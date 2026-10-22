Los perros de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) cumplen una labor fundamental en la detección de amenazas en los aeropuertos de Estados Unidos. Para que continúen su entrenamiento, la agencia busca voluntarios que participen en las prácticas de su programa canino, incluidas las que se realizan en las filas de los controles de seguridad. ¿Quieres ser una de esas personas? En esta nota, te contamos cómo puedes participar.

El programa canino de la TSA ofrece una forma distinta de colaborar con la seguridad aeroportuaria (Foto: TSA / Facebook)

REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CANINO DE LA TSA

Casi cualquier persona puede ser voluntaria del programa canino de la TSA. Para ello, los interesados deben:

Poder sentarse y caminar en ocasiones (se admiten usuarios de sillas de ruedas y scooters).

Tener 18 años o más, aunque puedes ir acompañado de una persona de cualquier edad. “Los menores de edad pueden participar de forma limitada”, indica la agencia.

Disfrutar estar rodeado de perros.

Se puede recurrir a voluntarios en áreas como controles de seguridad, puertas de embarque, vestíbulos de venta de billetes y zonas de tránsito. Todos los simulacros se planifican cuidadosamente para garantizar la seguridad y evitar interrupciones en las operaciones del aeropuerto.

¿CÓMO INSCRIBIRTE COMO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CANINO DE LA TSA?

Si reúnes los requisitos, debes comunicarte con el equipo del programa canino del aeropuerto donde deseas participar. El proceso depende de la sede: algunas reciben solicitudes por correo electrónico y otras utilizan formularios para registrar tu disponibilidad.

Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma puedes escribir a SEA-TSA-K9@tsa.dhs.gov e incluir tu nombre completo, número de celular y correo electrónico. El equipo te informará sobre las fechas y los horarios disponibles. Una vez confirmada tu participación, recibirás las indicaciones sobre vestimenta, estacionamiento y lugar de encuentro, precisa el sitio web de Volunteer.uwkc.

En otras sedes, los contactos son distintos:

Aeropuerto Internacional de Southwest Florida: debes enviar un correo a RSWK9Volunteers@tsa.dhs.gov para expresar tu interés y recibir información del programa.

debes enviar un correo a RSWK9Volunteers@tsa.dhs.gov para expresar tu interés y recibir información del programa. Aeropuerto Internacional Midway de Chicago: escribe a MDW-Decoy@tsa.dhs.gov. Incluye tu nombre, número de celular y los días de la semana en que puedes participar.

Antes de inscribirte, revisa la convocatoria del aeropuerto elegido, ya que los horarios, requisitos e instrucciones pueden variar entre sedes.

Puedes ayudar a los perros de la TSA a prepararse para detectar amenazas en los aeropuertos (Foto: TSA)

¿QUÉ HARÁS COMO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CANINO DE LA TSA?

Como voluntario, participarás de forma encubierta durante el adiestramiento. Por lo tanto, es posible que te pidan llevar un objeto de entrenamiento y que te muevas con naturalidad por diferentes zonas del aeropuerto. “Los equipos caninos intentarán localizarte utilizando únicamente sus habilidades de detección. Está diseñado para simular situaciones reales y ayuda a nuestros perros a mantener su eficacia en entornos aeroportuarios concurridos”, mencionan.

El voluntariado suele durar entre dos y tres horas.

Los voluntarios no son entrenadores certificados y pueden participar una vez cada 45 días para que el entrenamiento sea más realista.

“Los voluntarios son una parte fundamental del éxito del Programa Canino de la TSA. Al colaborar como voluntario, ayudas a mantener a nuestros equipos caninos en plena forma y listos para misiones reales”, señala la agencia.