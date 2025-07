Thomas, un trabajador del sector tecnológico de 35 años y padre de tres hijos, viajó desde Irlanda a Virginia Occidental el otoño pasado para visitar a su novia. Este era uno de sus muchos viajes a Estados Unidos, autorizado bajo un programa de exención de visa que permite a los turistas permanecer en el país norteamericano por 90 días. A pesar de tener planeado regresar a su país natal en diciembre, un problema de salud, respaldado por sus registros médicos, le impidió volar a tiempo. Fue solo tres días después de la fecha límite de su estancia cuando un encuentro con la policía lo llevó a la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lo que debió ser un incidente menor se convirtió en una pesadilla de aproximadamente 100 días. Thomas fue detenido por ICE en tres instalaciones diferentes, con poca comprensión de por qué estaba siendo retenido o cuándo sería liberado. “Nadie está a salvo del sistema si se ve envuelto en él”, afirmó Thomas en una entrevista reciente desde su hogar en Irlanda, meses después de su liberación. A pesar de haber aceptado inmediatamente la deportación en el momento de su arresto, Thomas permaneció bajo custodia de ICE, coincidiendo con el aumento de las detenciones migratorias durante la administración de Donald Trump. La masificación en los centros de detención llevó a que Thomas, a pesar de ser un infractor migratorio, fuera recluido en una prisión federal para delincuentes. Finalmente, Thomas fue enviado de regreso a Irlanda en marzo, con una prohibición de entrada a Estados Unidos por 10 años.

La administración Trump ha intensificado las redadas militarizadas a gran escala en todo Estados Unidos. | Crédito: ice.gov

El aumento de detenciones de turistas y visitantes

El caso de Thomas se suma a un preocupante aumento en los informes de turistas y visitantes con visas válidas que están siendo detenidos por ICE. Ciudadanos de países como Australia, Alemania, Canadá y el Reino Unido también han enfrentado situaciones similares. En abril, una mujer irlandesa con tarjeta de residencia estadounidense fue detenida por ICE durante 17 días debido a antecedentes penales de hace casi dos décadas. Estas detenciones parecen ser parte de una ofensiva más amplia por parte de la administración Trump, que ha intensificado las deportaciones, ha enviado a detenidos a Guantánamo Bay y a prisiones de El Salvador sin presentar pruebas de criminalidad, y ha escalado las redadas militarizadas a gran escala en todo Estados Unidos.

“Pensé que me iba a casa”: el relato de Thomas

En una entrevista exclusiva con The Guardian, Thomas detalló su calvario y las brutales condiciones que presenció en detención, las cuales, según los defensores de los derechos de los inmigrantes, han afectado durante mucho tiempo a las personas indocumentadas y se han deteriorado aún más bajo la administración Trump. Thomas, ingeniero en una empresa de tecnología, nunca había tenido problemas al visitar Estados Unidos bajo el programa de exención de visa. Inicialmente, planeaba regresar a casa en octubre, pero sufrió un grave desgarro en la pantorrilla, una inflamación severa y dificultades para caminar. Un médico le ordenó no viajar durante ocho a 12 semanas debido al riesgo de coágulos de sangre, lo que, según él, significaba que tenía que quedarse un poco más allá del 8 de diciembre, fecha en que expiraba su autorización.

Thomas obtuvo la documentación de su médico y contactó a las embajadas de Irlanda y Estados Unidos, así como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para solicitar una extensión. Sin embargo, lo hizo con poca antelación y no recibió respuesta. “Hice todo lo que pude con las herramientas en línea disponibles para notificar a las autoridades lo que estaba sucediendo”, dijo, explicando que cuando se acercaba su fecha límite para salir de Estados Unidos, ya estaba casi recuperado y planeaba regresar pronto. “Pensé que entenderían porque tenía la documentación correcta. Eran solo un par de días por razones médicas”, agregó. Pudiera haber evitado consecuencias migratorias si no hubiera sido por un inoportuno encuentro con las fuerzas del orden.

Thomas y su novia, Malone, visitaban a la familia de ella en Savannah, Georgia, cuando Thomas sufrió un episodio de salud mental, según recordaron ambos. Tuvieron un conflicto en su habitación de hotel y alguien lo escuchó y llamó a la policía. Malone, quien pidió usar su segundo nombre para proteger la identidad de su novio, dijo que esperaba que los agentes le dieran tratamiento y no quería que enfrentara cargos penales. Pero la policía lo llevó a la cárcel, acusándolo de “encarcelar falsamente” a su novia en la habitación del hotel, un cargo que Malone dijo no apoyar. Pronto fue liberado bajo fianza, pero en lugar de quedar libre, fue recogido por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, quienes lo transportaron 100 millas hasta un centro de procesamiento de ICE en Folkston, Georgia. La instalación es operada por la empresa privada de prisiones Geo Group en nombre de ICE, con capacidad para albergar a más de 1,000 personas.

