Si estás pensando en mudarte a otra ciudad, no solo se trata de hacer maletas, sino también de planificar el dinero que necesitarás para instalarte y construir una nueva vida. Aunque al elegir un destino muchos se dejan llevar por los atractivos de la zona, hay una pregunta clave que también deben hacerse –si es que aún no lo han hecho–: ¿cuánto deben ganar para vivir cómodamente en ese lugar? En esta nota te contamos el salario que necesitas para vivir sin preocupaciones en una de las 10 ciudades más caras de Estados Unidos, tomando en cuenta gastos básicos como vivienda, comida, transporte y servicios, para que puedas planear tu mudanza con más claridad y sin sorpresas desagradables.

Si tu próxima meta es mudarte a Nueva York, San José o Boston, esta guía te ayuda a responder la pregunta que todos se hacen tarde o temprano: “¿Me alcanza lo que gano para vivir bien allá?” (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SABER SI GANO EL SALARIO SUFICIENTE PARA VIVIR EN UNA DE LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DE EE.UU.?

Según un análisis de SmartAsset, vivir cómodamente en EE.UU. va más allá de solo pagar lo básico del día a día. Un ingreso realmente suficiente debe cubrir de forma balanceada gastos esenciales como vivienda, comida, transporte y servicios, pero también dejar espacio para disfrutar de actividades personales, ocio, ahorrar y avanzar en metas financieras a largo plazo.

“Para comprender realmente el contexto de los ingresos de un hogar, es necesario compararlos con los costos locales y los objetivos a largo plazo, que pueden fluctuar con el tiempo. Para la mayoría de las personas, los mismos pilares conforman los gastos más importantes e innegociables de su presupuesto. Estos incluyen necesidades básicas como vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte, y probablemente algunos gastos discrecionales en pasatiempos, actividades y otros de enriquecimiento personal”, se lee en el sitio web de SamrtaAsset.

Explicó que una técnica común de presupuestación se denomina regla 50/30/20: el 50% de los ingresos netos se destina a necesidades, el 30% a deseos y el 20% se reserva para el futuro.

EL SALARIO QUE DEBES GANAR PARA VIVIR EN UNA DE LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DE EE.UU.

A continuación, te damos a conocer el salario que debes ganar en las 10 ciudades más caras de Estados Unidos:

Puesto Ciudad Salario necesario adulto soltero Salario necesario familia de 4 Ingreso mediano de los hogares 10 Fremont, California US$134,410 US$371,488 US$175,816 9 San Francisco, California US$134,950 US$407,597 US$139,801 8 Chula Vista, California US$136,781 US$312,915 US$105,101 7 San Diego, California US$136,781 US$312,915 US$111,032 6 Boston, Massachusetts US$139,776 US$368,742 US$97,791 5 Santa Ana, California US$151,965 US$327,226 US$95,118 4 Anaheim, California US$151,965 US$327,226 US$101,145 3 Irvine, California US$151,965 US$327,226 US$145,731 2 San José, California US$158,080 US$402,771 US$148,226 1 Nueva York US$158,954 US$337,875 US$81,228

EN CONCLUSIÓN

Un adulto soltero necesita ganar 150,000 dólares para vivir cómodamente en estas ciudades: Nueva York, NY, tiene el salario individual más alto necesario para vivir sin preocupaciones con US$158,954; le sigue de cerca San José, CA, con US$158,080. Las ciudades de Irvine, Anaheim y Santa Ana, en el condado de Orange, CA, requieren un ingreso estimado de US$151,965 para un adulto soltero.

El Área de la Bahía es el lugar más caro para que una familia viva cómodamente. Las ciudades que ocupan los cuatro primeros puestos con el salario más alto necesario para que una familia de cuatro personas viva cómodamente, donde los ingresos de ambos padres deben ascender a US$407,597 en San Francisco; US$402,771 en San José y US$371,488 tanto en Fremont como en Oakland. Boston, Massachusetts, completa los cinco primeros puestos con un salario de US$368,742.

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