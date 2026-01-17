Si tienes en casa uno o más dispositivos electrónicos antiguos que ya no uses, ¡no los deseches! En Costco puedes intercambiarlos por una tarjeta de compra digital de hasta US$2,550 para adquirir lo que quieras en cualquiera de sus establecimientos, ya sea de forma presencial o virtual. Así que busca tus equipos viejos como tablets, teléfonos, laptops, relojes inteligentes, computadoras y reproductores para cotizar cuánto pueden pagarte por cada uno. A continuación, los requisitos para el canje y algunos detalles que debes tener en cuenta para aprovechar mejor este beneficio.

Este programa es una oportunidad para recuperar parte del valor de esos aparatos que solo ocupan espacio y, al mismo tiempo, darles una segunda vida a través del reciclaje o la recompra, contribuyendo a reducir los residuos electrónicos. Vale precisar que este proceso es gestionado por Phobio, una empresa especializada en canjes tecnológicos que colabora directamente con la cadena.

Tus aparatos en desuso valen dinero en Costco (Foto: Freepik)

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CANJE

Hay un único requisito para participar de este programa de canje de dispositivos electrónicos viejos y en desuso: ser miembro activo de Costco.

Por lo tanto, solamente los clientes de la cadena que tengan una membresía podrán canjear tablets, teléfonos, laptops, relojes inteligentes, computadoras y reproductores por una tarjeta de compra digital de hasta US$2,550.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE COSTCO?

Para que sepas cuánto vale tu dispositivo, primero deberás cotizar su precio. Sigue los siguientes pasos:

1. Descubre el valor de tu dispositivo

Selecciona el modelo de tu dispositivo y responde algunas preguntas sobre su estado actual para que obtengas una cotización de su valor comercial. Luego acepta la oferta de intercambio, si te conviene.

Tiempo estimado: al instante

2. Imprime tu ticket y prepara el envío

Imprime tu etiqueta de envío o recibe una caja con suministros de envío prepagos e instrucciones de embalaje. Antes, borra toda la información que tengas en tu dispositivo y luego empácalo de forma segura.

Tiempo estimado: 3 a 5 días hábiles

3. Envía tu dispositivo gratis

Una vez empacado, entrégalo al mensajero o déjalo en el lugar de transporte designado. Cuando reciban tu dispositivo en las instalaciones de inspección, lo revisarán y la compra estará lista para pagar.

Tiempo estimado: 3 a 5 días hábiles

4. Recibe el pago

Recibirás una tarjeta de compra digital de Costco cargada con el valor del intercambio, que puede usarse en el almacén o en línea. Ten en cuenta que estas tarjetas no se pueden canjear por efectivo.

Tiempo estimado: 3 a 5 días hábiles

No los tires: tus equipos viejos pueden valer hasta US$2,550 en Costco en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER CUÁNTO VALE MI DISPOSITIVO ELECTRÓNICO?

En el sitio web de Costco, se detalla por cuánto pueden canjear alguno de los dispositivos electrónicos que tengas. Así tenemos:

Reproductor multimedia: hasta 5 dólares

hasta 5 dólares Tablet: hasta 500 dólares

hasta 500 dólares Teléfono: hasta 920 dólares

hasta 920 dólares Reloj inteligente: hasta 931 dólares

hasta 931 dólares Dispositivo de oficina: hasta 1,125 dólares

hasta 1,125 dólares Computadora portátil: hasta 2,250 dólares

El precio de cada equipo variará dependiendo del fabricante. Para que sepas cuánto vale exactamente tu dispositivo electrónico, simplemente haz clic aquí o ingresa a https://trade.phobio.com/costco.

¿Cómo usarlo? Haz clic en cualquiera de los seis nombres de dispositivos que te aparecerán en la pantalla. Tras ello, se desplegarán varias opciones respecto al fabricante (Apple, Samsung, LG, Motorola, etc. dependiendo del equipo), cuando elijas uno aparecerá de inmediato la serie, dale clic a uno de ellos - dependiendo del equipo que tengas - para ver su precio.

Así puedes cotizar el precio de tus dispositivos electrónicos en desuso (Foto: Sitio web de Costco)

