Si al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos te das cuenta de que tu identificación está vencida, no te alarmes. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) puede aceptar algunos documentos expirados en el control de seguridad. Conoce cuáles son las identificaciones que podrían seguir siendo válidas hasta dos años después de su fecha de vencimiento. Cabe precisar que esta excepción aplica únicamente a vuelos domésticos y a documentos incluidos en la lista de identificaciones aceptadas por la TSA. No autoriza viajar internacionalmente con un pasaporte expirado: para salir de Estados Unidos o ingresar a otro país se deben cumplir las normas migratorias y los requisitos de la aerolínea.

Si tu licencia vencida no cumple con REAL ID, lleva otra identificación aceptada, como pasaporte estadounidense, tarjeta de pasaporte, Green Card o credencial de viajero confiable (Foto: AP)

¿QUÉ IDENTIFICACIONES VENCIDAS ACEPTA LA TSA?

A continuación, algunos de los documentos que la TSA admite hasta dos años después de su fecha de vencimiento, siempre que estén físicamente en buen estado y permitan comprobar la identidad de los viajeros:

Documento aceptado Condición importante Licencia de conducir estatal o tarjeta de identificación estatal Debe cumplir con REAL ID para usarse como identificación en el aeropuerto Licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver’s License) Puede presentarse si sigue dentro del margen de dos años Pasaporte estadounidense Se admite para control TSA en vuelos nacionales, no para un viaje internacional Tarjeta de pasaporte estadounidense Válida para el control de seguridad en vuelos domésticos Tarjeta de viajero confiable del DHS Incluye Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST Identificación del Departamento de Defensa Incluye las emitidas a dependientes militares Tarjeta de residente permanente También conocida como green card Tarjeta de cruce fronterizo Border Crossing Card Credencial de trabajador de transporte Transportation Worker Identification Credential o TWIC Tarjeta de autorización de empleo de USCIS Formulario I-766 o EAD Credencial de marino mercante Merchant Mariner Credential Identificación de veterano Veteran Health Identification Card

o VHIC Identificación con fotografía de una nación tribal reconocida federalmente Incluye ciertas tarjetas tribales mejoradas Tarjeta PIV del gobierno federal Credencial de verificación de identidad personal emitida a empleados federales

La TSA indica que, en general, las identificaciones de su lista oficial pueden presentarse hasta dos años después de la fecha impresa de expiración.

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA

Esta excepción es para el control de seguridad de la TSA en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos.

Si tu documento venció hace más de dos años, tienes que llevar otra identificación aceptada y vigente.

Una licencia estatal no compatible con REAL ID no sirve como identificación aérea desde el 7 de mayo de 2025, incluso si no está vencida.

Si tu nombre no coincide con el que aparece en la reserva, puedes enfrentar una revisión adicional; conviene llevar documentos que expliquen el cambio de nombre.

Los pasajeros menores de 18 años normalmente no deben mostrar identificación cuando viajan dentro de Estados Unidos con un acompañante, aunque la aerolínea podría fijar reglas adicionales.

¿QUÉ SUCEDE SI NO TIENES UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA?

Puedes intentar el proceso de verificación de identidad de la TSA, pero no está garantizado y puede implicar controles adicionales.

Desde 2026, la TSA también ha anunciado TSA ConfirmID, un proceso de pago para determinadas personas que no tienen una identificación aceptada compatible con REAL ID, pero ojo: no sustituye el control de seguridad ni garantiza el abordaje.

Si tu identificación venció hace más de dos años, lleva un documento vigente de la lista de la TSA o prepárate para un proceso alternativo de verificación de identidad que puede tomar más tiempo (Foto: AFP)