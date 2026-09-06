Si tu vivienda resultó afectada por el paso de la tormenta Edouard en Texas —ya sea por el agua, inundaciones u otros efectos del desastre natural—, puedes recibir ayuda para que tu domicilio logre ser reparada. Se trata de una gran oportunidad; sin embargo, es importante tener en cuenta un importante requisito. Para tener más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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De acuerdo a la información de N+ Univision 45 , es sumamente importante que las familias afectadas de Texas cuenten con un seguro de inundaciones, ya sea mediante el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) o con una aseguradora privada.

En caso hayas contratado este servicio, tienes posibilidad de que cubra los daños que presenta la estructura de tu hogar y los bienes personales que se perdieron a causa de estas inundaciones por la tormenta Edouard.

La tormenta tropical Edouard trajo intensas lluvias a lo largo de la costa norte de Texas. (Crédito: Antranik Tavitian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ANTRANIK TAVITIAN

Cómo registrar los daños y presentar un reclamo ante la aseguradora si mi casa cuenta con daños por la tormenta Edouard

Lo ideal hubiera sido que antes de que las inundaciones afecten tu hogar tomes fotos o grabes videos sobre el estado de tu vivienda y pertenencias, pero lo primordial era que te pongas a buen resguardo. A pesar de ello, sí existe posibilidad de que acepten tu reclamo para obtener un reembolso o reparación.

Cuando ya esté autorizado para que retornes a tu casa, comienza a tomar fotos o videos de todos los daños que ha ocasionado el desastre natural. También conserva tus bienes afectados para que puedas mostrarlos ante el ajustador del seguro.

Ahora, si cuentas con un seguro contra inundaciones del NFIP, informa los daños a tu aseguradora dentro de los 60 días después de la inundación ocurrida. Puedes contactarte al 877-336-2627 o asistir de manera presencial a sus oficinas.

Recuerda que los gastos de materiales y mano de obra utilizados para las reparaciones pueden estar cubiertos por tu póliza, aunque dependerá de las condiciones de tu seguro. En caso no estés de acuerdo con la cantidad que te ofrecen, lo recomendable sería contratar un ajustador público.

Las fuertes lluvias a causa de la tormenta tropical Edouard ha ocasionado que se originen inundaciones. (Crédito: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BRANDON BELL

¿También mi seguro cubre si mi coche sufrió daños por inundación?

El medio citado precisa que es posible presentar un reclamo ante la aseguradora, pues los daños por una inundación suelen estar cubiertos. Eso sí, para que se logre ello es necesario que tu póliza de auto incluya una cobertura integral.