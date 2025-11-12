¿Has escuchado hablar del formulario G-28? Según expertos legales, este documento, oficialmente llamado Notice of Entry of Appearance as Attorney, puede marcar una gran diferencia si alguna vez eres detenido por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). En palabras sencillas: permite que tu abogado te localice más rápido y pueda defenderte sin demoras.

El abogado de inmigración Andrew Newcomb, en entrevista con Univision 14 Área de la Bahía, explicó que el G-28 no necesita estar en tu expediente, sino en posesión de tu abogado. “Si él o ella tiene el G-28 firmado, lo puede presentar o subir al portal en línea del centro de detención de ICE y eso facilita la comunicación inmediata. De otra forma, hay que mandar un formulario al centro de detención para que la persona lo firme, lo regrese y luego el abogado lo suba al portal, lo cual podría causar demoras de una, dos o hasta tres semanas”, señaló.

Por eso, no basta con imprimirlo: debe estar debidamente firmado por ti y tu abogado representante. En caso de una detención, este documento autoriza a tu abogado a comunicarse contigo, obtener información sobre tu caso y tu ubicación, contactar al oficial de deportación y solicitar tu liberación o fianza.

Tener el formulario G-28 firmado evita demoras cuando ICE traslada tu caso a un centro de detención. | Crédito: YouTube LawsNetwork

Newcomb recomienda que, además, entregues una copia del formulario a un familiar o persona de confianza, mientras que tu abogado debe conservar la copia original y una versión digital en su expediente. Si en algún momento cambias de abogado, será necesario presentar un nuevo G-28.

Ahora bien, ¿deberías llevar el formulario físicamente contigo? El abogado lo desaconseja. “Los oficiales de ICE no pueden detener a cualquier persona caprichosamente; deben tener hechos específicos. Presentar un recibo de inmigración o decir que tienes un abogado es suficiente. No es necesario enseñar un G-28, lo mejor es que el abogado lo tenga en su poder para actuar en cuanto sea necesario”, explicó.

Los abogados recomiendan preparar el formulario G-28 antes de cualquier contacto con ICE para activar tu representación legal de inmediato. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

En resumen, si estás en proceso migratorio, has tenido contacto previo con autoridades de inmigración o incluso tienes una orden de deportación pendiente, prepara tu formulario G-28 con anticipación. Tener este documento listo significa que, en caso de una detención, tu abogado podrá actuar de inmediato, sin burocracia ni retrasos que podrían costarte semanas de incertidumbre.