Thomas recibió una orden de deportación de dos páginas, que indicaba que había permanecido en Estados Unidos tres días después de la expiración de su autorización y no contenía más acusaciones. El 17 de diciembre, firmó un formulario aceptando ser deportado. Pero a pesar de firmar el formulario, permaneció en Folkston, sin poder obtener respuestas sobre por qué ICE no lo estaba deportando o cuánto tiempo permanecería bajo custodia. David Cheng, un abogado que representó a Thomas, dijo que solicitó a ICE que lo liberara con un acuerdo de que regresaría a Irlanda según lo planeado, pero ICE se negó. En un momento dado en Folkston, después de que estalló una pelea, los agentes encerraron a los detenidos durante unos cinco días, impidiéndoles contactar a sus familias, dijo. Thomas relató que él y otros solo tenían aproximadamente una hora al aire libre cada semana.

A mediados de febrero, después de unos dos meses detenido, los agentes lo colocaron a él y a casi otros 50 detenidos en una celda de retención, preparándose para trasladarlos, dijo: “Pensé que finalmente me iba a casa”. Llamó a su familia para darles la noticia. En cambio, a él y a los demás los esposaron en las muñecas, la cintura y las piernas y los transportaron cuatro horas a una institución correccional federal en Atlanta, una prisión dirigida por la Oficina de Prisiones de EE.UU. (BoP), dijo. La BoP alberga a acusados de delitos federales, pero la administración Trump, como parte de sus esfuerzos para expandir la detención de inmigrantes, ha estado colocando cada vez más a inmigrantes en sus instalaciones, una medida que, según los defensores, ha provocado caos, hacinamiento y violaciones de los derechos de los detenidos.

Thomas fue enviado a una prisión federal de Atlanta para acusados de delitos penales, a pesar de estar detenido por una infracción migratoria menor. | Crédito: politico.com / Referencial

“Nos trataron como menos que humanos”: las condiciones de detención de inmigrantes

Thomas describió las condiciones y el trato en la BoP como peores que en la detención de ICE: “No estaban preparados para nosotros en absoluto”. Él y otros detenidos fueron ubicados en un área con colchones sucios, cucarachas y ratones, donde algunas literas carecían de escaleras, lo que obligaba a las personas a trepar a la cama superior. La BoP no parecía tener suficiente ropa, dijo Thomas, quien recibió un mono pero ninguna camisa. La instalación también le dio un par de ropa interior usada y rota con manchas marrones. Algunos monos parecían tener manchas de sangre y agujeros.

A cada detenido se le daba un rollo de papel higiénico a la semana. Compartía celda con otro detenido, y dijo que solo podían tirar de la cadena del inodoro tres veces por hora. A menudo tenía mucho frío y solo le daban una manta delgada. La comida era “asquerosa bazofia”, incluyendo algún tipo de carne misteriosa que a veces parecía tener trozos de huesos y otros elementos incomestibles mezclados, dijo. Con frecuencia tenía hambre. “El personal no sabía por qué estábamos allí y nos trataban exactamente como tratarían a los prisioneros de la BoP, y nos lo dijeron”, dijo Thomas. “Nos trataron como menos que humanos”.

Thomas y otros detenidos solicitaron visitas médicas, pero nunca fueron atendidos por médicos: “Escuché a personas llorar por médicos, diciendo que no podían respirar, y el personal simplemente decía: ‘Bueno, no soy médico’, y se marchaba”. Finalmente recibió la medicación psiquiátrica que solicitó, pero el personal le arrojaba la pastilla por debajo de la puerta de su celda, y a veces tenía que buscarla en el suelo. Los detenidos, dijo, tenían tiempo de recreación en un recinto parcialmente abierto al aire fresco, pero que parecía una jaula interior: “No se podía ver el exterior en absoluto. No vi el cielo durante semanas”. Sufría de ciática debido a una lesión anterior en la cadera y dijo que comenzó a experimentar un dolor nervioso “insoportable” como resultado de la falta de movimiento.

