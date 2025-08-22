Si estás a punto de realizar un viaje en cualquier aeropuerto en Estados Unidos, es necesario que prestes atención a la información que te compartiré. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) acaba de prohibir el transporte de tres nuevos artículos en el equipaje facturado. ¿Cuáles son?

Esta nueva medida busca reforzar la seguridad en los vuelos y evitar cualquier riesgo en la cabina de tripulación. Aunque estos los objetos recién calificados como “prohibidos en los equipajes facturados” pueden parecer inofensivos, representarían un serio peligro debido a su contenido de butano o cartuchos de gas.

En caso de que no cumplas con esta nueva orden, los agentes del TSA lo confiscarán. Por esa razón, es adecuado que sigas esta nueva disposición para que evites retrasos en los controles.

La nueva medida es para reforzar la seguridad en los vuelos, según la TSA. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Cuáles son los nuevos artículos prohibidos por la TSA?

Según su nueva disposición, respaldada por la Administración Federal de Aviación (FAA), está estrictamente prohibido transportar los siguientes artículos en el equipaje facturado:

Rizadores o planchas inalámbricas con cartuchos de gas.

Rizadores o planchas que funcionen con butano.

Cartuchos de gas de repuesto (refills) para estos aparatos.

En caso estés acostumbrada a usar estos aparatos a diario, debes evitar llevarlos porque podrían causarte inconvenientes en el aeropuerto. En su lugar, sí están permitidos artículos con cable que serían aceptados en cualquier modalidad de equipaje.

Los rizadores o planchas de cabello que inalámbricos o que funcionen con butano están prohibidas en el equipaje facturado. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Ya no será necesario quitarse los zapatos en los aeropuertos

A inicios del mes de julio, la TSA anunció que no será necesario quitarse los zapatos durante los controles de seguridad de los aeropuertos del país . Esta decisión se fundamenta en la capacidad tecnológica que permitiría revisar a cualquier viajero sin necesidad de que se descalce. Sin embargo, existe la posibilidad de que se le solicite a algunos pasajeros en realizar esta acción para una revisión adicional.

Desde inicios de julio, no será necesario quitarse los zapatos durante los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

