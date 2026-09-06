La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) puso en marcha un programa piloto que permite a determinados visitantes sin boleto de avión atravesar los controles de seguridad y acceder a las zonas de embarque en 13 aeropuertos del país. La medida representa un cambio limitado respecto de las restricciones implementadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El programa, denominado Gateside by TSA PreCheck, está dirigido a viajeros previamente aprobados que quieran acompañar a familiares o amigos hasta la puerta de embarque, recibir a pasajeros que llegan o simplemente permanecer con ellos dentro de las áreas ubicadas después del control de seguridad.

Sin embargo, no significa que cualquier persona pueda ingresar libremente a estas zonas. Los visitantes deben cumplir determinados requisitos, solicitar previamente un pase y someterse al control de seguridad de la TSA antes de acceder al área restringida.

¿En qué aeropuertos de EE.UU. se puede ingresar sin boleto?

El programa piloto de la TSA está disponible actualmente en 13 aeropuertos estadounidenses. La lista incluye terminales de Arizona, Ohio, Texas, Michigan, California y otros estados.

Aeropuerto Ciudad y estado Código Mesa Gateway Airport Mesa, Arizona AZA John Glenn Columbus International Airport Columbus, Ohio CMH Dallas Fort Worth International Airport Texas DFW Detroit Metropolitan Wayne County Airport Michigan DTW Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport Wichita, Kansas ICT Indianapolis International Airport Indianapolis, Indiana IND Harry Reid International Airport Las Vegas, Nevada LAS Los Angeles International Airport Los Ángeles, California LAX Bill and Hillary Clinton National Airport Little Rock, Arkansas LIT Will Rogers World Airport Oklahoma City, Oklahoma OKC Eppley Airfield Omaha, Nebraska OMA San Diego International Airport San Diego, California SAN Salt Lake City International Airport Salt Lake City, Utah SLC

¿Quiénes pueden pasar el control de seguridad sin tener boleto?

El beneficio no está abierto a todos los visitantes. Para participar en Gateside by TSA PreCheck, la persona debe contar con beneficios de TSA PreCheck o un Known Traveler Number (KTN) y obtener previamente la aprobación de la TSA.

La solicitud puede realizarse entre uno y tres días antes de la visita prevista. Si la petición es aprobada, el visitante recibe un pase Gateside que le permite presentarse en el aeropuerto y utilizar el carril de inspección de TSA PreCheck con una identificación válida y aceptable.

Por ello, tener la intención de acompañar a un familiar no es suficiente para ingresar directamente a la zona de embarque.

TSA permite a visitantes autorizados acompañar a sus seres queridos hasta las puertas de embarque. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Cómo funciona el nuevo pase Gateside de TSA?

El proceso requiere solicitar el beneficio antes de acudir al aeropuerto. Una vez aprobada la solicitud, el visitante recibe un pase que le permite atravesar el control de seguridad.

El pase no es un boleto de avión ni una tarjeta de embarque. Tampoco concede autorización para abordar un avión. Su función es permitir que una persona que no está viajando pueda acceder temporalmente a la zona segura del aeropuerto después de superar la inspección correspondiente.

Además, el hecho de no tener boleto no significa que el visitante quede exento de los controles. Todos los participantes deben pasar por el proceso de seguridad de la TSA.

¿Qué se puede hacer dentro del aeropuerto sin tener boleto?

Una vez que el visitante supera el control de seguridad, puede realizar varias actividades dentro de la zona restringida. Entre ellas:

Acompañar a un familiar o amigo hasta la puerta de embarque.

Despedir a un pasajero antes de su vuelo.

Recibir a una persona que llega al aeropuerto.

Ayudar a pasajeros mayores o niños durante su recorrido por la terminal.

Compartir una comida o pasar tiempo juntos en restaurantes ubicados después del control.

Utilizar las tiendas y otros servicios disponibles en las áreas seguras.

Encontrarse con amigos durante una escala.

La medida puede resultar especialmente útil para familias que quieren acompañar a niños pequeños o adultos mayores hasta la puerta de embarque, en lugar de despedirse antes del control de seguridad.

¿El programa elimina los controles de seguridad?

No. Este es uno de los puntos más importantes del cambio anunciado por la TSA.

Gateside flexibiliza quién puede acceder a determinadas áreas del aeropuerto, pero no elimina el control de seguridad. Los visitantes que no tengan boleto también deben ser inspeccionados antes de ingresar a la zona segura.

De esta manera, la TSA busca permitir nuevamente determinados acompañamientos y encuentros dentro de la terminal sin renunciar a los procedimientos de seguridad establecidos en los aeropuertos estadounidenses.

¿Por qué la TSA está probando este programa?

La TSA busca comprobar si es posible facilitar el acceso de visitantes no viajeros a las áreas de embarque sin afectar la seguridad ni el funcionamiento de los aeropuertos.

Por ese motivo, el programa comenzó de manera limitada en solo 13 terminales. La agencia puede evaluar cómo la presencia de visitantes adicionales afecta los controles de seguridad, el flujo de pasajeros y las operaciones aeroportuarias.

En el caso de Mesa Gateway, las autoridades señalaron que sus tiempos de espera relativamente cortos en los controles lo convierten en un lugar adecuado para probar el programa. No obstante, el acceso puede limitarse durante períodos de alta demanda.

TSA exige que los acompañantes cumplan requisitos y pasen el control de seguridad. | Crédito: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Por qué puede ser útil para las familias?

Una de las principales ventajas del programa es que permite prolongar el acompañamiento de los pasajeros hasta una etapa que normalmente está reservada para quienes tienen boleto.

Por ejemplo, una persona podría acompañar a un padre adulto mayor hasta su puerta de embarque, ayudar a un niño durante el recorrido por la terminal o despedirse de un familiar justo antes de que suba al avión.

En el aeropuerto de Mesa Gateway, el director de comunicaciones Ryan Smith señaló que muchos pasajeros viajan con padres mayores o niños pequeños y que el programa permite acompañarlos hasta el final del proceso.

¿Podrá cualquier persona entrar a la zona de embarque sin boleto?

No. Por ahora, el acceso está limitado a las personas que cumplan los requisitos del programa y reciban previamente la autorización correspondiente.

Además, el visitante debe pasar por los controles de seguridad y portar una identificación aceptable. La disponibilidad también puede variar dependiendo de las condiciones operativas del aeropuerto, especialmente durante períodos de gran afluencia.

Por tratarse de un programa piloto, la TSA todavía está evaluando sus resultados antes de determinar si el modelo podría ampliarse a más aeropuertos de Estados Unidos.