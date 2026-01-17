Viajar dentro de Estados Unidos sin una identificación REAL ID está a punto de cambiar, y conviene saberlo antes de hacer la maleta. A pocas semanas de que entre en vigor una nueva tarifa para quienes no cumplen con este requisito, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dejó claro que ya no bastará con presentarse temprano al aeropuerto y esperar que el control avance. Desde el 1 de febrero de 2026, los pasajeros sin documentos aceptables deberán pagar $45 por adelantado y llevar un recibo obligatorio si quieren intentar abordar un vuelo doméstico. Aquí te cuento paso a paso cómo funciona el pago y qué debes hacer para evitar problemas en el aeropuerto.

La agencia anunció en un comunicado que su nuevo sistema tecnológico, llamado ConfirmID, ya está listo y apunta a ordenar el proceso de verificación, pero también traslada el costo directamente al viajero que no cuenta con la identificación exigida. En pocas palabras: si no tienes REAL ID, ahora tendrás que planificar más y pagar antes de llegar al aeropuerto.

La TSA explicó que ConfirmID es un sistema opcional de verificación de identidad pensado para pasajeros que no cuentan con documentos válidos bajo la ley REAL ID. La idea es ofrecer una alternativa previa al viaje que permita reducir problemas en los puntos de control, aunque la agencia advierte que no elimina por completo las revisiones adicionales ni las posibles demoras.

La TSA advirtió que, en EE.UU., viajar sin REAL ID puede implicar pagos adicionales y demoras en el aeropuerto. | Crédito: Frederic J. Brown / AFP

Pago por adelantado: lo que debes saber

Desde ahora, los viajeros que no dispongan de una identificación aceptable pueden ingresar al portal de TSA ConfirmID y pagar la tarifa antes de su vuelo. El costo es de $45, y el recibo será un requisito indispensable en el aeropuerto. Según la TSA, este pago busca que el proceso sea cubierto por quienes no cumplen con los requisitos y no por los contribuyentes.

Adam Stahl, alto funcionario de la agencia, fue directo al explicar el objetivo: el pago garantiza que el costo del procesamiento recaiga en el pasajero que no presenta una identificación válida. Además, recordó que la forma más sencilla de evitar retrasos sigue siendo contar con una REAL ID u otro documento aceptado antes de dirigirse al aeropuerto.

Tres pasos clave para usar ConfirmID

La TSA detalló que el nuevo sistema se basa en tres acciones fundamentales que todo viajero debe tener en cuenta:

1. Verificar los documentos aceptablesAntes de pagar, conviene revisar si realmente necesitas ConfirmID. Algunas licencias de conducir, como las que cumplen con el estándar REAL ID, sí son válidas. También existen otros documentos aceptados por la TSA que pueden consultarse en su sitio oficial.

2. Pagar la tarifa de $45Si no cuentas con documentación válida, ConfirmID se convierte en la principal alternativa. El pago debe realizarse con anticipación. Aunque el sistema es opcional, no usarlo ni presentar una identificación aceptable puede impedir el acceso al control de seguridad y derivar en la pérdida del vuelo.

3. Llevar el recibo al aeropuertoEl día del viaje, el pasajero deberá mostrar el recibo de pago, ya sea impreso o en una captura de pantalla, junto con cualquier identificación emitida por un gobierno. Este paso es obligatorio para completar el proceso ante el agente de la TSA.

La TSA explicó que el funcionamiento de ConfirmID se apoya en tres pasos clave que los viajeros deben cumplir antes de presentarse en el aeropuerto. | Crédito: TSA

Ojo con las demoras, incluso pagando

La agencia fue clara en un punto clave: pagar no significa pasar sin espera. Todos los pasajeros que utilicen ConfirmID estarán sujetos a verificaciones adicionales, controles más exhaustivos y posibles retrasos. En algunos casos, el proceso puede tomar hasta 30 minutos.

Además, la TSA advirtió que quienes lleguen al punto de control sin REAL ID, sin otro documento aceptable y sin haber pagado ConfirmID, enfrentarán demoras aún mayores que podrían terminar en la pérdida del vuelo.

Por eso, la recomendación es clara: planificar con anticipación. Revisar la documentación, decidir si es necesario pagar la tarifa y llegar con tiempo suficiente puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de estrés. Para la TSA, la verificación de identidad sigue siendo una pieza clave de la seguridad del transporte en Estados Unidos, y ahora también será una responsabilidad directa del viajero que no cumpla con los requisitos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!