La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) acaba de dar un paso importante que podría cambiar la manera en que funcionan los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos Aunque millones de pasajeros todavía no lo saben, la agencia anunció internamente el lanzamiento de TSA Gold+, un nuevo programa que amplía la participación de empresas privadas en los puntos de inspección aeroportuaria. La medida llega en medio de problemas de presupuesto, aumento récord de viajeros y altos costos operativos. Según la agencia, el objetivo es modernizar el sistema, incorporar nuevas tecnologías y reducir la presión financiera que enfrenta TSA desde hace años.

¿Qué es TSA Gold+?

TSA Gold+ es una expansión del actual Screening Partnership Program (SPP), un modelo que ya permite que compañías privadas operen controles de seguridad en 20 aeropuertos de EE.UU. bajo supervisión federal.

La diferencia es que ahora las empresas privadas no solo podrían encargarse del personal de seguridad, sino también de la tecnología utilizada para revisar pasajeros y equipaje.

Según reveló Gate Access, un memorando interno enviado por TSA el 14 de mayo de 2026 describió a este proyecto como “el futuro de la seguridad aérea”, asegurando que permitirá:

Mayor innovación tecnológica

Más inversión privada

Operaciones más resistentes ante crisis presupuestarias

Mejor capacidad de adaptación en aeropuertos

Aun así, la agencia aclaró que seguirá supervisando todos los procesos y mantendrá los estándares federales de seguridad.

TSA Gold+ permitirá mayor participación de empresas privadas en los puntos de inspección. | Crédito: AFP

¿Por qué TSA quiere avanzar hacia este modelo de TSA Gold+?

La principal razón es económica. TSA enfrenta una fuerte presión financiera debido al aumento de pasajeros y al costo de mantener equipos de inspección cada vez más antiguos.

Entre los factores que impulsaron esta decisión están:

Un incremento del 28% en el volumen de pasajeros durante la última década

Costos de mantenimiento cercanos a 600 millones de dólares en 2026

Aumentos salariales aplicados en 2023 para retener personal

Problemas de financiamiento federal y retrasos presupuestarios

Además, la administradora interina de TSA, Ha Nguyen McNeill, explicó ante el Congreso que muchos trabajadores federales han sufrido retrasos salariales debido a disputas presupuestarias en Washington.

Según la funcionaria, ampliar la participación privada ayudaría a proteger las operaciones aeroportuarias frente a futuros cierres parciales del gobierno.

¿Qué cambiará para los viajeros con TSA Gold+ en los aeropuertos de EE.UU.?

Para la mayoría de pasajeros, el proceso diario en los controles de seguridad probablemente se verá casi igual, al menos por ahora.

Las reglas seguirán siendo federales y continuarán aplicándose los mismos requisitos actuales, incluyendo:

Revisión de equipaje

Controles corporales

Escáneres de seguridad

Verificación de documentos

La principal diferencia podría estar en el personal.

En los aeropuertos que operen bajo TSA Gold+ o el programa SPP, los agentes podrían usar uniformes de compañías privadas en lugar del clásico uniforme azul de TSA.

Sin embargo, según expertos y exfuncionarios de la agencia, los trabajadores reciben entrenamiento equivalente al de los oficiales federales.

Los aeropuertos que ya operan con TSA Gold+

Aunque TSA Gold+ todavía está en una etapa inicial y no se han confirmado oficialmente nuevos aeropuertos participantes, el programa SPP ya funciona en varias terminales del país.

Entre los aeropuertos que actualmente utilizan este modelo están:

San Francisco International Airport

Kansas City International Airport

Orlando Sanford International Airport

Jackson Hole Airport

Bozeman Yellowstone International Airport

Key West International Airport

La expansión prevista para 2027 se enfocaría principalmente en aeropuertos regionales pequeños o medianos, mientras que los grandes hubs internacionales todavía no serían prioridad.

TSA Gold+ podría expandirse primero en aeropuertos regionales de Estados Unidos. | Crédito: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

TSA también apuesta por IA y tecnología remota

El lanzamiento de TSA Gold+ forma parte de una estrategia más amplia para transformar la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos.

La agencia ya explora:

Sistemas de inspección con inteligencia artificial

Tecnología de revisión remota

Procesos automatizados

Herramientas que reduzcan la dependencia del trabajo manual

Por ahora, las autoridades aseguran que la seguridad seguirá siendo responsabilidad federal, aunque cada vez exista más participación privada en los controles aeroportuarios.

Para los viajeros, el consejo principal es mantenerse informados, especialmente si usan aeropuertos regionales donde este nuevo sistema podría implementarse primero.

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