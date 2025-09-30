Si tu negocio se vio afectado por las recientes redadas migratorias en el condado de Los Ángeles, podrías calificar para recibir $5,000 en asistencia financiera. El Departamento de Oportunidad Económica (DEO) abrió el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas (SBRF), una iniciativa diseñada para apoyar a los comercios que sufrieron pérdidas tras los operativos de ICE.
¿En qué consiste el apoyo?
El programa cuenta con una inversión de 1.8 millones de dólares y busca ayudar a negocios latinos que enfrentaron pérdida de ingresos, disminución de clientes, reducción de empleados, daños a la propiedad o interrupciones económicas desde junio de 2025. Cada empresa seleccionada puede recibir hasta $5,000 para cubrir gastos relacionados con los impactos de estas medidas federales.
La supervisora del condado, Hilda Solís, destacó que este fondo busca proteger a los pequeños negocios que sostienen a familias enteras: “Esto incluye a negocios como los que venden flores o fruta, que simplemente trabajan para ganar un sueldo y mantener a sus familias”.
Fechas clave para solicitar
- Apertura de solicitudes: 2 de septiembre de 2025, a las 9:00 a. m. (hora del Pacífico).
- Cierre de solicitudes: 9 de septiembre de 2025, a las 5:00 p. m.
- Fecha límite para postularse: 31 de octubre de 2025, a las 5:00 p. m.
Uso permitido de los fondos
Los $5,000 pueden destinarse a:
- Pago de renta actual o atrasada.
- Nómina de empleados.
- Cancelación de deudas empresariales.
- Reparación de equipos o reemplazo de inventario.
- Marketing y promoción del negocio.
Requisitos de elegibilidad
Tu pequeño negocio puede aplicar si cumple con los siguientes criterios:
- Establecida antes del 1.° de junio de 2025.
- Tener menos de 100 empleados.
- Generar menos de $6 millones anuales.
- Ser la fuente primaria de ingreso del solicitante.
- Estar abierta y en operación al momento de aplicar.
- El solicitante debe ser el dueño mayoritario del negocio.
Además, deberás declarar y comprobar que tu negocio sufrió alguna de estas situaciones:
- Cierre temporal o reducción de horarios.
- Daños a la propiedad relacionados con protestas.
- Escasez de mano de obra tras los operativos.
- Pérdida de ingresos por las redadas migratorias.
Cómo aplicar
El condado de Los Ángeles habilitó el sitio web https://opportunity.lacounty.gov/resiliencyfund/ para que los dueños de pequeños negocios inicien su solicitud y carguen la documentación necesaria.
Como explicó la supervisora Solís: “Es un fondo que representa apoyo a las personas que sabemos fueron más impactadas por las redadas de migración o porque la gente ya no llega”.
Con esta ayuda, el condado busca dar un respiro a los negocios que se mantienen en pie pese a la incertidumbre generada por las acciones migratorias federales.
