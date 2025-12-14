Las tormentas invernales que se están registrando en Estados Unidos durante estos días son una de las principales causas de retrasos y cancelaciones de vuelos. Si bien esto suele generar incomodidad, no todos los centros de aviación manejan el mal tiempo con la misma eficacia. A continuación, te revelaré los cinco aeropuertos más confiables del país que te permitirán realizar tus viajes sin inconvenientes en fechas de diciembre.

No solo el clima te perjudicaría tus planes de visita o de vacaciones, ya que existen otros factores como los problemas mecánicos o el alto volumen de tráfico aéreo debido a la temporada de Navidad del presente año.

Bajo ese contexto, el servicio Saily realizó un análisis sobre los aeropuertos estadounidenses más recomendables para viajar durante estas fechas, basándose en su desempeño de puntualidad. Para ello, recabó datos de vuelos comerciales registrados durante los meses de diciembre del 2023 y 2024. A continuación, te compartiré los resultados.

Además de clima, existen otros factores para retrasar vuelos, como problemas mecánicos y alto volumen de tráfico aéreo. (Crédito: AFP)

Cuáles son los aeropuertos de EE.UU. más confiables para viajar en temporada navideña

El Aeropuerto Internacional de Slat Lake City (SLC) lidera la lista con un índice de puntualidad del 85,91%. Le sigue de cerca el Aeropuerto Internacional de Minnesapolis-Saint Paul, que también mantiene una alta eficiencia con un 84,08% de sus vuelos saliendo a tiempo.

En el puesto 3, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) presenta una puntualidad del 83,03%. En la siguiente posición se encuentra el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX), con un índice de 82,54% y, para completar el podio, el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW), mantiene una probabilidad de 82,42% de que los vuelos no serán retrasados.

Ahora que conoces los aeropuertos con mayores índices de puntualidad, te compartiré la lista de los cinco aeropuertos que suelen tener mayores retrasos y cancelaciones durante la festividad decembrina. Presta atención:

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale - Hollywood (FLL): 69,72% de puntualidad. Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI): 71,16% de puntualidad. Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN): 78,49% de puntualidad. Aeropuerto Internacional de Miami (MIA): 75,23% de puntualidad. Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO): 76,22% de puntualidad.

El Aeropuerto Internacional de Slat Lake City presenta un mayor índice de puntualidad en temporada navideña. (Foto de archivo: AFP/ Daniel SLIM) / DANIEL SLIM

Qué días de la semana no son recomendables para viajar en diciembre en EE.UU.

Según SmarterTravel, los peores días para volar suelen ser los viernes y los fines de semana justo antes y después de Navidad, ya que se concentran más pasajeros, precios altos y muchos retrasos en los vuelos.

Viernes antes de Navidad: el día más concurrido en aeropuertos de EE.UU., con picos de 2.5-2.8 millones de pasajeros.

el día más concurrido en aeropuertos de EE.UU., con picos de 2.5-2.8 millones de pasajeros. Sábado y domingo previos al 25 de diciembre: tráfico muy alto, con fuerte presión sobre aerolíneas y aeropuertos.

tráfico muy alto, con fuerte presión sobre aerolíneas y aeropuertos. 26 y 27 de diciembre: regreso masivo de personas tras Navidad.

