, pero que cumplen con los criterios utilizados por la TSA.