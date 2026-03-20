Viajar desde los Estados Unidos en estos últimos días representa un reto significativo para centenares de usuarios, ya que su paciencia estará a prueba debido a las largas colas y los extensos tiempos de espera por el cierre parcial del Gobierno. Incluso para aquellos pasajeros con TSA PreCheck no podrán aprovechar su beneficio de evitar los controles de revisión, pues la operatividad se mantiene crítica en gran parte de los terminales aéreos. En esta nota, quiero revelarte cómo verificar los retrasos con el propósito de que planifiques tu salida con la anticipación necesaria.

El programa PreCheck ha facilitado a muchos viajeros, especialmente ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, en ahorrarse mucho tiempo cuando deben abordar sus respectivos vuelos, pues suelen estar exonerados de ciertas revisiones de seguridad.

Ahora, este panorama cambiaría drásticamente, ya que una gran cantidad de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) han renunciado a sus puestos de trabajo al no percibir sueldo alguno, lo que retrasa la operatividad.

Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia y el Newark Liberty no están disponibles las filas para controles rápidos debido a la falta de personal. Lo alarmante es que este panorama se puede replicar en otras instalaciones aéreas.

Ante la falta de personal del TSA en los aeropuertos, los pasajeros inscritos al programa PreCheck también resultan afectados. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

Es posible que las largas filas y los vuelos retrasados se sigan manteniendo hasta que se logre un consenso presupuestario en el Congreso para que nuevamente se reactiven las distintas funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Cómo revisar la demora en los aeropuertos de EE.UU. y así evitar largas colas

Los reportes actuales señalan que diversos aeropuertos registran esperas de hasta 60 minutos; sin embargo, en los terminales situados en Atlanta, Austin y Nueva Orleans el tiempo está superando las dos horas.

Si no quieres experimentar esta situación, una opción para verificar el tiempo estimado de demora es la aplicación móvil MyTSA; sin embargo, los datos que ofrece pueden no ser precisos. Entonces, los expertos recomiendan consultar páginas web o las redes sociales.

Se espera que la crisis de operatividad en los aeropuertos estadounidenses se mantenga en los próximos días. (Crédito: Antranik Tavitian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ANTRANIK TAVITIAN

Éstos aconsejan a los próximos viajeros en programar sus vuelos en primeras horas de la mañana; de esa manera, podrán modificar su itinerario durante el día. También señalan que deben contar con otras alternativas, como aeropuertos secundarios o viajar por vehículo.

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