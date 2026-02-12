Cada temporada de impuestos en Estados Unidos se siente casi como una “segunda quincena” para millones, especialmente en la comunidad hispana que vive entre la renta, el carro, el daycare de los niños y las remesas que manda a su país. Para el 2026, el reembolso promedio proyectado ronda los US$3,800 dólares por declaración, impulsado por los recortes fiscales recientes y ajustes en las retenciones de nómina, lo que representa cientos de miles de millones de dólares que regresan a los bolsillos de los contribuyentes. Y ese dinero llega en un momento en que la deuda de los hogares en Estados Unidos alcanzó un récord cercano a los US$18.8 billones en 2025 entre tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y autos presionando cada vez más el presupuesto mensual. Para muchas familias latinas en ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles o Nueva York, ese cheque del IRS puede ser la diferencia entre ponerse al día con los pagos, evitar caer en mora o seguir viendo cómo los intereses se comen el ingreso. No es raro escuchar entre amigos, en la iglesia o en el grupo de WhatsApp del barrio planes muy concretos: usar el monto para pagar tarjetas con APR de dos dígitos, saldar cuentas médicas atrasadas, adelantar un mes de renta o por fin levantar un pequeño fondo de emergencia que dé algo de respiro si se pierde horas de trabajo. Pero, en medio de esa expectativa, aparece una pregunta muy puntual y muy real: si tienes deudas, ¿pueden embargar tu reembolso antes de que lo recibas o después de que llegue a tu cuenta?

Por ejemplo, hay personas que cuentan con ese depósito como si fuera seguro, hasta que descubren que el gobierno lo retuvo por una deuda vieja o que el banco les congeló la cuenta por una sentencia judicial que ni sabían que existía. La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, porque depende del tipo de obligación, de quién la está cobrando y de si ya hay o no un proceso legal en curso. Entender esa diferencia es clave para proteger tu reembolso y evitar sorpresas desagradables justo cuando más necesitas ese dinero.

EL IRS es la entidad federal encargada de todo lo relacionado con la temporada de impuestos en Estados Unidos (Foto: Google Maps)

¿QUIÉN PUEDE EMBARGAR DIRECTAMENTE TU REEMBOLSO DEL IRS?

Los cobradores de deudas privados no pueden, por sí solos, interceptar tu reembolso federal antes de que llegue a tus manos. Ni una compañía de tarjetas de crédito, ni un hospital, ni un prestamista de préstamos personales tiene acceso directo al dinero que emite el IRS.

Quien sí puede hacerlo es el gobierno a través del Treasury Offset Program (Programa de Compensación del Tesoro), administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que permite usar tu reembolso para saldar deudas federales y algunas estatales específicas.

Deudas que sí pueden reducir o eliminar tu reembolso:

Préstamos federales para estudiantes en mora.

Impuestos federales impagos.

Deudas estatales de impuesto sobre la renta.

Manutención infantil atrasada (child support).

Algunos sobrepagos de beneficios por desempleo estatal o de otras agencias federales.

En estos casos, el dinero puede ser retenido total o parcialmente antes de que llegue a tu cuenta bancaria. Eso sí, no ocurre de sorpresa: normalmente recibirás una notificación explicando por qué tu reembolso fue reducido o aplicado a una deuda, ya sea por carta o por aviso de la agencia que está cobrando.

¿Y QUÉ PASA CON LAS DEUDAS PRIVADAS?

Aquí es donde muchas personas se confunden, sobre todo quienes arrastran saldos altos en tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas médicas, tan comunes en zonas donde la comunidad latina depende de clínicas privadas o financiamientos rápidos. Aunque un cobrador privado no puede pedirle al IRS tu reembolso, sí podría intentar quedarse con ese dinero una vez que esté depositado en tu tarjeta bancaria.

Pero esto no ocurre automáticamente. Para que eso pase, deben cumplirse varias condiciones legales.

Para que un cobrador privado acceda a tu reembolso, debe:

Demandarte y obtener una sentencia judicial. Sin una orden judicial, no pueden embargar tu salario ni congelar tu cuenta bancaria.

Cumplir con las leyes estatales de embargo. Cada estado tiene reglas distintas sobre cuánto dinero puede retirarse y qué fondos están protegidos (por ejemplo, parte del salario, ciertos beneficios públicos o pensiones).

Actuar sobre una cuenta que sea legalmente embargable. Una vez que el reembolso se deposita, generalmente se mezcla con otros fondos y, según la ley estatal, puede perder protecciones especiales o resultar más difícil demostrar qué parte corresponde al reembolso.

