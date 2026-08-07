El presidente Donald Trump volvió a poner en el centro del debate la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos tras firmar dos nuevas órdenes ejecutivas que buscan restringir este derecho en determinados casos. Entre las medidas destaca una ofensiva contra el llamado turismo de maternidad, una práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan a EE.UU. para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. A continuación, te explicamos en qué consiste, por qué la administración Trump quiere frenarlo y qué implicaciones legales enfrenta esta iniciativa.

¿Qué es el turismo de maternidad?

El turismo de maternidad consiste en que una mujer o persona gestante viaje a otro país con el objetivo de dar a luz allí para que su hijo obtenga la nacionalidad de ese territorio.

En el caso de EE.UU., esta práctica se relaciona con la ciudadanía por derecho de nacimiento, establecida en la 14.ª Enmienda de la Constitución, que reconoce la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

El Migration Policy Institute (MPI) define el turismo de maternidad como la práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan a EE.UU. para dar a luz y que sus hijos adquieran la ciudadanía estadounidense por nacimiento. El organismo señala que, aunque el tema ha cobrado relevancia política, este tipo de casos representa una proporción reducida del total de nacimientos registrados anualmente en el país.

El turismo de maternidad en EE.UU. vuelve al debate tras las medidas impulsadas por Donald Trump. | Crédito: AARON SCHWARTZ / AFP

¿Cómo funciona el turismo de maternidad en EE.UU.?

Aspecto Detalle ¿Qué es? Viajar a EE.UU. durante el embarazo para dar a luz. Objetivo Que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense al nacer. ¿Los padres reciben ciudadanía? No. La ciudadanía solo corresponde al hijo nacido en EE.UU. Beneficio futuro Al cumplir 21 años, el hijo puede patrocinar la residencia permanente de sus padres.

¿Por qué Donald Trump quiere prohibir el turismo de maternidad?

Como parte de las órdenes ejecutivas firmadas el 6 de agosto, la administración Trump busca impedir que personas ingresen al país con el único propósito de dar a luz.

Según la medida, cuando las autoridades determinen que una mujer pretende entrar a EE.UU. exclusivamente para que su hijo nazca en territorio estadounidense, podrán:

Negarle la visa.

Impedir su ingreso al país.

Expulsarla al llegar a un puerto de entrada.

El gobierno sostiene que muchas solicitudes de visa ocultan el verdadero motivo del viaje y considera que esta práctica constituye un uso indebido del sistema migratorio.

Otra orden busca limitar la ciudadanía por nacimiento

La segunda orden ejecutiva instruye a las agencias federales a abstenerse de reconocer la ciudadanía de hijos nacidos en EE.UU. cuando sus padres sean considerados enemigos extranjeros, terroristas extranjeros o integrantes de determinadas misiones diplomáticas u organizaciones internacionales, siempre que el Congreso apruebe una legislación que respalde esos cambios.

Durante la firma de las órdenes, Trump criticó la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento.

“Tuvimos una decisión muy desafortunada en la Corte Suprema con respecto al derecho de nacimiento. Así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto”, declaró el mandatario.

¿Las órdenes de Trump pueden entrar en vigor?

Diversos especialistas consideran que las nuevas medidas enfrentarán desafíos judiciales porque podrían entrar en conflicto con la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía por nacimiento en la mayoría de los casos.

En junio, la Corte Suprema anuló una orden ejecutiva previa de Trump que buscaba restringir este derecho únicamente a los bebés con al menos un padre ciudadano estadounidense o residente permanente. Tras ese revés, el mandatario aseguró que buscaría otras vías para limitar la ciudadanía por nacimiento.

Donald Trump endurece su postura contra el turismo de maternidad y reaviva la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué EE.UU. está en contra del turismo de maternidad?

La administración Trump sostiene que combatir el turismo de maternidad es una medida legal porque, según sus funcionarios, algunas personas proporcionan información falsa al solicitar visas de turista para ocultar que su verdadero objetivo es dar a luz en EE.UU.

No obstante, varios expertos en derecho constitucional discrepan y consideran que el presidente no puede restringir unilateralmente una práctica vinculada a un derecho protegido por la Constitución sin la intervención del Congreso o de los tribunales.

Trump también ha defendido su postura afirmando que la 14.ª Enmienda fue creada tras la Guerra Civil para proteger a los hijos de los esclavos y no para beneficiar a extranjeros que viajan temporalmente al país con fines migratorios.

Mientras continúan los debates legales, es probable que las nuevas órdenes ejecutivas enfrenten impugnaciones en los tribunales antes de que puedan aplicarse plenamente.

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