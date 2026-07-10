No todos los sueldos alcanzan para vivir bien en las urbes más caras de Estados Unidos. Aquí encontrarás las cifras clave para saber si tu ingreso es suficiente antes de tomar la decisión de empacar y mudarte (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
No todos los sueldos alcanzan para vivir bien en las urbes más caras de Estados Unidos. Aquí encontrarás las cifras clave para saber si tu ingreso es suficiente antes de tomar la decisión de empacar y mudarte (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás pensando en mudarte a otra ciudad, no solo se trata de hacer maletas, sino también de para instalarte y construir una nueva vida. Aunque al elegir un destino muchos se dejan llevar por los atractivos de la zona, hay una pregunta clave que también deben hacerse –si es que aún no lo han hecho–: En esta nota te contamos el salario que necesitas para vivir sin preocupaciones en una de las 10 ciudades más caras de Estados Unidos, tomando en cuenta gastos básicos como vivienda, comida, transporte y servicios, para que puedas planear tu mudanza con más claridad y sin sorpresas desagradables.

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¿CÓMO SABER SI GANO EL SALARIO SUFICIENTE PARA VIVIR EN UNA DE LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DE EE.UU.?

Según un análisis de SmartAsset, vivir cómodamente en EE.UU. va más allá de solo pagar lo básico del día a día. Un ingreso realmente suficiente debe cubrir de forma balanceada gastos esenciales como vivienda, comida, transporte y servicios, pero también dejar espacio para disfrutar de actividades personales, ocio, ahorrar y avanzar en metas financieras a largo plazo.

“Para comprender realmente el contexto de los ingresos de un hogar, es necesario compararlos con los costos locales y los objetivos a largo plazo, que pueden fluctuar con el tiempo. Para la mayoría de las personas, los mismos pilares conforman los gastos más importantes e innegociables de su presupuesto. Estos incluyen necesidades básicas como vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte, y probablemente algunos gastos discrecionales en pasatiempos, actividades y otros de enriquecimiento personal”, se lee en el .

Explicó que una técnica común de presupuestación se denomina regla 50/30/20: el 50% de los ingresos netos se destina a necesidades, el 30% a deseos y el 20% se reserva para el futuro.

EL SALARIO QUE DEBES GANAR PARA VIVIR EN UNA DE LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DE EE.UU.

A continuación, te damos a conocer el salario que debes ganar en las 10 ciudades más caras de Estados Unidos:

PuestoCiudadSalario necesario adulto solteroSalario necesario familia de 4Ingreso mediano de los hogares
10Fremont, CaliforniaUS$134,410US$371,488US$175,816
9San Francisco, CaliforniaUS$134,950US$407,597US$139,801
8Chula Vista, CaliforniaUS$136,781US$312,915US$105,101
7San Diego, CaliforniaUS$136,781US$312,915US$111,032
6Boston, MassachusettsUS$139,776US$368,742US$97,791
5Santa Ana, CaliforniaUS$151,965US$327,226US$95,118
4Anaheim, CaliforniaUS$151,965US$327,226US$101,145
3Irvine, CaliforniaUS$151,965US$327,226US$145,731
2San José, CaliforniaUS$158,080US$402,771US$148,226
1Nueva YorkUS$158,954US$337,875US$81,228

EN CONCLUSIÓN

Un adulto soltero necesita ganar 150,000 dólares para vivir cómodamente en estas ciudades: Nueva York, NY, tiene el salario individual más alto necesario para vivir sin preocupaciones con US$158,954; le sigue de cerca San José, CA, con US$158,080. Las ciudades de Irvine, Anaheim y Santa Ana, en el condado de Orange, CA, requieren un ingreso estimado de US$151,965 para un adulto soltero.

El Área de la Bahía es el lugar más caro para que una familia viva cómodamente. Las ciudades que ocupan los cuatro primeros puestos con el salario más alto necesario para que una familia de cuatro personas viva cómodamente, donde los ingresos de ambos padres deben ascender a US$407,597 en San Francisco; US$402,771 en San José y US$371,488 tanto en Fremont como en Oakland. Boston, Massachusetts, completa los cinco primeros puestos con un salario de US$368,742.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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