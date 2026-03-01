Si tienes un trámite migratorio en proceso y no sabes exactamente en qué etapa se encuentra, no estás solo. Muchas personas presentan solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y luego se quedan esperando sin revisar actualizaciones importantes. Lo que pocos saben es que puedes verificar tu caso en línea, de forma segura, rápida y gratuita. No necesitas llamar a ninguna oficina ni comunicarte con Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para hacerlo. De hecho, revisar tu estatus con frecuencia puede ayudarte a evitar retrasos, detectar solicitudes de evidencia adicional (RFE) y mantener el control total de tu proceso migratorio.

Muchos creen que consultar el estatus es complicado, pero en realidad el sistema está diseñado para que cualquier persona pueda hacerlo en pocos minutos. Además, aunque tengas abogado, tú también puedes revisar directamente tu caso, ya que USCIS envía notificaciones tanto al solicitante como a su representante legal.

Incluso firmas legales recomiendan a los solicitantes monitorear sus casos regularmente para no perder actualizaciones clave.

Consultar tu trámite en USCIS te ayuda a no perder notificaciones importantes. | Crédito: Sundry Photography / iStock

Cómo revisar tu estatus migratorio paso a paso en USCIS

Aquí te explico el proceso de manera sencilla:

1. Entra al sitio oficial de USCIS

Abre tu navegador y escribe: https://www.uscis.gov

Asegúrate de que la página termine en .gov y tenga el candado de seguridad en la barra de direcciones. Esto confirma que estás en el sitio oficial.

2. Busca la sección “Check your Case Status”

Dentro del sitio, localiza la opción Check your Case Status o ingresa directamente aquí:

https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

3. Ingresa tu número de recibo (Receipt Number)

Tu número de recibo comienza con tres letras y diez números (por ejemplo: EAC1234567890).

Escríbelo exactamente como aparece en tu notificación oficial de USCIS.

4. Consulta tu estado actual

Haz clic en Check Status y el sistema te mostrará la etapa actual de tu trámite.

Así luce la página oficial de USCIS donde puedes verificar tu estatus en línea. | Crédito: USCIS

¿Qué significan los mensajes más comunes?

Cuando consultes tu caso, podrías ver alguno de estos estados:

Case Was Received : significa que tu solicitud ya fue recibida y está en proceso.

: significa que tu solicitud ya fue recibida y está en proceso. Request for Evidence (RFE) : USCIS necesita documentos o pruebas adicionales.

: USCIS necesita documentos o pruebas adicionales. Card/Document Was Mailed: tu tarjeta o documento ya fue enviado por correo.

Tip importante: Guarda una captura de pantalla cada vez que revises tu estatus para tener un registro personal.

Consejos clave para no perder actualizaciones

Si tienes varios casos, verifica que todos estén vinculados a tu cuenta.

Aunque tengas abogado, tú también puedes revisar el estatus directamente.

Revisar tu caso es rápido, seguro y gratuito.

Monitorear tu proceso te permite detectar problemas a tiempo y responder rápidamente si USCIS solicita evidencia adicional.

Mantenerte informado es una forma de proteger tu proceso migratorio. Revisar tu estatus en línea te da claridad, evita sorpresas y te permite actuar con rapidez si surge algún requerimiento. En temas de inmigración, la información es poder, y tener control sobre tu caso puede marcar la diferencia entre un proceso fluido y uno lleno de retrasos.

