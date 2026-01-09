Cada año, los puntos de control en los aeropuertos de Estados Unidos se convierten en escenarios de sorpresas. Los agentes de seguridad no solo deben lidiar con los objetos prohibidos que traen consigo ciertos pasajeros, sino con artículos insólitos que algunos viajeros intentan pasarlos desapercibidos. Desde ingeniosos métodos de camuflaje hasta descubrimientos que parecen fuera de lo real, te mostraré una recopilación de lo que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) confiscó durante el 2025. Presta atención a los siguientes párrafos.

Si bien los aeropuertos del país han implementado recursos tecnológicos para reforzar las medidas de seguridad en los vuelos, tales como el Real ID o un escaneo facial biométrico, aún tienen que lidiar con los populares ‘contrabandistas’.

“Creo que eso es lo que hace un poco más complejo: no solo ver al pasajero con algo en una maleta, sino que además se esfuerza deliberadamente por ocultarlo. Creo que eso es lo que lo hace más interesante y el hecho de que resulta más desafiante”, fueron las palabras de Gabrielle Connor-Findley, agente de la TSA del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, a New York Post .

Los oficiales del TSA son capaces de detectar los objetos camuflados con mucha precisión. (Crédito: wavebreakmedia_micro / freepik)

La lista de artículos extraños e inexplicables que confiscó la TSA en el 2025

Un arma en el estuche de una guitarra

En octubre del 2025, un oficial de la TSA logró descubrir la presencia de una pistola en el estuche de una guitarra. Cuando se le exigió explicaciones al dueño del instrumento por este inusual hallazgo, solo indicó que se trataba de un regalo que recibió.

Un “estuche de tiro”

A fines de junio del 2025, se detectó -gracias a los controles de rayos X- que un pasajero estaba trasladando entre sus pertenencias una pistola de aire comprimido.

Una estrella ninja

Siguiendo con la temática de encontrar armas letales, este caso no es la excepción. En diciembre del 2025, un oficial de la TSA halló en el equipaje de un pasajero que escondía estrellas ninja, unas pequeñas aspas de metal que suelen arrojarse para atacar a alguien.

Esta estrella se trata de un arma que, al ser arrojada hacia un objetivo, suele ser letal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Una “linterna taser”

A mediados de septiembre del 2025, un agente del TSA en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall, en Baltimore, descubrió que un pasajero intentaba pasar como contrabando una linterna taser. Tras las inspecciones realizadas, se supo que era una pistola eléctrica.

Un cuchillo camuflado en un cinturón

En julio del 2025, un agente de la TSA quedó impactado por el ingenio de este pasajero que camufló un cuchillo en la hebilla de un cinturón. Si bien no era fácil detectarlo, el oficial puso en manifiesto sus años de experiencia y logró identificarlo.

Una navaja en forma de peine

En esta ocasión, no se trata de un pasajero, sino de un propio miembro que laboraba en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. El trabajador pretendía introducir una navaja que se camuflaba en un peine; sin embargo, fue descubierto a tiempo.

Afortunadamente, el agente de la TSA pudo detectar que un cuchillo se camuflaba en un peine. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Estupefacientes escondidos en los zapatos

No creas que las armas de fuego y blancas son los únicos artículos decomisados en los controles; algunos pasajeros también intentan traspasar ciertas sustancias ilícitas. En diciembre del 2025, un oficial detectó que un pasajero camufló drogas en el interior de sus zapatos.

Una “bomba”

En octubre del 2025, el terminal A del Aeropuerto Internacional Newark Liberty pasó un gran susto al detectar que un pasajero trasladaba un artículo similar a una bomba. Finalmente, resultó ser un juguete de tableros de interruptores para menores de edad; sin embargo, tuvo que intervenir especialistas en explosivos para descartar dicho peligro.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí