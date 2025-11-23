Con casi 82 millones de personas preparándose para viajar durante el feriado de Thanksgiving, FOX Forecast Center advirtió que dos sistemas de tormentas que podrían generar retrasos importantes. Este periodo suele ser uno de los más concurridos del año, por lo que cualquier cambio en el clima podría afectar a millones de viajeros.

El primer sistema traerá más lluvias intensas a Texas y al sureste del país desde la noche del domingo hasta el martes. Al mismo tiempo, un frente frío avanzará por el norte el miércoles, con la posibilidad de dejar nieve en Minnesota y lluvias en el noreste. Esto podría causar demoras en aeropuertos clave como Boston, Nueva York y Filadelfia antes de que el clima mejore para el Día de Acción de Gracias.

Apenas unos días después de las fuertes inundaciones en el centro de Texas, otro sistema se desplazará desde el suroeste el domingo por la noche rumbo a las Grandes Llanuras. Esta lluvia afectará aeropuertos importantes y el tráfico del lunes por la mañana en ciudades como Dallas y Austin.

El mayor riesgo de inundaciones repentinas se dará entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana en zonas de Texas central y del norte, Oklahoma y partes de Arkansas, donde podrían acumularse entre 3 y 5 pulgadas de lluvia hasta el martes.

El primero afectará a Texas y el Sureste con lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto referencial: Freepik)

El medio citado también advierte retrasos posibles en Chicago y Minneapolis debido a lluvias dispersas, además de la posibilidad de nieve en las Dakotas, Montana y Wyoming. En el noroeste del país, las lluvias y nevadas en zonas montañosas continuarán afectando los viajes.

Para el martes, las lluvias más intensas se moverán hacia el valle de Tennessee y el sureste, impactando aeropuertos como los de Atlanta y Charlotte. En el noroeste, ciudades como Seattle y Portland seguirán lidiando con precipitaciones y nieve en zonas elevadas.

El miércoles, el aire frío avanzará hacia el este y podría provocar nieve en el aeropuerto de Minneapolis. El frente frío también llevará lluvias y vientos fuertes al noreste, lo que podría causar retrasos en los aeropuertos de Atlanta, Charlotte, Washington D. C. y Nueva York.

El segundo sistema llevará nieve y lluvia al norte y noreste del país, complicando operaciones en aeropuertos como Minneapolis, Boston y Nueva York. (Foto referencial: Freepik)

Para el Día de Acción de Gracias, la mayoría de las carreteras estarán secas, lo que favorecerá a los conductores y a los asistentes a desfiles.

Aunque aún hay incertidumbre sobre la posibilidad de nieve en el noreste el jueves, los modelos muestran escenarios distintos: algunos indican una mezcla de lluvia y nieve con impacto significativo, mientras otros no muestran casi nada.

El panorama se aclarará conforme se acerque la fecha. De cualquier manera, se espera nieve y vientos en la región de los Grandes Lagos, el oeste de Nueva York y partes del noreste interior.

Aunque el día de Thanksgiving será mayormente seco, el frío ártico y posibles nevadas podrían afectar la región noreste hacia el fin de semana. (Foto: BULENT KILIC / AFP)

Finalmente, aunque el pronóstico exacto del feriado sigue en evolución, sí parece seguro que una masa de aire ártico llegará entre el viernes y sábado. Las alteraciones en el vórtice polar permitirán que el aire gélido avance hacia el sur de Estados Unidos, llevando temperaturas muy bajas a zonas del Medio Oeste superior, las Montañas Rocosas, el noreste y el sureste.

No está claro cuánto durará este frío, pero marcará una transición hacia un patrón más invernal en gran parte del país.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

