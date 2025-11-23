A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias , muchas familias estadounidenses e inmigrantes están realizando los preparativos para disfrutar de la tradicional cena; sin embargo, pretenden realizar el menor gasto posible. Para ello, los principales cadenas de supermercados están ofreciendo llamativas promociones. Descubre dónde conseguirlos sin que tu bolsillo se vea afectado.

La preocupación por el gasto en esta fecha se debe a la dura situación económica que atraviesa este país. A causa de ello, muchas familias buscan precios cómodos; sin embargo, una minoría ha optado por desistir en celebrar el Día de Acción de Gracias.

Según una reporte reciente de Lendingtree, las familias que celebrarán el Thanksgiving tiene previsto gastar un promedio de $487, que comprende en comida, bebidas y decoraciones. Esta cifra representa un incremento del 13% a comparación del monto registrado en el 2024.

Las familias que celebrarán el Thanksgiving consideran que gastarán un promedio de $487 para la cena festiva. (Crédito: Freepik)

A continuación, te revelaré cuáles son los supermercados que están realizando promociones y descuentos en cenas para esta importante fecha estadounidense.

Los supermercados que ofrecerán precios especiales por Día de Acción de Gracias

Aldi

Por menos de $40, los compradores podrán adquirir los ingredientes esenciales para preparar una cena de 10 personas, incluyendo otros 21 productos.

Walmart

Por $40, este supermercado ofrece la posibilidad de que hasta 10 personas puedan disfrutar de un pavo cocinado y más de una docena de platillos acompañantes.

Target

Por $20, ofrece una oferta de cena para cuatro personas, que incluye un pavo cocinado y seis platillos de acompañamiento.

Los supermercados están ofreciendo precios bajos en distintos ingredientes para la preparación de la cena festiva. (Crédito: Freepik)

¿Por qué se come pavo en el Día de Acción de Gracias?

Si bien esta ave es un símbolo de abundancia, paz y unión, no fue siempre el platillo principal durante las celebración de Thanksgiving. La tradición de comer pavo en esta fecha especial inició en 1621, debido a la convivencia de los colonos ingleses con la comunidad nativa de Massachusetts.

Con el paso de tiempo, el pavo se posicionó como el platillo principal del Día de Acción de Gracias, ya que se trata de un animal grande capaz de alimentar a varias personas en reuniones.

