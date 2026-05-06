Si estás buscando obtener la residencia permanente en Estados Unidos, quizá no imaginas que tus opiniones políticas podrían jugar en tu contra. Expresarte sobre ciertos temas de la manera equivocada incluso podría cerrarte la puerta a la Green Card o complicarte futuros trámites migratorios, aunque cumplas con otros requisitos. En un contexto en el que las autoridades revisan cada vez más el historial público de los solicitantes, es fundamental saber qué límites no deberías cruzar. En esta nota te contamos qué recomiendan los expertos en inmigración para no poner en riesgo tu residencia.

La tarjeta verde es un documento que les permite a los migrantes vivir legalmente en los Estados Unidos y acceder al camino hacia la ciudadanía.

LAS OPINIONES POLÍTICAS QUE PODRÍAN COSTARTE LA RESIDENCIA PERMANENTE EN EE.UU.

Las opiniones políticas que podrían costarle a un inmigrante la residencia permanente en Estados Unidos incluyen participar en protestas pro-palestinas, publicar en redes sociales mensajes críticos con Israel y profanar la bandera estadounidense. Así se detalla en materiales de capacitación internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según información obtenida por The New York Times.

Esta política, basada en directrices emitidas durante la administración de Donald Trump en agosto de 2025, muestra hasta qué punto el gobierno estadounidense ordenó investigar a los solicitantes de la green card, poniendo especial atención en sus opiniones, manifestaciones de apoyo, respaldo o promoción de ideas consideradas “antiamericanas” y “antisemitas”, calificadas como “abrumadoramente negativas”.

Para cumplir con esta misión, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) contrató a agentes federales encargados de investigar estos posibles delitos. “En Estados Unidos no hay lugar para extranjeros que profesen ideologías antiestadounidenses o apoyen a organizaciones terroristas”, señaló Joseph Edlow, director de la agencia.

Participar en determinadas protestas o compartir ciertos mensajes en redes podría llamar la atención de inmigración y complicar tu caso, incluso si cumples con otros requisitos para la Green Card (Foto: John Moore / Getty Images North America / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

SEGUIMIENTO A OPINIONES POLÍTICAS RECIBE CRÍTICAS

El abogado constitucionalista Joseph Malouf señaló que esta medida lo único que busca es silenciar las opiniones de las personas y, por lo tanto, viola la Constitución. “Debes tener pruebas de que la persona está cometiendo un acto de sedición, un acto de traición, un acto de espionaje… esas cosas serias para poder determinar si es un riesgo a la seguridad nacional”, dijo a Telemundo.

Otros críticos advirtieron que este enfoque no solo provocará una ola de negaciones de tarjetas verdes, sino también una serie de batallas legales.

Luis Paoli, abogado de inmigración, indicó al mismo medio que esta política traerá muchos problemas y litigios, ya que conductas menores podrían interpretarse como opiniones antiestadounidenses.

LA RECOMENDACIÓN DE LOS EXPERTOS PARA NO PERDER TU GREEN CARD

El abogado Luis Paoli recomendó que: “Si estás solicitando un beneficio [como la residencia], tal vez debes reevaluar eso, y ver hasta qué punto tú quieres expresar estas opiniones”.

Asimismo, pidió escanear las redes sociales y si encuentras algunos o varios comentarios que pueden perjudicarte al momento de pedir tu tarjeta de residencia permanente, lo mejor es consultar con un abogado.

Otras de las recomendaciones que dan los abogados y los especialistas son: pensar dos veces antes de publicar opiniones políticas extremas en redes:

Evitar amenazas o llamados a la violencia.

Si vas a participar en marchas o protestas, hazlo de forma pacífica, sin portar armas ni objetos peligrosos, y aléjate en cuanto veas que la situación se vuelve violenta.

Guardar siempre copia de tus registros limpios: taxes al día, antecedentes penales en blanco, comprobantes de residencia real en EE.UU.; ya que son tu respaldo si alguna vez USCIS cuestiona tu elegibilidad.

Consultar con un abogado de inmigración antes de involucrarte en actividades políticas muy sensibles o de alto perfil si temes que puedan interpretarse en tu contra.

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