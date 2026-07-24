Los viajes en avión dentro de Estados Unidos podrían representar un riesgo para algunos inmigrantes con un historial migratorio complicado. Abogados especializados en inmigración han advertido que las personas con visas vencidas, procesos migratorios pendientes o cualquier situación irregular deberían evitar desplazarse por vía aérea, debido al aumento de operativos en aeropuertos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las alertas surgen luego de que se reportara que más de 800 inmigrantes han sido arrestados en aeropuertos de Estados Unidos, en un contexto de mayor cooperación entre agencias federales. Según reportes, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) habría compartido información de miles de viajeros, facilitando acciones de control migratorio.

Crecen las detenciones en aeropuertos de EE.UU.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el aeropuerto de Denver, donde agentes federales detuvieron a la ciudadana ecuatoriana Chantal Morales Rojas tras detectar que permanecía en el país con una visa vencida. El arresto fue registrado por testigos y difundido en redes sociales.

Además de Denver, también se han documentado detenciones de inmigrantes en terminales aéreas de San Francisco y Las Vegas, reforzando las preocupaciones entre organizaciones y abogados especializados en inmigración.

Crecen las advertencias por detenciones de inmigrantes en aeropuertos de EE.UU. | Crédito: Ryan Murphy/Getty Images/AFP

Abogados recomiendan evitar los vuelos

El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó a Noticias Telemundo que la información proporcionada al momento de comprar un boleto de avión puede ser utilizada por las autoridades migratorias para realizar verificaciones.

“Al minuto que ustedes compran un boleto, esa información lo tiene ICE, tiene Inmigración acceso a toda esa información y montan operativos. Pueden revisar tus antecedentes penales, pueden revisar tu historial migratorio”, señaló Gálvez.

Según el especialista, las autoridades pueden cruzar los datos del pasajero con bases de datos migratorias y, si detectan irregularidades, realizar acciones de control o incluso arrestos en los aeropuertos.

¿Quiénes deberían evitar viajar en avión?

Los expertos recomiendan extremar las precauciones a quienes tienen un historial migratorio que podría generar problemas con las autoridades, especialmente mientras continúan los operativos en distintas terminales aéreas del país.

Evitar viajar en avión si tienes una visa vencida Las autoridades pueden detectar la irregularidad durante el proceso de viaje. No acudir a aeropuertos si tu situación migratoria está en riesgo ICE puede acceder a información del pasajero y realizar verificaciones. Consultar con un abogado antes de viajar Permite conocer los riesgos según cada caso migratorio. Mantener la documentación en regla Reduce la posibilidad de enfrentar inconvenientes durante un control.

Viajar dentro de EE.UU. podría representar un riesgo para algunos inmigrantes, según expertos. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP / TIMOTHY A. CLARY

Aunque estas recomendaciones no significan que todas las personas con procesos migratorios abiertos serán detenidas, los abogados insisten en que quienes tengan un estatus migratorio en riesgo deben evaluar cuidadosamente cualquier viaje por vía aérea y buscar asesoría legal antes de comprar un boleto o acudir a un aeropuerto en Estados Unidos.

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