Si tu negocio se vio afectado por las recientes redadas migratorias en el condado de Los Ángeles, podrías calificar para recibir $5,000 en asistencia financiera. El Departamento de Oportunidad Económica (DEO) abrió el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas (SBRF), una iniciativa diseñada para apoyar a los comercios que sufrieron pérdidas tras los operativos de ICE.

¿En qué consiste el apoyo?

El programa cuenta con una inversión de 1.8 millones de dólares y busca ayudar a negocios latinos que enfrentaron pérdida de ingresos, disminución de clientes, reducción de empleados, daños a la propiedad o interrupciones económicas desde junio de 2025. Cada empresa seleccionada puede recibir hasta $5,000 para cubrir gastos relacionados con los impactos de estas medidas federales.

En el condado de Los Ángeles, los pequeños negocios pueden recibir hasta $5,000 en asistencia financiera. | Crédito: AFP

La supervisora del condado, Hilda Solís, destacó que este fondo busca proteger a los pequeños negocios que sostienen a familias enteras: “Esto incluye a negocios como los que venden flores o fruta, que simplemente trabajan para ganar un sueldo y mantener a sus familias”.

Fechas clave para solicitar

Apertura de solicitudes: 2 de septiembre de 2025, a las 9:00 a. m. (hora del Pacífico).

2 de septiembre de 2025, a las 9:00 a. m. (hora del Pacífico). Cierre de solicitudes: 9 de septiembre de 2025, a las 5:00 p. m.

9 de septiembre de 2025, a las 5:00 p. m. Fecha límite para postularse: 31 de octubre de 2025, a las 5:00 p. m.

El programa del condado de Los Ángeles busca fortalecer a comercios latinos golpeados por medidas migratorias. | Crédito: AFP

Uso permitido de los fondos

Los $5,000 pueden destinarse a:

Pago de renta actual o atrasada.

actual o atrasada. Nómina de empleados.

de empleados. Cancelación de deudas empresariales .

. Reparación de equipos o reemplazo de inventario.

o reemplazo de inventario. Marketing y promoción del negocio.

Requisitos de elegibilidad

Tu pequeño negocio puede aplicar si cumple con los siguientes criterios:

Establecida antes del 1.° de junio de 2025 .

. Tener menos de 100 empleados .

. Generar menos de $6 millones anuales .

. Ser la fuente primaria de ingreso del solicitante.

del solicitante. Estar abierta y en operación al momento de aplicar.

al momento de aplicar. El solicitante debe ser el dueño mayoritario del negocio.

Además, deberás declarar y comprobar que tu negocio sufrió alguna de estas situaciones:

Cierre temporal o reducción de horarios.

Daños a la propiedad relacionados con protestas.

Escasez de mano de obra tras los operativos.

Pérdida de ingresos por las redadas migratorias.

Las solicitudes en Los Ángeles estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025. | Crédito: AFP

Cómo aplicar

El condado de Los Ángeles habilitó el sitio web https://opportunity.lacounty.gov/resiliencyfund/ para que los dueños de pequeños negocios inicien su solicitud y carguen la documentación necesaria.

Como explicó la supervisora Solís: “Es un fondo que representa apoyo a las personas que sabemos fueron más impactadas por las redadas de migración o porque la gente ya no llega”.

Con esta ayuda, el condado busca dar un respiro a los negocios que se mantienen en pie pese a la incertidumbre generada por las acciones migratorias federales.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!