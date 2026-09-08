Para muchas familias hispanas de Orlando, Lake Nona, Winter Park, Baldwin Park y otras comunidades del Condado de Orange, llevar a los hijos a clases forma parte de una rutina que empieza antes de que salga el sol. Preparar el desayuno, evitar el tráfico de la I-4, calcular el tiempo de traslado y llegar puntuales al plantel son tareas diarias para miles de padres. En ese contexto, las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos se habían convertido en una alternativa práctica para varios adolescentes, sobre todo en hogares donde los adultos trabajan temprano, comparten un vehículo o no tienen acceso a un bus escolar. Sin embargo, desde este martes 8 de septiembre, las Escuelas Públicas del Condado de Orange aplican restricciones que cambian la forma en que los alumnos pueden usar esos medios de transporte para llegar al campus.

La política afecta a estudiantes de Orange County Public Schools (OCPS), el distrito que atiende a Orlando y gran parte del centro de Florida. Los alumnos de elementary school y middle school ya no pueden llegar a sus centros educativos en e-bikes ni scooters eléctricos. Los jóvenes de high school solo podrán hacerlo si cuentan con una licencia de conducir válida o un permiso de aprendizaje —learner’s permit— y cumplen las condiciones adicionales fijadas por la escuela.

La medida fue aprobada por la Junta Escolar del Condado de Orange luego de meses de debate entre padres, alumnos y residentes. Para algunas familias, representa un paso necesario para reforzar la seguridad. Para otras, genera preocupación porque estos vehículos eran parte esencial de la rutina de traslado de sus hijos.

Estos vehículos de micromovilidad se han puesto de moda en Estados Unidos, pero también se han convertido en protagonistas de varios accidentes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA NUEVA REGLA DE OCPS

La restricción abarca los dispositivos de micromovilidad motorizados. Esta categoría incluye bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, hoverboards, vehículos de una rueda y otros aparatos personales impulsados por motor.

El cambio principal es claro: los menores de primaria y secundaria no podrán ingresar al campus con este tipo de transporte, incluso si lo utilizan únicamente para llegar desde su casa.

Los estudiantes de high school cuentan con una excepción limitada. No obstante, deben cumplir los requisitos establecidos por el distrito y obtener la autorización correspondiente del plantel.

Vehículo o dispositivo ¿Puede llevarlo un estudiante a la escuela? Regla principal Bicicleta tradicional Sí Debe respetar las normas específicas de cada plantel Scooter sin motor Sí Está sujeto a las reglas internas de la escuela Bicicleta eléctrica o e-bike Solo alumnos de high school autorizados Deben tener licencia válida o learner’s permit y permiso del centro educativo Scooter eléctrico Solo alumnos de high school autorizados Deben tener licencia válida o learner’s permit y permiso del centro educativo Hoverboard, one-wheel y otros aparatos eléctricos No Se consideran dispositivos de micromovilidad motorizada E-motocicletas u otros vehículos de mayor potencia No, salvo autorización legal aplicable Pueden requerir licencia, registro y otras condiciones estatales

En la práctica, un alumno de middle school no podrá llegar al plantel en una bicicleta eléctrica, aunque sus padres hayan comprado el equipo para facilitar el trayecto. Un adolescente de high school sí podría hacerlo, pero tener una licencia o un permiso de aprendizaje no es suficiente por sí solo.

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES AUTORIZADOS

Los jóvenes de high school habilitados para usar una e-bike o scooter eléctrico deben respetar las reglas fijadas por OCPS y por la administración de su centro educativo.

Tener una licencia de conducir vigente o un permiso de aprendizaje válido.

Solicitar y recibir el decal o permiso escolar para el dispositivo.

Bajarse del vehículo al ingresar a la propiedad del distrito.

Caminar con la e-bike o scooter dentro del campus.

Dejar el equipo asegurado en un rack para bicicletas o en una zona asignada.

Respetar las indicaciones adicionales de la administración escolar.

Evitar maniobras peligrosas, acrobacias, exceso de velocidad y conductas que pongan en riesgo a peatones.

No cargar baterías ni llevar baterías desmontadas a la escuela.

Los decals no pueden venderse, prestarse ni transferirse entre estudiantes. El incumplimiento puede provocar la pérdida del permiso para ingresar con el vehículo y derivar en medidas disciplinarias.