Aquí el tiempo juega un papel clave. Si ya existe una sentencia judicial y un embargo activo, el dinero podría congelarse en cuanto llegue a la cuenta, incluso si lo tenías mentalmente asignado para pagar la renta o mandar algo de dinero a tu familia en el extranjero. Si no hay sentencia, no pueden simplemente “quedarse” con tu reembolso de un día para otro.

DIFERENCIAS CLAVE SEGÚN EL TIPO DE DEUDA

Tipo de deuda ¿Puede interceptar el reembolso antes de que lo recibas? ¿Puede embargarlo después del depósito? Préstamos estudiantiles federales Sí, vía Treasury Offset Program en caso de mora. No aplica (se descuenta antes de que llegue a tu cuenta). Impuestos federales atrasados Sí, el IRS puede aplicar el reembolso a la deuda. No aplica (se descuenta antes). Manutención infantil vencida Sí, puede priorizarse sobre tu reembolso. No aplica (se descuenta antes). Tarjetas de crédito No Sí, pero solo con sentencia judicial y según la ley estatal. Facturas médicas No Sí, pero solo con sentencia judicial y reglas estatales. Préstamos personales privados No Sí, con orden judicial y dependiendo de las protecciones del estado.

El IRS está repartiendo los reembolsos a los ciudadanos que ya presentaron su declaración de impuestos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿QUÉ HACER SI TE PREOCUPA PERDER TU REEMBOLSO?

Si tu reembolso es clave para tu estabilidad financiera inmediata —para ponerte al día con la renta, el pago del carro o simplemente respirar un poco— hay medidas prácticas que puedes tomar. No se trata de entrar en pánico, sino de actuar con información. Para ello puedes seguir estas recomendaciones extraídas de una información de CBS News:

1. Identifica a quién le debes realmente. No es lo mismo deberle al gobierno que a un banco. Si tu deuda es por impuestos federales, préstamos estudiantiles federales o manutención infantil, el riesgo es mayor porque el Tesoro puede aplicar el reembolso directamente mediante el Treasury Offset Program. Si son privadas (tarjetas, préstamos personales, facturas médicas), el escenario cambia y depende del estado legal del caso y de las normas de tu estado.

2. Verifica si existe una sentencia judicial. Muchas personas ignoran documentos judiciales que llegan por correo o por el buzón del edificio y no saben que ya hay una sentencia en su contra. Si existe, el riesgo de embargo bancario es real y el dinero podría congelarse al entrar a la cuenta. Puedes revisar registros judiciales en tu estado, contactar a la corte indicada en cualquier notificación previa o consultar con un abogado especializado en derecho del consumidor o ayuda legal gratuita.

3. Piensa estratégicamente dónde depositar el dinero. Si sabes que hay riesgo de embargo, recibir un depósito grande en una cuenta vulnerable puede exponer esos fondos, algo muy común en familias que tienen la nómina, el reembolso y otros ingresos mezclados en la misma cuenta. Las leyes estatales varían sobre qué dinero está protegido y cuál no, y una vez que los fondos se mezclan, puede ser más difícil defenderlos; por eso, en algunos estados los abogados recomiendan separar ciertos depósitos o mantener evidencia clara del origen del dinero.

4. Usa el reembolso con estrategia. Si el dinero llega a tus manos, considera:

Pagar deudas con tasas de interés más altas (tarjetas de crédito, líneas de crédito).

Ponerte al día en cuentas atrasadas que puedan derivar en demandas.

Negociar acuerdos antes de que haya acciones legales formales.

Crear o reforzar un fondo de emergencia, aunque sea pequeño al inicio.

En un entorno donde las tasas de interés de tarjetas de crédito siguen siendo elevadas y la inflación presiona el costo de vida, reducir saldo puede ahorrarte mucho más de lo que parece a simple vista.

5. Explora opciones de alivio de deudas si la carga es demasiado pesada. Si sientes que cualquier ingreso extra desaparece apenas llega —algo muy común entre trabajadores por horas, empleados de restaurantes, construcción o servicios que dependen de overtime y tips— puede valer la pena evaluar alternativas como:

Planes de gestión de deudas a través de organizaciones sin fines de lucro.

Programas de liquidación o negociación con acreedores.

Asesoría crediticia sin fines de lucro que opere en tu estado.

Acuerdos de pago con el IRS o con la agencia estatal de impuestos para evitar embargos futuros.

No es una señal de fracaso buscar ayuda; al contrario, es una forma de tomar control antes de que la situación escale a demandas, embargos de salario o congelamiento de cuentas.

