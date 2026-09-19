Antes de ir al aeropuerto, revisa la fecha de vencimiento de tu documento y confirma si cumple con los requisitos vigentes de la TSA (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Antes de ir al aeropuerto, revisa la fecha de vencimiento de tu documento y confirma si cumple con los requisitos vigentes de la TSA (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si al llegar a un te das cuenta de que tu identificación está vencida, no te alarmes. puede aceptar algunos documentos expirados en el control de seguridad. Conoce cuáles son las identificaciones que podrían seguir siendo válidas hasta dos años después de su fecha de vencimiento. Cabe precisar que esta excepción aplica únicamente a vuelos domésticos y a documentos incluidos en la lista de identificaciones aceptadas por la TSA. No autoriza viajar internacionalmente con un pasaporte expirado: para salir de Estados Unidos o ingresar a otro país se deben cumplir las normas migratorias y los requisitos de la aerolínea.

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Si tu licencia vencida no cumple con REAL ID, lleva otra identificación aceptada, como pasaporte estadounidense, tarjeta de pasaporte, Green Card o credencial de viajero confiable (Foto: AP)
Si tu licencia vencida no cumple con REAL ID, lleva otra identificación aceptada, como pasaporte estadounidense, tarjeta de pasaporte, Green Card o credencial de viajero confiable (Foto: AP)

¿QUÉ IDENTIFICACIONES VENCIDAS ACEPTA LA TSA?

A continuación, algunos de los documentos que la admite hasta dos años después de su fecha de vencimiento, siempre que estén físicamente en buen estado y permitan comprobar la identidad de los viajeros:

Documento aceptadoCondición importante
Licencia de conducir estatal o tarjeta de identificación estatalDebe cumplir con REAL ID para usarse como identificación en el aeropuerto
Licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver’s License)Puede presentarse si sigue dentro del margen de dos años
Pasaporte estadounidenseSe admite para control TSA en vuelos nacionales, no para un viaje internacional
Tarjeta de pasaporte estadounidenseVálida para el control de seguridad en vuelos domésticos
Tarjeta de viajero confiable del DHSIncluye Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST
Identificación del Departamento de DefensaIncluye las emitidas a dependientes militares
Tarjeta de residente permanenteTambién conocida como green card
Tarjeta de cruce fronterizoBorder Crossing Card
Credencial de trabajador de transporteTransportation Worker Identification Credential o TWIC
Tarjeta de autorización de empleo de USCISFormulario I-766 o EAD
Credencial de marino mercanteMerchant Mariner Credential
Identificación de veteranoVeteran Health Identification Card
o VHIC
Identificación con fotografía de una nación tribal reconocida federalmenteIncluye ciertas tarjetas tribales mejoradas
Tarjeta PIV del gobierno federalCredencial de verificación de identidad personal emitida a empleados federales

La TSA indica que, en general, las identificaciones de su lista oficial pueden presentarse hasta dos años después de la fecha impresa de expiración.

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA

  • Esta excepción es para el control de seguridad de la TSA en dentro de Estados Unidos.
  • Si tu documento venció hace más de dos años, tienes que llevar otra identificación aceptada y vigente.
  • Una licencia estatal no compatible con REAL ID no sirve como identificación aérea desde el 7 de mayo de 2025, incluso si no está vencida.
  • Si tu nombre no coincide con el que aparece en la reserva, puedes enfrentar una revisión adicional; conviene llevar documentos que expliquen el cambio de nombre.
  • Los pasajeros menores de 18 años normalmente no deben mostrar identificación cuando viajan dentro de Estados Unidos con un acompañante, aunque la aerolínea podría fijar reglas adicionales.

¿QUÉ SUCEDE SI NO TIENES UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA?

Puedes intentar el proceso de verificación de identidad de la TSA, pero no está garantizado y puede implicar controles adicionales.

Desde 2026, la TSA también ha anunciado , un proceso de pago para determinadas personas que no tienen una identificación aceptada compatible con REAL ID, pero ojo: no sustituye el control de seguridad ni garantiza el abordaje.

Si tu identificación venció hace más de dos años, lleva un documento vigente de la lista de la TSA o prepárate para un proceso alternativo de verificación de identidad que puede tomar más tiempo (Foto: AFP)
Si tu identificación venció hace más de dos años, lleva un documento vigente de la lista de la TSA o prepárate para un proceso alternativo de verificación de identidad que puede tomar más tiempo (Foto: AFP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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