¿A QUIÉNES AFECTA LA MEDIDA?

La decisión impacta a familias de Orange County Public Schools, uno de los distritos de mayor tamaño en Florida. El cambio es relevante en Orlando, Lake Nona, Winter Park, Baldwin Park, Apopka, Ocoee, Windermere y otros sectores donde la expansión residencial ha incrementado los desplazamientos diarios hacia los centros educativos.

Para numerosos hogares latinos, una e-bike o scooter eléctrico no era solo una opción recreativa para el fin de semana. En varios casos, servía para que los adolescentes llegaran a clases sin depender de que sus padres salieran antes del trabajo, hicieran un viaje extra en auto o pagaran un traslado por aplicación.

La nueva disposición puede afectar especialmente a quienes viven cerca de la escuela y no califican para usar el autobús escolar. En esas situaciones, algunos menores tendrán que caminar, buscar un ride con familiares, coordinar un carpool con vecinos o encontrar otra alternativa de transporte.

Situación de la familia Qué conviene revisar El estudiante está en elementary school No puede llevar una e-bike, scooter eléctrico ni otro dispositivo motorizado El estudiante está en middle school No puede ingresar al campus con una bicicleta o patín eléctrico El estudiante está en high school y tiene learner’s permit Debe confirmar si la escuela aprobó su decal o permiso El estudiante está en high school y tiene licencia Debe respetar el registro, estacionamiento y demás exigencias Usa bicicleta convencional Conviene revisar las normas del plantel La familia depende del vehículo eléctrico Debe evaluar rutas a pie, transporte escolar, carpool o apoyo familiar

SEGURIDAD Y EL CASO QUE MARCÓ EL DEBATE

La decisión se produjo después de una serie de incidentes relacionados con bicicletas eléctricas y scooters. Durante las discusiones previas, el distrito informó que se habían registrado 41 casos vinculados a estos dispositivos entre diciembre y mayo, con estudiantes lesionados.

Uno de los hechos que más impactó a la comunidad fue la muerte de Colton Remsburg, estudiante de 13 años de Innovation Middle School. El adolescente falleció en mayo tras ser atropellado mientras usaba un vehículo eléctrico en Lake Nona. Su madre participó en las reuniones públicas y pidió que se reforzaran las medidas de protección para menores.

El caso volvió a abrir una conversación que muchas familias de Florida ya tenían en casa: las e-bikes pueden ahorrar tiempo y facilitar el traslado, pero también exponen a los jóvenes a riesgos cuando circulan por vías con tráfico intenso, intersecciones amplias y conductores que no siempre anticipan la presencia de ciclistas.

En zonas del centro de Florida, donde las tormentas de verano pueden aparecer de forma repentina y las horas de entrada y salida escolar concentran vehículos, peatones, buses y ciclistas, la seguridad vial requiere atención constante. El casco, las luces, la velocidad moderada, el respeto a las señales y evitar el uso del celular mientras se conduce pueden hacer una diferencia importante.

Esta nueva norma entró en vigor el martes 8 de septiembre (Foto: Freepik)

CHECKLIST PARA PADRES

Antes de que un estudiante salga de casa en una bicicleta eléctrica o scooter, conviene revisar los siguientes puntos.

Pregunta Qué hacer ¿Mi hijo estudia en elementary school? No debe llevar una e-bike, scooter eléctrico u otro aparato motorizado al campus ¿Mi hijo estudia en middle school? No debe llegar al plantel en bicicleta eléctrica, scooter o dispositivo similar ¿Mi hijo estudia en high school? Verificar si cuenta con licencia válida o learner’s permit ¿Tiene licencia o permiso? Confirmar que también haya obtenido el decal exigido por la escuela ¿Puede conducir dentro de la propiedad escolar? No. Debe bajarse y caminar con el vehículo al entrar ¿Dónde debe dejarlo? En el rack o espacio asignado por el plantel ¿Puede cargar la batería en la escuela? No. La carga y las baterías desmontadas están prohibidas ¿La escuela tiene requisitos extra? Consultar con la administración escolar o con OCPS

La regla ya está vigente y modifica la rutina de miles de familias en el centro de Florida. Antes de que un hijo vaya a clases en e-bike o scooter eléctrico, los padres deben revisar su nivel escolar, confirmar si posee licencia o permiso de aprendizaje y verificar las condiciones específicas del plantel.