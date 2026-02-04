La confirmación de Bad Bunny como artista del show de medio tiempo del Super Bowl LX desató una fuerte reacción en sectores del movimiento MAGA. El malestar surgió, en gran parte, por la decisión del cantante puertorriqueño de no incluir a Estados Unidos en su gira mundial, en protesta por las redadas del ICE contra inmigrantes. En ese contexto, Turning Point USA, plataforma conservadora creada en 2012 por Charlie Kirk y Bill Montgomery, anunció una respuesta directa.

La organización informó que transmitirá un espectáculo musical alternativo al mismo tiempo que se desarrolla el medio tiempo oficial del Super Bowl.

Como se recuerda, Kirk, una de las figuras más importantes del movimiento, murió en septiembre de 2025 tras un atentado.

La elección de Bad Bunny como figura del medio tiempo del Super Bowl LX provocó una fuerte reacción en sectores conservadores de Estados Unidos. (Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP)

El evento llevará por nombre “The All American Halftime Show” y se emitirá este domingo a las 8:00 p.m., hora de Miami. Kid Rock será el artista principal del concierto, acompañado por Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, todos músicos asociados al universo cultural y político del movimiento MAGA.

Según detalló Turning Point USA, el show podrá verse en sus canales oficiales de redes sociales, como YouTube, X y Rumble. Además, contará con transmisión simultánea a través de plataformas aliadas como Daily Wire+, Real America’s Voice, TBN, CHARGE!, The National News Desk, NTD.com y OAN News.

Andrew Kolvet, portavoz de la organización, explicó el objetivo del evento alternativo.

El concierto contará con Kid Rock como artista principal y será transmitido por redes sociales y plataformas afines al movimiento MAGA. (Foto: @TPUSA / X)

“Es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”, afirmó en el comunicado difundido por la plataforma.

Mientras tanto, la postura de Bad Bunny continúa generando polémica. Su álbum Debí tirar más fotos hizo historia al convertirse en el primer disco en español en ganar el Grammy a álbum del año. Pese a ello, el artista fue cuestionado por cantar en español y por expresar su crítica frente a las redadas federales contra inmigrantes.

Las críticas incluso llegaron a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “absolutamente ridículo” que el músico puertorriqueño sea el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

¿Por qué ha generado tanto debate la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo?

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX generó una fuerte división debido a sus recientes posturas políticas y sociales. La controversia escaló tras su discurso en los premios Grammy 2026, donde lanzó un mensaje directo contra el ICE, afirmando que los latinos “no somos salvajes ni animales, somos humanos”.

Sus palabras causaron que sectores conservadores y figuras políticas critiquen a la NFL por elegir a un artista que consideran “anti-estadounidense” y demasiado politizado.

Otro punto de debate es el tema lingüístico y cultural. Críticos y usuarios en redes sociales cuestionan que el espectáculo principal sea encabezado por un artista que canta casi exclusivamente en español, argumentando que no representa la identidad tradicional del fútbol americano.

A pesar de las críticas por el contenido de sus letras y su activismo, la NFL mantuvo su respaldo al “Conejo Malo”, viéndolo como una elección clave para expandir su marca en el mercado latinoamericano.

