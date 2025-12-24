La temporada de viajes por Navidad suele ser una de las más intensas del año en los aeropuertos de Estados Unidos, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) decidió lanzar una advertencia clara para quienes planean volar en estas fechas: mejor dejar los brillos en casa.

Según explicó la agencia, ciertas prendas festivas pueden complicar el proceso de control de seguridad y provocar revisiones adicionales que retrasan el paso por los filtros.

La prenda que la TSA recomienda evitar

La TSA pidió a los viajeros no usar ropa con brillos, como suéteres navideños con lentejuelas, glitter o hilos metálicos.

“A los escáneres corporales no les gustan los brillos”, señaló la agencia en redes sociales. “No queremos opacar tu espíritu navideño, pero no recomendamos usar tu suéter brillante para ir al aeropuerto”.

El problema es que estos elementos pueden activar las alarmas de los escáneres corporales, lo que deriva en revisiones manuales o controles adicionales.

Atención con los suéteres y capas voluminosas

Además de los brillos, la TSA recordó que algunas prendas deben retirarse durante el proceso de inspección, especialmente cuando se trata de ropa voluminosa o capas externas ligeras.

La agencia incluye en esta categoría:

Rompevientos

Chalecos

Chaquetas ligeras

Sudaderas tipo pullover

Suéteres grandes

Cárdigans

Ponchos

Usar este tipo de ropa puede implicar más tiempo en el control, ya que los agentes podrían pedir retirarlas para una revisión más clara.

En Navidad, la TSA pidió a pasajeros en EE.UU. tomar precauciones para evitar demoras en los aeropuertos. | Crédito: americanexpress.com

Por qué los brillos activan alarmas

La TSA explicó que las lentejuelas, el glitter e incluso los hilos metálicos en la ropa pueden ser detectados por los escáneres corporales como elementos sospechosos, lo que aumenta las probabilidades de:

Cacheos manuales

Revisiones adicionales

Retrasos innecesarios

Para quienes viajan en horas pico de Navidad, esto puede marcar la diferencia entre un paso rápido o una larga espera.

Qué sí puedes llevar sin problema

La agencia aclaró que zapatos, cinturones y prendas son aceptables tanto en el equipaje de mano como en el equipaje documentado. La recomendación no es prohibitiva, sino práctica: evitar usarlos puestos durante el control de seguridad.

Finalmente, la TSA sugirió empacar de forma ordenada, colocando los artículos en capas bien organizadas dentro de la maleta. “Para ayudar a los agentes a tener una visión clara de tu equipaje y reducir la necesidad de inspecciones adicionales, sugerimos empacar en capas ordenadas”, indicó la agencia en su sitio web.

La TSA recordó en EE.UU. que viajar en Navidad requiere cumplir ciertas recomendaciones de seguridad. | Crédito: ROBYN BECK / AFP

En una de las temporadas más congestionadas del año, elegir ropa sencilla y práctica puede ahorrarte tiempo, estrés y revisiones innecesarias antes de abordar tu vuelo navideño dentro de EE.UU.