Thomas dijo que las ubicaciones de ICE en la instalación de la BoP parecían arbitrarias y mal planificadas. De las casi 50 personas trasladadas de ICE a la instalación de la BoP, unas 30 fueron transferidas de vuelta a Folkston una semana después, y la semana siguiente, dos de ese grupo fueron nuevamente regresadas a la instalación de la BoP. En la instalación de la BoP, dijo, los representantes de ICE aparecían una vez a la semana para hablar con los detenidos. Los detenidos se agolpaban alrededor de los funcionarios de ICE y suplicaban actualizaciones de sus casos o ayuda. Los oficiales de ICE hablaban español e inglés, pero los detenidos de Oriente Medio y el norte de África que no hablaban ninguno de los dos idiomas se encontraban en un estado de confusión. “Era un pandemonio”, dijo Thomas.

Thomas dijo que vio a un guardia de la BoP “llorar al ver la desesperación de la gente que intentaba hablar con ICE para saber qué estaba pasando”, y que este oficial intentó ayudar a la gente lo mejor que pudo. Thomas y Malone intentaron ayudar a los solicitantes de asilo y a otras personas que conoció en la instalación de la BoP poniéndolos en contacto con defensores. Thomas tampoco pudo hablar con sus hijos porque no había forma de hacer llamadas internacionales. “No sé cómo lo logré”, dijo. A mediados de marzo, Thomas fue trasladado brevemente de nuevo a otra instalación de ICE. Las autoridades no explicaron qué había cambiado, pero dos agentes federales armados lo escoltaron en un vuelo de regreso a Irlanda. El DHS e ICE no respondieron a las preguntas, y un portavoz de Geo Group se negó a comentar.

Donald Murphy, un portavoz de la BoP, confirmó que Thomas había estado bajo la custodia de la oficina, pero no comentó sobre su caso o las condiciones en la instalación de Atlanta. La BoP ahora alberga a detenidos de ICE en ocho de sus prisiones y “continuará apoyando a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para cumplir los objetivos políticos de la administración”, agregó Murphy.

“Esto será una carga de por vida”: consecuencias y preocupaciones

La prolongada detención de Thomas por una infracción migratoria menor, de tres meses por exceder su visa por razones médicas, es incomprensible y punitiva, según Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project. Este caso resalta el derroche de tiempo y dinero gubernamental, en contradicción con las políticas de reducción de gastos, y evidencia cómo ICE está “creando su propia crisis de hacinamiento”. A pesar de la aceptación de una orden de expulsión, no es raro que las personas permanezcan bajo custodia migratoria, sorprendiendo a muchos que enfrentan graves consecuencias por exceder brevemente su visa.

Jennifer Ibañez Whitlock, asesora principal de políticas en el National Immigration Law Center, señala que ICE tenía la discreción de liberar a Thomas con un acuerdo para regresar a casa, en lugar de mantenerlo detenido indefinidamente. La administración Trump, según Whitlock, ha optado por la detención por defecto, sin considerar los factores individuales de cada caso, priorizando la disponibilidad de camas. Además, una ley estatal de Georgia, aprobada el año pasado, requiere que la policía alerte a las autoridades de inmigración cuando una persona indocumentada es arrestada, lo que pudo haber contribuido a que Thomas fuera señalado a ICE, según Samantha Hamilton, abogada del Asian Americans Advancing Justice-Atlanta.

Hamilton expresó su preocupación por la perfilación racial de inmigrantes de color, pero el calvario de Thomas sirve como recordatorio de la vulnerabilidad de muchas personas. “Las detenciones masivas son aterradoras y me asustan por todos”, afirmó. Thomas, quien solía viajar frecuentemente a EE. UU. por trabajo, ahora duda si alguna vez se le permitirá regresar. “Esto será una carga de por vida”, dijo. Su novia, Malone, planea mudarse a Irlanda para vivir con él, pues “ya no es una opción para él venir aquí y yo no quiero estar en Estados Unidos”.

Desde su regreso, Thomas ha tenido dificultades para dormir y procesar lo sucedido: “Nunca lo olvidaré, y pasará mucho tiempo antes de que pueda siquiera empezar a desentrañar todo lo que viví. Todavía no parece real. Cuando lo pienso, es como una película que estoy viendo”. También ha lidiado con problemas de salud a largo plazo que atribuye a la desnutrición y a medicamentos inadecuados que le dieron mientras estuvo detenido. Los informes de personas enviadas sin el debido proceso lo perturbaron profundamente. “No me hubiera sorprendido si hubiera terminado en la Bahía de Guantánamo o en El Salvador, porque era muy desorganizado”, dijo. “Estaba a merced del gobierno federal”, añadió.